Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football : La Juventus réduit les salaires

Comme de nombreux clubs européens, la Juventus Turin a décidé de réduire le salaire de ses joueurs et de son entraîneur, Maurizio Sarri, de "mars à juin", afin de modérer l'impact de la pandémie de nouveau coronavirus sur ses finances. "Les conséquences économiques et financières de l'accord conclu auront un impact positif de 90 millions d'euros sur l'exercice financier 2019/2020", a indiqué le leader du championnat italien, à l'arrêt jusqu'au 3 avril au moins. Toutefois, le club a ajouté que, dans l'hypothèse où la saison devrait se terminer plus tard que prévu, l'effectif turinois serait payé plus que d'ordinaire pendant les mois additionnels de compétition.

2. Formule 1 : Ferrari disposé à terminer la saison 2020 en 2021

Suite au report de huit Grands Prix et à l'annulation du rendez-vous à Monaco en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, le promoteur du championnat du monde pense qu'une saison de 15 à 18 manches reste possible. Peut-être en repoussant d'une façon extrême la fin du Mondial. Ce à quoi le directeur d'équipe de Ferrari, Mattia Binotto, est prêt.

"Nous avons donné une entière liberté à la FIA en matière de reprogrammation. Nous envisageons plusieurs options et si nous courons les Grand Prix les uns après les autres, nous pouvons envisager de disputer deux ou trois courses en janvier" 2021, a-t-il déclaré sur Sky Sports Italia. La ébut de la saison 2020 est espéré pour le 14 juin, au Canada.

3. Tokyo 2021 : Osaka, l'esprit olympique

L'ex-N.1 mondiale, Naomi Osaka, s'est dite "déçue" samedi par le report des Jeux Olympiques de Tokyo pour cause d'épidémie de coronavirus. "Nous serons tous prêts et plus forts que jamais en 2021", a écrit la joueuse japonaise sur son compte Twitter. "Je soutiens la décision courageuse du Premier ministre (Shinzo) Abe et du CIO à 100%", écrit la Japonaise sur Twitter, avant d'appeler "les gens de tous pays (...) à se rassembler pour sauver autant de vies que nous le pouvons". "Pour moi, c'est cela l'esprit olympique", a encore estimé l'actuelle n°10 au classement WTA, lauréate de l'US Open en 2018 et de l'Open d'Australie en 2019.

La vidéo de rattrapage

Le rugby, comme de nombreuses activités, est à l’arrêt en raison de l’épidémie causée par le coronavirus. Mourad Boudjellal évoque l’actualité du ballon ovale à travers le prisme de cette crise sanitaire. Il le fait avec humour, en saluant son sens du timing, ou encore en adressant une pique au Stade français. Mais pas seulement. L’ex-président du RCT réalise aussi un mea culpa.

Vidéo - Mourad de Toulon : "La Ligue en a rêvé, le coronavirus l’a fait" 03:58

Les conseils du dimanche

Le confinement, c'est aussi l'occasion de prendre du temps que l'on n'a pas toujours. Chaque dimanche, la rédaction d'Eurosport.fr vous propose une sélection de livres, de films et de documentaires consacrés au sport. Au programme : un voyage dans le monde de l'équitation, l'histoire du 23e choix de la draft jusqu'à la victoire en Superbowl, une bio de Kobe Bryant, et de la boxe, du coeur de l'Afrique du Sud en plein Apartheid à l'univers de Mohammed Ali.

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Tennis - Miami vintage : La double revanche du "Kid de Las Vegas"

Le Masters 1000 floridien n'a pas lieu cette année pour cause de coronavirus, mais ce n'est pas une raison pour vous laisser en plan. Comme chaque jour, nous vous replongeons dans les grandes heures du tournoi avec une page marquante, un match inoubliable. Ce dimanche, cap sur 1995 et l'apogée de la rivalité entre les Américains Pete Sampras et Andre Agassi qui dominent alors le tennis mondial.

2. Football - Mercato : Les prochaines stars venues des Pays-Bas

La Eredivisie est un vivier sans fond de pépites du football. Tour d'horizon de quelques uns des talents du championnat néerlandais, parmi lesquels Van de Beek, Boadu et Koopmeiners, prêts à changer d'air pour exploser sur la scène europénne.

3. Cyclisme : Ferrand-Prévot, les yeux dans les Jeux

En 2020 ou en 2021, Pauline Ferrand-Prévot garde Tokyo dans le viseur et parfait sa récupération après une opération en début d'année. Dans un entretien qu'elle nous a accordé, la quintuple championne du monde nous parle de son présent et son futur.

A revivre aujourd'hui sur Eurosport

Comme chaque jour, Club Eurosport réunit des sportifs pour évoquer leur situation de confinés et parler de moments particuliers de leurs carrières. Ce dimanche, nous vous proposons de revivre le numéro exceptionnel consacré à Martin Fourcade, et sur nos chaînes un florilège d'événements tels la finale de Roland Garros 2017 sur Eurosport 1, un résumé de six heures des 24 Heures 2017 et la finale de l'US Open 2017 sur Eurosport 2.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

xxxx

xxxxx