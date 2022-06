Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket-ball 3x3 - Coupe du monde : Les Bleues au firmament

Grande première pour l'équipe de France de basket ! L'équipe de France féminine de 3x3 a remporté sa toute première médaille d'or , dimanche soir, à Anvers, lors des Mondiaux. La France a battu le Canada en finale (16-13) pour s'emparer du titre. Un peu avant, l'équipe masculine avait pris la médaille de bronze. A deux ans des JO de Paris, c'est une superbe nouvelle.

Estanguet promet une cérémonie hors norme : "Ce pays est dingue, capable de choses incroyables"

2. Football - Mercato : Gabriel Jesus va signer à Arsenal

Selon les informations du Guardian et du journaliste spécialisé Fabrizio Romano, le transfert de Gabriel Jesus à Arsenal est acté et fait "à 100%". Le joueur a trouvé un accord avec les Gunners. Il va signer un contrat jusqu'en 2027. L'officialisation pourrait être prévue pour ce lundi. Pour un joueur qui avait besoin de se relancer, Arsenal semble être une destination idéale

3. Natation - Championnats d'Europe : Marchand va "prendre une pause"

revenir plus frais". Sacré meilleur nageur des championnats du monde, Léon Marchand n'enchaînera pas avec les Championnats d'Europe en août prochain à Rome (11-21 août). Après avoir fait rêver la France lors des Mondiaux de Budapest, d'où il est revenu avec deux titres et une médaille d'argent, Léon Marchand a besoin de faire une pause, comme il l'a confié à Stade 2 ce dimanche, pour "".

Léon Marchand lors des Mondiaux 2022. Crédit: Getty Images

Tennis - Wimbledon : Demi-finaliste l'an passé, Hubert Hurkacz a annoncé sur les réseaux sociaux, : Demi-finaliste l'an passé, Hubert Hurkacz a annoncé sur les réseaux sociaux, qu'il allait faire un don de 100 euros à chaque ace réalisé durant la quinzaine, en faveur du peuple ukrainien.

Dimanche, aux abords du Stade de France, c'était JO avant l'heure. Lors de la journée olympique, des personnalités ont partagé des moments avec le public, à travers la découverte de différents sports, notamment. Raí, Séan Garnier, Tony Estanguet... ils vous parlent des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dans ces vidéos diffusées sur Eurosport. Retour sur l'événement ici , ou en vidéo avec l'ancien Parisien Raï juste ici :

Raí : "Le sport a changé ma vie, ça peut changer un pays"

Sacré champion de France dimanche , Florian Sénéchal a tenu à saluer son parcours et sa joie de voir la "roue" enfint ourner en sa faveur. Sa réaction en vidéo :

Sénéchal : "C'était une année difficile, la roue tourne enfin"

1.Tennis - Wimbledon : C'est le jour J au All England's Club !

Malgré la non-distribution de points ATP lors de ce tournoi, à la suite de l'interdiction des joueurs russes et biélorusses de participer à la quinzaine londonienne, Wimbledon débute ce lundi ! Du beau monde au programme, avec le tenant du titre Novak Djokovic, en lice pour son premier tour face à Soonwoo Kwon en fin de journée. Un match à ne pas manquer, tout comme le Struff-Alcaraz du début d'après-midi, ou le Davidovich-Hurkacz qui promet déjà un match de haute volée. Le duel Sinner-Wawrinka devrait aussi attirer l'œil de bon nombre de spectateurs au sein du All England's Club. Un tournoi de Grand Chelem qui s'ouvre, ce n'est jamais anodin !

4h57, unique, 93,7% : Djokovic à Wimbledon, une mainmise en stats

2. Tennis - Wimbledon : "Good luck" aux Frenchies !

Et côté français, il y aura du beau monde également dès ce lundi. Chez les filles, Caroline Garcia, Diane Parry et Océane Dodin fouleront le gazon londonien en ouverture du tournoi, tandis que chez ces messieurs, on aura droit à un duel franco-français entre Benoît Paire et Quentin Halys à partir de 12h00. Ugo Humbert, Enzo Couacaud et Adrian Mannarino sont aussi attendus à Wimbledon ce lundi face à respectivement Etcheverry, Isner et Purcell. Il y a de quoi espérer pour les tricolores !

"Djokovic aura une énorme pression à Londres, mais il reste le meilleur sur gazon"

