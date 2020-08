Assurément, ce mercredi ne sera pas comme tous ceux que l'on a vécus depuis la reprise du sport. Parce que Paris dispute le match le plus important de sa saison, et que les prétendants à la victoire finale sur le Tour de France entament un énorme test sur le Critérium du Dauphiné. Il n'y a que quelques heures à patienter. Prenez le temps. Dégustez. Voici votre plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Lillard brille, Phoenix enchaîne

Déjà auteur de 51 points lors du dernier match, Damian Lillard a visé encore plus grand cette nuit : 61 unités pour une victoire primordiale des Blazers contre les Mavericks (134-131). Portland occupe désormais la huitième place à l’Ouest, juste devant Phoenix, franchise qui a poursuivi son impressionnante série en battant Philadelphie (130-117) hier soir.Giannis Antetokounmpo a perdu et été expulsé mais les Bucks l’ont tout de même emporté 126 à 113 avec notamment 24 points de Brook Lopez. Les Spurs se sont payés les Rockets (123-105) et peuvent encore rêver des play-offs.

2. Football - Ligue Europa : Ocampos emmène Séville, le Shakhtar facile

C'est encore lui le sauveur. Au bout d'un match franchement ennuyeux, Lucas Ocampos a propulsé Séville en demi-finale grâce à un but de la tête, sur corner, face à Wolverhampton (0-1). Les Andalous défieront Manchester United pour une place en finale. De l'autre côté du tableau, le Shakhtar a rejoint l'Inter après un large succès devant Bâle (4-1).

3. Football - Ligue des champions : Rennes directement qualifié

Tout s'est passé comme Rennes l'espérait. Les quatre demi-finalistes de la C3 étant d'ores et déjà qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des champions, Rennes n'aura pas besoin de disputer deux tours préliminaires pour atteindre la phase de groupes de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les Bretons, troisièmes de Ligue 1, y seront.

On a aussi retenu pour vous

Formule 1 – Grand Prix du 70e anniversaire : Renault ne lâche pas l'affaire et va bien faire appel de la sanction infligée par la FIA à Racing Point. L'écurie française l'estime trop clémente.

Cyclisme – Tour de Pologne : Après une évolution favorable de son état de santé, Fabio Jakobsen va être : Après une évolution favorable de son état de santé, Fabio Jakobsen va être transféré ce mercredi au Pays-Bas , où il poursuivra sa convalescence.

La vidéo de rattrapage

Le podcast de rattrapage

Le tweet anniversaire… et le cadeau au bout ?

Ce que vous ne devrez pas manquer aujourd'hui

1. Football – Ligue des champions : Le grand rendez-vous de Paris

154 jours qu'ils n'attendent que ça. Les Parisiens sont à Lisbonne pour disputer le match le plus important de leur saison face à l'Atalanta Bergame, en quart de finale (21h00). Le PSG s'avance avec quelques incertitudes, sur ses forces mais aussi celles de son adversaire, et un statut de favori.

2. Cyclisme – Dauphiné : Répétition ultime avant le Tour

Tous les cadors sont là. A moins de trois semaines du début du Tour de France, Egan Bernal, Primoz Roglic ou encore Thibaut Pinot vont pouvoir se jauger sur le Critérium du Dauphiné, répétition ultime avant la Grande Boucle. La première étape, entre Clermont-Ferrand et Saint-Christo-en-Jarez, leur offre d'entrée un menu chargé.

