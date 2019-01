Juan Martin del Potro, James Harden, Russell Westbrook, Andy Murray : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – Open d'Australie : Del Potro ne sera pas de la partie

Le dernier message adressé en 2018 par Juan Martin del Potro n'était pas des plus positifs. L'Argentin, blessé à la rotule droite, a écrit ces quelques mots sur son compte Twitter : "Ma guérison suit son cours et je vous dirai plus tard où je pourrai effectuer mon retour sur un court. Malheureusement, ce ne sera pas en Australie. Vous me manquez tous." Avant d'ajouter : "Mais je suis content des progrès réalisés (concernant sa guérison). Bonne année et profitez bien."

2. Basket – NBA : Harden termine 2018 sur un énorme triple-double

James Harden est dans une forme éblouissante. Le joueur de Houston a signé une énorme performance lors de la victoire des Rockets – la 10e en 11 matches – contre Memphis (113-101). A savoir 43 points, 13 passes décisives et 10 rebonds. Soit son huitième match consécutif à plus de 35 points. Russell Westbrook a lui aussi fini l'année en triple-double (32 pts, 11 pds, 11 rbds). Et le Thunder s'est facilement imposé à domicile face à Dallas (122-102). A noter également les succès des Warriors contre les Suns (109-132) et des Spurs, qui étaient opposés aux Celtics (120-111).

3. Tennis – ATP Brisbane : Retour gagnant pour Murray

Andy Murray n'était plus apparu dans un tournoi officiel depuis fin septembre. L'Ecossais a pris le meilleur, au 1er tour de Brisbane, sur l'Australien James Duckworth, 234e mondial, en 1h29 (6-3, 6-4). La suite s'annonce toutefois nettement plus compliquée pour l'ancien numéro un mondial puisqu'il sera opposé à Daniil Medvedev. Toujours en Australie, Jérémy Chardy a, lui, battu l'Allemand Jan-Lennard Struff en trois manches (4-6, 6-3, 6-4). Il défiera Nick Kyrgios en huitièmes de finale. Pas un cadeau non plus.

Tennis – WTA Shenzhen : Pauline Parmentier s'est inclinée en huitièmes de finale contre la Roumaine Sorana Cirstea (6-2, 6-2).

Tennis – WTA Brisbane : L'Américaine Sloane Stephens a été battue au premier tour par la Britannique Johanna Konta (6-4, 6-3).

Football – Seidou Mbombo Njoya est le nouveau président de la Fédération camerounaise après plus d'un an de gestion intérimaire décidée par la FIFA.

1. Tennis – ATP : Djokovic, Federer, Serena Williams et Tsonga sur le pont

Novak Djokovic débute sa saison ce mardi à Doha. Le numéro un mondial affrontera Damir Dzumhur dans l'après-midi. Au Qatar, Stan Wawrinka défiera Karen Khachanov dans ce qui constitue le choc du premier tour. Adrian Mannarino et Pierre-Hugues Herbert seront, eux, opposés respectivement à Dusan Lajovic et Dominic Thiem.

A Brisbane, Jo-Wilfried Tsonga aura fort à faire face au local Thanasi Kokkinakis. A Pune, Benoît Paire partira largement favori contre l'Indien Saketh Myneni. Il n'en sera pas de même pour Antoine Hoang face à Jiri Vesely, le Français disputant son premier match sur le circuit ATP. Enfin, Roger Federer poursuivra son parcours en Hopman Cup. Cela passera par un duel contre les Etats-Unis de Serena Williams. Rendez-vous à 10h30 pour son simple contre Frances Tiafoe.

2. Ski alpin – Oslo : Place au City Event dans la capitale norvégienne (16h30)

Les femmes comme les hommes disputeront des slaloms parallèles à Oslo dans le cadre du premier City Event de la saison. Mikaela Shiffrin et Marcel Hirscher partiront évidemment favoris.

3. Football – Premier League : Arsenal et Tottenham pour relever la tête (A partir de 16h00)

Battus samedi dernier par Liverpool et Wolverhampton, Arsenal et Tottenham doivent relever la tête. Les Gunners accueillent Fulham, 19e de Premier League, tandis que les Spurs se déplacement sur le terrain de Cardiff, 16e.