Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Paris termine sur une bonne note

Des enseignements quand même ? Le PSG a gagné 4-1 face à Bruges , au Parc des Princes mardi soir. Ce dernier match de la phase de groupes de C1, sans enjeu majeur pour un Paris déjà qualifié, a permis à ses stars de briller, Kylian Mbappé et Lionel Messi y allant de leur doublé, et à son collectif de se roder.

2. Football - Ligue des champions : Sourires à Madrid, moue à Milan

3. Handball - Championnat du monde : 3 sur 3 pour les Tricolores

Le travail est fait. Les joueuses de l’équipe de France de handball, championne olympique en titre, ont terminé le premier round du Mondial par une troisième victoire en trois matches, mardi à Granollers, près de Barcelone : 24-19 face au Monténégro . De quoi aborder le tour principal en confiance et avec 4 points au compteur.

4. Football - Ligue 1 : Juninho sur le départ... dès janvier ?

L’Equipe, dans son édition de mercredi. D’après nos confrères, "Le Brésilien devrait partir pendant la trêve hivernale". Voici ce qu’annonce, dans son édition de mercredi. D’après nos confrères, la sortie médiatique du directeur sportif de l’OL - 12e de L1 après 17 journées - n’a pas été du goût de ses collègues et son départ, envisagé à l’issue de la saison, pourrait ainsi intervenir dès janvier

5. Basket - NBA : Tatum n'a rien pu faire face aux Lakers

Malgré une performance offensive majuscule de Jayson Tatum (34 points à 13 sur 22), les Boston Celtics se sont inclinés dans la nuit de mardi à mercredi dans la salle des Los Angeles Lakers (117-102). LeBron James (30 points à 13 sur 19) et Russell Westbrook (24 points, 11 passes) ont été à leur avantage.

Anthony Davis a été un peu plus discret mais précieux (17 points, 16 rebonds) pour les Pourpre et Or, qui ont le même bilan que leurs grands rivaux : 13 succès - 12 revers. Les deux équipes new-yorkaises ont quant à elles gagné en déplacement : les Knicks à San Antonio (109-121), les Nets à Dallas (99-102).

Le face-à-face entre Max Verstappen et Lewis Hamilton a tenu toutes ses promesses le week-end dernier en Arabie Saoudite... au niveau de la dramaturgie, en tout cas. Les pilotes Red Bull et Mercedes se sont rendu coup pour coup au cours d'un Grand Prix aux allures de série Netflix. La Formule 1 va-t-elle trop loin dans son côté scénarisé ?

Jean-Baptiste Dubié est l’invité de Raphaël Poulain et d'Arnaud Beurdeley dans Poulain Raffûte. Il raconte des anecdotes sur son côté trublion. Il parle, aussi, de ce rôle important qu’il a dans une équipe. Dubié n’est pas là seulement pour faire rire. Son club, l’UBB, est leader du Top 14 après 12 journées.

Un show version Netflix, petit arrangement avec la FIA, finale à Abu Dhabi

Gérard Neveu, ex-directeur général du championnat du monde d'endurance, est l'invité de Gilles Della Posta et de Stéphane Vrignaud, pour parler du rôle de directeur de course, après un Grand Prix d'Arabie Saoudite où Michael Masi a été au premier plan. La 4e place d'Esteban Ocon est aussi au menu des Fous du Volant.

Coupe Davis, coups de coeur et espoirs à suivre : Le bilan 2021 pour la der de la saison DiP Impact

C'est l'heure du bilan pour la der de la saison 2021 de DiP Impact, avec les compères Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau, qui vous délivrent leurs coups de coeur messieurs, dames et concernant les Français, pour refermer la page d'une année qui aura réservé son lot de surprises.

Michaël Jérémiasz : "J'étais entre un Rafael Nadal et un Benoît Paire, j'avais besoin de bosser dur et aussi de brûler la vie"

Cette semaine, l'ancien joueur de tennis fauteuil Michaël Jérémiasz est l’invité de Flo Masnada dans Belle Trace. Il est question de son accident de ski. Il explique qu'il a mis longtemps avant de revenir sur les lieux, à Avoriaz. Puis il a bifurqué sur le tennis fauteuil, un sport qu'il a pratiqué à très haut niveau.

Notre Top 10 des matches ATP en 2021

Les derniers coups de raquettes de la saison 2021 ayant été donnés, l'heure est aux bilans. Après ces dames , place à ces messieurs : quels ont les matches les plus marquants et/ou spectaculaires de la saison 2021 ? Voici notre réponse. Première partie avec les matches hors Grand Chelem, qui feront l'objet de leur classement à part.

Le Bayern Munich de Robert Lewandowski peut contribuer à l'élimination du FC Barcelone, ex-club de Lionel Messi, ce soir. L'attaquant polonais, dauphin de la Pulga au Ballon d'Or 2021, y mettra-t-il un point d'honneur ?

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Lille en en pole, le Barça en danger

Le LOSC entrevoit la qualification… dans une poule où tout le monde peut encore passer. Le champion de France est en tête, avant la dernière journée de la phase de groupes de C1. Mais une défaite à Wolfsburg, ce mercredi à partir de 21h, barrerait la route des huitièmes de finale aux Dogues.

Autre temps fort de la soirée : le Barça se déplace chez un Bayern déjà qualifié (21h). Une victoire serait synonyme de tour suivant pour les Catalans. Tout autre résultat offrirait à Benfica la possibilité de passer… à condition de battre Kiev. La Ligue des champions se conjugue aussi au féminin, et le PSG est en lice ce soir

Un bon match, un miracle et des sorties médiocres : comment le statut du PSG s'est dégradé en poules

2. Handball - Ligue des champions : Montpellier en favori

Match des extrêmes. Montpellier se déplace en leader du groupe A dans la salle de la lanterne rouge, le HC Meshkov Brest, en Biélorussie. Coup d’envoi de cette rencontre de la phase de poules de la Ligue des champions à 18h30 ce mercredi. C’est à suivre sur Eurosport , à la veille d'un alléchant PSG-Barça.

Montpellier, c'est décidément costaud : son succès face à Zagreb

