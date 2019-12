Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Transferts : Mandzukic signe au Qatar

Le club qatari d'Al-Duhail a annoncé mardi avoir recruté l'attaquant croate Mario Mandzukic, en manque de temps de jeu à la Juventus Turin. Al-Duhail montre sur son compte Twitter Mandzukic, 33 ans, en train de parapher un contrat, accompagné du commentaire en anglais "Bienvenue à Al-Duhail". A Al-Duhail, Mandzukic retrouvera son ancien coéquipier de la Juventus Mehdi Benatia. Mandzukic, 33 buts en 89 sélections avec la Croatie, était arrivé à Turin en 2015. Il y a remporté quatre titres de champion d'Italie, trois Coupes d'Italie, une Supercoupe mais a échoué à décrocher une seconde Ligue des champions, après celle conquise en 2013 avec le Bayern, perdant la finale 2017 face au Real Madrid.

2. Basket – NBA : Malone va prolonger à Denver

Déjà prolongé la saison dernière, Mike Malone devrait voir son bail à la tête des Denver Nuggets être encore allongé, selon le toujours très bien informé journaliste de ESPN, Adrian Wojnarowski. L’ancien coach des Kings est désormais lié avec la franchise du Colorado jusqu’à la fin de la saison 2022-2023. La saison dernière, les Nuggets avaient terminé deuxièmes de la conférence ouest avec un bilan de 54 victoires pour 28 défaites avant de chuter en demi-finale de conférence devant Portland (4-3).

1. Basketball – NBA : C’est Noël pour les fans !

Comme chaque année, les fans de NBA pourront se régaler, à des heures européennes, devant les affiches concoctées par la ligue pour cette journée de Noël. Cinq matches sont au programme de Raptors-Celtics à 18h, en passant par Sixers-Bucks à 20h30 et Warriors-Rockets à 23h jusqu’à Lakers-Clippers à 2h du matin et enfin Nuggets-Pelicans à 4h30. Cette nuit est toujours particulière en NBA.

2. Omnisports – Qui montera sur le podium ?

Mardi vous avez découvert les déçus qui sont restés au pied du podium de l’élection du sportif de l’année par la rédaction d'Eurosport. Si Perrine Lafont pour le classement France et Johannes Boe pour le le monde sont restés à quai, qui seront les heureux élus ? Réponse dans la matinée pour la France et dans l’après-midi pour le monde !

3. Tennis – Suite du top 50 des matches de la décennie

La décennie 2010, évidemment marquée par le combat entre les trois monstres Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, a été fabuleuse en tennis alors nous avons décidé de classer les 50 (51 même) plus beaux matches de la décennie écoulée. Mardi, vous avez découvert les rencontres classées entre la 40e et la 31e place, mercredi nous nous rapprochons du gratin avec les places 30 à 21 !