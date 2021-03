Ce que vous avez peut-être manqué entre hier et aujourd'hui

1. Football - Ligue des Champions : La Juventus prend la porte dès les huitièmes

Enorme coup de massue pour la Vieille Dame. Malgré un doublé de Federico Chiesa et une prolongation disputée en supériorité numérique, la Juventus s'est faite surprendre par une équipe de Porto réaliste (3-2, 2-1 à l'aller). Une élimination précoce qui devrait laisser des traces à Turin.

2. Football - Ligue des Champions : Haaland, encore lui

Le Borussia Dortmund s'est qualifié pour les quarts de finale de la C1. Et le BVB le doit bien à son cyborg norvégien. Auteur d'un doublé à l'aller, Erling Haaland a encore martyrisé le FC Séville avec deux nouveaux buts pour qualifier le club allemand pour le prochain tour.

3. Jeux Olympiques : Thomas Bach devrait être reconduit pour quatre ans

En pleine préparation des JO de Tokyo, le Comité international olympique devrait reconduire mercredi pour quatre ans son président Thomas Bach. Les 103 membres du CIO doivent se prononcer à 15h30 mercredi, en visioconférence. Thomas Bach est le seul candidat en lice mais il doit être réelu à la majorité.

Nous avons aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : Le Miami Heat a mis à l'écart de l'équipe son pivot Meyers Leonard, après avoir pris connaissance d'une vidéo où on entend le joueur proférer une insulte antisémite. Le joueur s'est excusé depuis.

Rugby - XV de France : Le XV de France a annoncé mardi le forfait de Bernard Le Roux pour le match Angleterre-France de samedi prochain. Pour le remplacer, les Bleus font appel au Toulonnais Swan Rebbadj.

Tennis - ATP Marseille : Plus d'un an après sa dernière victoire, Jo-Wilfried Tsonga s'est imposé mardi face à Feliciano Lopez en trois sets (3-6, 6-4, 7-5) au 1er tour de l'Open 13 Provence. Pierre-Hugues Herbert et Lucas Pouille ont eux aussi gagné.

La vidéo de rattrapage

Le retour de Roger Federer sur le circuit à presque 40 ans suscite autant de curiosité que d'interrogations. Le Suisse parviendra-t-il à être compétitif ? Pour Arnaud Di Pasquale, s'il revient, c'est qu'il espère réaliser un dernier gros coup, tant que sa condition physique lui permet de jouer au niveau qu'il souhaite ? Dip Impact est à retrouver en intégralité en podcast.

Di Pasquale: "Comme si Federer prenait le chemin pour faire un dernier gros coup"

Le tweet de cyborg

A ne (surtout) pas rater ce mercredi

1. Tennis - ATP Doha : Le grand retour de Federer

A presque 40 ans, et après avoir passé plus de treize mois sans jouer, Roger Federer fait son grand retour sur les courts en compétition mercredi, à Doha. A quel retour peut-on s'attendre pour la légende suisse ? Réponse à partir de 16 heures, face au britannique Daniel Evans.

2. Football - Ligue des champions : un match retour bouillant entre le PSG et le Barça

Trois semaines après avoir réalisé une prestation de grande classe sur la pelouse du Camp Nou lors du huitième de finale aller, le PSG reçoit Barcelone au Parc de Princes mercredi soir pour un match retour qui s'annonce chaud. Quatre ans après la fameuse "remontada", Paris peut prendre sa revanche. Le club de la capitale devra, comme à l'aller, composer sans Neymar.

3. Cyclisme - Tirreno-Adriatico : coup d'envoi de l'édition 2021

En plus de Paris-Nice, l'autre course à étape de la début mars s'élance ce mercredi de Lido di Camaiore pour rallier San Benedetto del Tronto en sept étapes. A dix jours de Milan-Sanremo, certains affûtent leur forme alors que d'autres voient plus loin et préparent déjà le Tour d'Italie.

4. Cyclisme - Paris-Nice : Après le contre-la-montre, place à une étape nerveuse

La 4e étape du Paris-Nice entre Châlon-sur-Saône et Chiroubles (187,5 km) a lieu ce mercredi. Pas moins de sept ascensions sont au programme de cette journée qui pourraient bien être décisive pour le classement général.

Le profil de la 4e étape : Sept ascensions et une première arrivée en altitude

