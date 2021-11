CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Ligue des champions (F) : Première défaite pour l’OL

Alors qu'elles avaient l’occasion de se qualifier pour les phases à éliminations directes, les Lyonnaises ont vécu leur premier revers de la saison sur la pelouse du Bayern Munich. Et c’est l’ancienne joueuse de la maison rhodanienne, Saki Kumagai, qui a inscrit le seul but du match peu après l’heure de jeu (1-0). L’OL garde tout de même la tête du groupe D, à deux journées de la fin.

2. Basket - NBA : Antetokounmpo cartonne les Lakers

47 points, 9 rebonds et un ridicule 18/23 aux tirs. Giannis Antetokounpo n'a fait qu'une bouchée des Los Angeles Lakers de Russell Westbrook (19 points, 15 passes) et Anthony Davis (18 points, 9 rebonds) dans ce qui était le gros choc de la nuit en NBA. Portés par leur leader, les Bucks ont envoyé un gros message à toute la Ligue dans ce qui était, peut-être, un avant-goût des Finales. Autre fait important de la nuit : les Suns ont enregistré un 10e succès de rang face à Dallas (105-98).

3. Football - Ligue 1 : La Commission de discipline sanctionne l’OM et Saint-Etienne

Dimitri Payet et Pablo Longoria avaient exhorté les supporters de l'OM de se tenir à carreaux face au PSG. Ils n'ont pas été entendus et la Commission de discipline a infligé un match à huis clos total au club phocéen. Même sanction pour Saint-Etienne après les incidents face à Angers mais les Verts ont déjà purgé cette peine. Deux tribunes seront néanmoins fermées pour deux matches.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Tennis - ATP Finals : Casper Ruud peut encore croire à une qualification pour le dernier carré du tournoi grâce à sa victoire face à Cameron Norrie, en trois sets (1-6, 6-3, 6-4). Il jouera sa place pour un ticket en demi-finales lors d’un match décisif face à Andrey Rublev. Norrie, lui, est éliminé.

Basket - Euroligue : Monaco s’est incliné sur le parquet de Tel-Aviv, un concurrent direct dans la course aux play-offs (95-84), lors de la 10e journée du championnat européen. Avec cette cinquième défaite de la saison, les Monégasques possèdent un bilan tout juste à l’équilibre (5-5).

Tennis - WTA : Selon le média chinois CGTN Europe, Peng Shuai aurait rompu le silence en envoyant un mail à la WTA dans lequel elle affirmerait être en sécurité. Mais son président, Steve Simon, a indiqué “ne pas croire” qu’elle ait écrit ce message, s’inquiétant pour sa liberté.

Football - Ligue 1 : L’ère Juninho pourrait bientôt se terminer à l’OL. Le directeur sportif des Gones a annoncé son très probable départ à l’issue de cette saison 2021-2022. Pour un poste d’entraîneur ? L’avenir nous le dira.

Handball - Ligue des champions : Nouvelle victoire pour Montpellier, qui a parfaitement gardé la tête de son groupe grâce à sa démonstration contre le club norvégien d’Elverum (37-30).

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut vont devoir cravacher pour aller chercher leur qualification pour les demi-finales du Masters en double. Après avoir gagné leur premier match, les Français se sont inclinés sur le fil (6-7, 6-0, 13-11) face à la paire Ram-Salisbury, malgré deux balles de match dans le super tie-break.

Deux balles de match manquées et une défaite sur le fil : Mahut et Herbert peuvent être frustrés

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Football - Ligue des champions (F) : Le PSG veut confirmer

La première place du groupe va certainement se jouer ce jeudi soir, entre une formation du Paris Saint-Germain auteur d’un joli trois sur trois lors de la phase aller et une équipe du Real Madrid qui va vouloir tenter de laver l’affront fait par les joueuses de Didier Ollé-Nicole il y a une semaine de cela (4-0). Marie-Antoinette Katoto, auteure d’un doublé, avait brillé. Coup d’envoi à 21h00.

2. Tennis - ATP Finals : Zverev et Medvedev attendus au tournant

Après une belle journée dans le groupe vert, place à l'autre côté de tableau. Et pour l’occasion, Dimitri Medvedev va tenter de garder la tête face à Jan Sinner tandis que plus tôt dans la journée, Alexander Zverev, tombeur de Berrettini lors de son entrée en lice, ouvrira le bal face au Polonais Hurkacz (14h00), qui n’a déjà quasiment plus le droit à l’erreur.

Cette fois, Medvedev a eu chaud, mais il a encore eu le dernier mot

3. Rugby - Pro D2 : Duel de prétendants

Natures prétendants à la montée en première division, Oyonnax et Bayonne promettent de se livrer une rencontre de haute-volée ce jeudi soir (20h45). Avec exactement le même bilan (sept victoires lors des dix premières journées), les deux clubs, deuxième et troisième de Pro D2, auront l’occasion de se rapprocher de Mont-de-Marsan (38 points), en tête du championnat.

