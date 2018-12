Jour J, tirage, bromance : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : OKC prend les commandes à l'Ouest

Le Thunder s'est emparé de la première place de la conférence Ouest (17 victoires - 8 défaites) après son succès à domicile contre le Jazz (122-113). Russell Westbrook a signé un nouveau triple-double (12 pts, 11 rebonds, 10 passes), son cinquième lors des sept dernières rencontres. Il a été parfaitement épaulé par Paul George, auteur de 31 points (8/10 au tir dont un 5/6 à trois points). Côté Jazz, Rudy Gobert a fini avec 13 points et 14 rebonds. Les Warriors (vainqueurs de Minnesota 116-108), les Nuggets (vainqueurs de Memphis 105-99), les Clippers (vainqueurs de Phoenix 123-119) et les Lakers (vainqueurs de Miami 108-105 - on en reparle plus bas) sont sur les talons d'OKC dans une conférence toujours aussi serrée.

A l'Est, les Bucks, faciles contre Cleveland (108-92), les Sixers (tombeurs de Detroit 116-102) les Pacers (109-101 contre Washington) et les Celtics (113-100 contre New Orleans) continuent d'engranger des victoires à la poursuite des Raptors, qui ne jouaient pas la nuit dernière.

2. Foot - Coupe de France : Paris, Lyon et Marseille bien servis

La Ligue 1 épargnée pour son entrée. Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France n'a offert qu'une seule confrontation entre des clubs de l'élite, Nice et Toulouse. Quadruple tenant du titre, le PSG jouera à Pontivy (National 3), l'OM affrontera Andrézieux (National 2) et Lyon sera opposé à Bourges ou l'US Charitoise (National 3). Toutes les rencontres auront lieu le premier week-end de janvier (5 et 6). De son côté, Les Herbiers (National 2) ,héroïque finaliste la saison passée, se déplacera à Tours (National).

3. Foot - Liga : Pas de Barça - Gérone à Miami

La Ligue espagnole de football professionnel fait marche arrière. La LFP a annoncé qu'elle renonçait à la délocalisation à Miami de la rencontre de championnat entre le FC Barcelone et Gérone, prévue en janvier. Elle a en revanche fait savoir qu'elle continuait ses actions en justice afin qu'"un match (de Liga) puisse être disputé hors de l'Espagne". Cette annonce intervient quelques heures après que le Barça a lui-même annoncé qu'il ne souhaitait plus disputer cette rencontre aux Etats-Unis, en raison de "l'absence de consensus" autour de ce projet, qui suscite l'opposition de la fédération espagnole (RFEF), du syndicat des joueurs espagnols et même de la FIFA.

On a aussi retenu pour vous

Foot - Premier League : Digne évite une défaite à Everton. Les Toffees ont arraché le nul (2-2) face à Watford grâce à une superbe action du latéral gauche français dans les toutes dernières secondes du temps additionnel (90e+6), en clôture de la 16e journée de Premier League.

Foot - Enfin une victoire en Liga pour Bilbao. Incapable de remporter le moindre match de championnat depuis la 1re journée, l'Athletic Bilbao a enfin retrouvé le goût de la victoire en battant Gérone (1-0) à San Mamés grâce à un penalty dans le temps additionnel. Les Basques restent 18es.

Cyclisme - Le jeune Italien Samuele Manfredi dans le coma après un accident. Samuele Manfredi, 18 ans, recruté par la nouvelle équipe continentale Groupama-FDJ, a été plongé dans un coma artificiel après un accident de la circulation. Le 2e du dernier Paris-Roubaix juniors a été percuté par une voiture alors qu'il effectuait une sortie d'entraînement.

Foot - Quatre personnes bannies de Stamford Bridge après des insultes racistes. Chelsea a banni quatre personnes de son stade en attendant les résultats de l'enquête sur les insultes racistes dont a été victime samedi l'attaquant de Manchester City, Raheem Sterling, lors du choc du week-end en Premier League.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Comment Govou a hissé Limonest en 32es de finale 02:54

La bromance de la nuit

LeBron James et Dwyane Wade ensemble sur un parquet NBA, c'est fini. Les deux hommes se sont livrés un beau combat lors de la rencontre entre les Lakers et le Heat au Staples Center. Une rencontre qui s'est jouée dans les dernières secondes, avant que LBJ et D-Wade, qui ont remporté deux titres ensemble sous le maillot de Miami, ne se retrouvent pour un gros "hug". Le dernier puisque Wade mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

Foot - Ligue des champions : Paris a son destin en main à Belgrade, Monaco pour terminer la tête haute

Deux semaines après son succès capital contre Liverpool au Parc (2-1), le PSG dispute son dernier match de la phase de poules ce mardi soir sur le terrain de l'Etoile Rouge de Belgrade. Une victoire au Marakana garantirait une qualification pour les 8es de finale aux Parisiens, qui peuvent aussi se contenter d'un nul voire d'une défaite en fonction du résultat du bouillant Liverpool - Naples qui se disputera dans le même temps à Anfield. >> Tous les cas de figure pour que Paris se qualifie par ici

De son côté, Monaco va tenter de remporter un premier succès pour sortir avec les honneurs de cette phase de poules Les joueurs de Thierry Henry n'auront évidemment pas la partie facile à Louis II contre le Borussia Dortmund, leader de Bundesliga en grande forme, qui peut encore chiper la première place du groupe A à l'Atlético de Madrid.

Dans le groupe B, Tottenham et l'Inter, à égalité de points (7), vont eux se disputer à distance la deuxième place du groupe derrière le Barça. Les Spurs sont en ballottage défavorable puisqu'ils se déplacent au Camp Nou alors que les Nerazzurri reçoivent le PSV, déjà éliminé.