Encore et toujours. Dimanche, la Juventus a décroché son 36e Scudetto, le 9e consécutif. Gagner, c’était une habitude aussi pour eux : ce lundi, on se penche aussi sur une question brûlante : qui c’est le plus fort entre Carl Lewis et Usain Bolt ? Sinon, on parlera aussi d’une passation de pouvoir entre Quartararo et Rossi mais également de mercato. Voici l’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Serie A : La Juve encore sacrée championne

Le suspense était minimal mais encore fallait-il gagner. Grâce à l’inévitable Cristiano Ronaldo mais également à Federico Bernardeschi, la Juve a disposé de la Sampdoria dimanche (2-0) pour aller s’offrir un 36e Scudetto, le neuvième consécutif, preuve de sa domination sans faille sur le foot italien. Seul point noir de la soirée pour la Vieille Dame : la sortie sur blessure de Dybala à quelques jours du huitième de finale retour de C1 face à l'OL.

Cristiano Ronaldo - Juventus-Sampdoria - Serie A 2019-2020 - Getty Images Crédit: Getty Images

2. Basketball – Préparation NBA : Boston redémarre, le Thunder enchaîne

Les Boston Celtics ont dominé les Phoenix Suns (117-103), mettant ainsi derrière eux leur défaite inaugurale en préparation de la reprise NBA face au Thunder d'Oklahoma qui a enchaîné en battant les Philadelphia Sixers (102-97), dimanche dans la "bulle" d'Orlando. Gordon Hayward (17 points), Jayson Tatum (16 pts, 9 rebonds) et Jaylen Brown (21 pts) se sont montrés à leur avantage pour les Celtics mais c’est surtout le retour de Kemba Walker, en délicatesse avec son genou, qui a ravi Boston.

3. Football – Mercato : Des offres à 70 millions pour Renato Sanches ?

Selon Gérard Lopez, Renato Sanches vaut de l’or. Dans une interview publiée par L’Equipe, le président du LOSC évoque les différentes pistes de son club sur le marché (Alfredo Morelos, Burak Yilmaz ou Jonathan David) mais parle aussi départ. Et selon lui, la priorité reste le sportif : "La vraie question est la compétitivité et l’équilibre de l’équipe, a expliqué Lopez. Par exemple, on a des offres supérieures à 70 millions pour Renato Sanches. Il ne partira pas. Le projet sportif prime".

Renato Sanches (Lille) Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Basketball – NBA : Le meneur des Clippers, Lou Williams, devra observer une quarantaine de dix jours après une escapade à Atlanta, notamment dans un stripclub, et manquera ainsi les deux prochains matches de son équipe en NBA, jeudi et samedi prochains à Orlando.

Baseball – MLB : Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche qu'il n'allait pas lancer la première balle à l'ouverture d'un match de baseball des New York Yankees prévu le mois prochain.

Football – MLS : Le New York City FC s'est qualifié dimanche pour les quarts de finale du tournoi final à Disney World en battant Toronto 3-1. Le club new-yorkais sera opposé en quart au vainqueur du duel prévu mardi entre les Portland Timbers et le FC Cincinnati.

Il n’a pas encore 20 ans mais Melvin Bard a séduit le grand Bayern Munich. Le latéral gauche de l’OL, pas assez utilisé par Rudi Garcia à ses yeux, pourrait céder aux sirènes allemandes cet été. Offensif, avec du caractère, il ferait pourtant un bien fou à ce poste faible de l’OL…

Melvin "wunder" Bard : le jeune Lyonnais qui intéressait le Bayern

Le podcast du jour

Usain Bolt-Carl Lewis, Carl Lewis-Usain Bolt. Certains choisiront sans hésiter le Jamaïcain, pour d'autres, l'Américain est au-dessus. Si les deux athlètes partagent de nombreux titres olympiques, difficile donc de les départager et de savoir qui est meilleur que l'autre. Aux côtés de nos journalistes Laurent Vergne et Maxime Dupuis, c'est notre consultant Stéphane Caristan, ancien hurdler qui a cotoyé l'Américain dans sa carrière, qui guide la discussion. A écouter sans modération.

Ce qu’il ne faut pas manquer aujourd’hui

1. MotoGP – Grand Prix d’Andalousie : Quartararo et Rossi, podium en forme de relais

Vainqueur de son deuxième Grand Prix, dimanche, à Jerez, Fabio Quartararo a enfin pu partager un podium avec son idole Valentino Rossi, qu'il admire plus que tout. Pour le Français, qui succédera à l'Italien chez Yamaha en 2021, ce podium était nécessaire à sa carrière.

Fabio Quartararo et Valentino Rossi après le Grand Prix d'Andalousie 2020 Crédit: Getty Images

2. Football – Mercato : Nouvelle journée chargée

A partir de 9h, retrouvez notre live mercato qui risque d’être animé. Après la fin de la Premier League, les géants anglais devraient tous se lancer à corps perdu sur le marché. Alors, quel défenseur pour Manchester City ? Liverpool va-t-il boucler Thiago Alcantara ? Manchester United va-t-il foncer sur Sancho ? Réponse dans les heures/jours qui viennent sur Eurosport.

