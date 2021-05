Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Snooker - Championnats du monde : Selby de retour au pinacle

Mark Selby a tenu bon. Bousculé par Shaun Murphy lundi soir à Sheffield, lors de l'ultime session de la finale, il a décroché le titre mondial 18 frames à 15. C'est le quatrième sacre planétaire de Selby (2014, 2016, 2017, 2021), ce qui le place au niveau de John Higgins au panthéon du snooker, encore loin de Stephen Hendry et de ses sept couronnes. Murphy court quant à lui derrière son deuxième titre, depuis qu'il a goûté à la gloire en 2005. Il en est à trois finales perdues.

Le moment fatal : l'échec de Murphy sur la dernière rouge qui a ouvert la porte du titre à Selby

2. Basketball - NBA : Les Lakers respirent mieux, Westbrook Mr toujours plus

Les Los Angeles Lakers redressent la tête. Battus trois fois de suite avant leur match de lundi soir - cette nuit, heure française -, ils ont disposé des Denver Nuggets (93-89). En l'absence de LeBron James, préservé en raison d'une crainte de rechute de son entorse à la cheville droite, Anthony Davis (25 points, 7 rebonds, 3 contres) a tenu tête à Nikola Jokic (32 points, 9 rebonds, 5 passes). Les champions en titre repassent 5es à l'Ouest et prennent un match d'avance sur les Portland Trail Blazers (7e), dominés à Atlanta, dans la course à une qualification directe en playoffs.

Parmi les autres rencontres de la nuit, on note la victoire de Washington face à Indiana, dans un match où la défense n'a pas été à l'honneur : 154-141, sans prolongation. Russell Westbrook a singé un énième triple-double avec 14 points mais surtout 24 passes décisives et 21 rebonds, records en carrière égalé et battu. Les Warriors ont quant à eux gagné sur le parquet des Pelicans, dans le sillage de 41 points de Stephen Curry.

3. Football - Liga : Le trône s'éloigne pour Séville

Le Séville FC, invité surprise de la lutte pour le titre en Liga, a sans doute perdu gros lundi soir. Battu sur sa pelouse par l'Athletic Club (0-1) , sur un but en fin de match d'Iñaki Williams en clôture de la 34e journée, le club andalou est 4e, avec 70 points. Soit quatre de retard sur le duo Real-Barça, et six sur le leader, l'Atlético.

Mikel Vesga (Athletic Bilbao) devant Ivan Rakitic (Séville FC)

Ce que l'on a aussi retenu pour vous

Football - Pas de finale de Ligue des champions pour Idrissa Gueye, que le PSG l'atteigne ou non. - Pas de finale de Ligue des champions pour Idrissa Gueye, que le PSG l'atteigne ou non. Le milieu de terrain parisien a écopé de deux matches de suspension ce lundi , à la suite du carton rouge qu'il a reçu en demi-finale aller face à Manchester City.

Football - West Ham reste dans la course pour la C1. 5es, les Hammers ont gagné lundi à Burnley (1-2). Ils ne comptent que trois points de retard sur Chelsea (4e), à quatre journées du terme de la Premier League.

Football - Vainqueur lundi à Grenoble (1-2) , lors du dernier match de la 36e journée de L2, le Clermont Foot (2e) a son destin en main pour passer en Ligue 1. Et Troyes (1er) devra attendre pour un éventuel titre.

Tennis - Ashleigh Barty a tenu son rang ce lundi. Elle a remporté un duel de lauréates de Roland-Garros, face à Iga Swiatek (7-5, 6-4), pour filer en quarts de finale à Madrid. Elle y affrontera Petra Kvitova.

Ashleigh Barty a pris le meilleur sur Iga Swiatek

Football - Objectif : se prémunir d'une résurgence de la Super Ligue ou d'un projet semblable. La Premier League a annoncé lundi qu'elle allait - Objectif : se prémunir d'une résurgence de la Super Ligue ou d'un projet semblable. La Premier League a annoncé lundi qu'elle allait prendre des mesures pour empêcher que des compétitions dissidentes ne voient le jour

Football - Parme reprend l'ascenseur. Battu lundi soir à Turin par le Torino (1-0), en épilogue de la 34e journée de Serie A, le club parmesan a été relégué en Serie B, trois ans après son retour dans l'élite.

Football - A un peu plus d'un mois du match d'ouverture face à la Turquie, - A un peu plus d'un mois du match d'ouverture face à la Turquie, les joueurs italiens présélectionnés pour l'Euro 2020 ont reçu lundi leur première dose de vaccin contre le Covid-19 , a annoncé la Fédération italienne.

Basket - Carmelo Anthony (Portland Trail Blazers) a inscrit 14 points lundi soir. Il fait son entrée dans le Top 10 des joueurs les plus prolifiques de l'histoire de la saison régulière de la NBA (27 318 pts), dépassant Elvin Hayes (27 313).

Lafond : "9 équipes dans la course au Top 6, c'est 'ascenseur pour... les favo' "

"Sérieux et pro d'un côté, talent et plaisir de l'autre" : Sénéchal juge Van Aert et van der Poel

Le point médical : faut-il s'inquiéter pour Quartararo ?

MotoGP : Tétanisé par une douleur à l'avant-bras droit due au syndrome des loges dimanche à Jerez, Fabio Quartararo souffre peut-être aussi d'un souci au niveau de l'artère cubitale, qui n'inquiète pas son chirurgien, le Dr Olivier Dufour, : Tétanisé par une douleur à l'avant-bras droit due au syndrome des loges dimanche à Jerez, Fabio Quartararo souffre peut-être aussi d'un souci au niveau de l'artère cubitale, qui n'inquiète pas son chirurgien, le Dr Olivier Dufour, que nous avons pu joindre

Le podcast du jour : Paul Bonhomme, la montagne lui a pris son frère

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Le PSG face à son destin

Une grande partie de la saison du Paris Saint-Germain se joue ce mardi soir (à partir de 21h), sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Les Parisiens y affrontent Manchester City, en demi-finale retour de la C1. Battus 1-2 à l’aller, ils ont besoin d’un exploit pour passer… Mais cette saison, c’est loin de leurs bases qu’ils ont le plus brillé.

Kylian Mbappé est incertain pour cette rencontre, en raison d’une contracture au mollet droit, mais il a bien fait le déplacement. Lui et Neymar ont une revanche à prendre, après un premier round indigne de leur standing.

Là où tout a commencé : Mbappé espère retrouver l'Etihad Stadium, 4 ans après

2. Tennis - Masters de Madrid : Thiem, Paire et Herbert en lice

Fin du premier tour, et début du deuxième, ce mardi à Madrid. Pour voir Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas ou autre Daniil Medvedev, il faudra attendre mercredi. Mais Dominic thiem fait son entrée en lice dès ce soir, face à Marcos Giron. Plus tôt dans la journée, les Franças Pierre-Hugues Herbert (opposé à Alejandro Davidovich Fokina) et Benoît Paire (vs Nikoloz Basilashvili) fouleront la terre battue madrilène. Un évènement à suivre sur Eurosport et Eurosport Player

Nadal prenable, Nalbandian unique, 4h03 : Madrid, un tournoi qui se démarque en 6 stats

