Ce qu'il ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Paris assure l'essentiel sur le terrain et se rassure en dehors

"Mbappé a beau vouloir mettre les choses au clair, il reste des zones de flou"

2. Rugby - Top 14 : La Rochelle n'a fait qu'une bouchée de Toulon

Annoncé comme le choc de la 7e journée de Top 14, le duel La Rochelle - Toulon a tourné à la démonstration en faveur des Rochelais (32-5) . Quatre essais, une supériorité dans tous les aspects du jeu, et un public conquis : les Maritimes ont été fidèles à leur statut, et s'invitent à la deuxième place du classement, derrière le Stade Toulousain.

3. Tennis - WTA San Diego : Swiatek complète son Grand 8

En dominant la Croate Vekic en finale cette nuit à San Diego (6-3, 3-6, 6-0), Iga Swiatek a remporté son huitième titre de la saison. La Polonaise, plus que jamais n°1 mondiale et seule au monde dans sa catégorie, a remporté la huitième de ses neuf finales en 2022, et s'avance vers le Masters avec l'assurance d'une championne rarement égalée sur une année civile. Sa limite sera celle qu'elle se fixera elle-même.

Iga Swiatek, plus redoutable que jamais Crédit: Getty Images

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Serie A : Après la victoire de Naples un peu plus tôt, le Milan AC : Après la victoire de Naples un peu plus tôt, le Milan AC s'est difficilement imposé sur la pelouse de l'Hellas Vérone (1-2) . les Rossoneri restent au contact des Napolitains en tête du championnat.

Handball : L'Équipe de France s'est baladée face à l'Italie dans son match de qualifications pour l'Euro 2024 (40-29).

Football - Bundesliga : Le Bayern Munich a corrigé Fribourg en clôture de la 10e journée (5-0), et revient à la 2e place en championnat derrière l'Union Berlin.

Leroy Sané avec le Bayern Crédit: Getty Images

Cyclisme : Le Suisse Stefan Küng a remporté le Chrono des Nations devant le Norvégien Tobias Foss, qui lui avait soufflé la victoire aux Mondiaux il y a un mois en Australie.

La question : qui sera sacré aux côtés de Karim Benzema ce lundi soir ?

Il n'y a déjà plus de doute sur l'identité du Ballon d'Or 2022 qui sera attribué ce lundi soir, et pour être honnête ce n'est vraiment pas un problème. Fort de son succès lors du Clasico hier , Karim Benzema sera le personnage central de cette 66e cérémonie du Ballon d'Or, un trophée qui ne devrait pas pouvoir lui échapper. Aux côtés du Français, qui sera sauf retournement de situation le premier tricolore à remporter le Graal depuis un certain Zinédine Zidane en 1998, l'indécision est en revanche plus grande…

Karim Benzema et Federico Valverde Crédit: Getty Images

Qui succèdera à Pedri pour le trophée du meilleur jeune joueur de l'année (Trophée Kopa) ? Alexia Putellas réussira-t-elle l'exploit de conserver son titre du trophée féminin malgré le duel avec l'Anglaise Mead ? Qui sera le premier lauréat du trophée Socrates, récompensant le footballeur engagé sur des causes sociales ? Toutes les réponses à ces questions seront dévoilées à partir de 20h30, date du début de la cérémonie.

