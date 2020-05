J-2 avant le retour du football. J-2 avant le week-end donc. D’ici là, Eurosport vous a mijoté un programme aux petits oignons. Du mercato, des héros inattendus, des duels de légendes, des podcasts et de l’analyse : tout, vous saurez tout sur l’actu du sport. Mais pas que. Voici le programme de ce jeudi 14 mai.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Paris pense à Kamara et accélère sur Pjanic

Le PSG fait feu de tout bois. Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur les dossiers chauds du champion de France pour le mercato d’été qui se prépare. Parmi les noms évoqués, un certain Boubacar Kamara, le brillant minot de l’OM. De quoi mettre le feu à la Canebière. Sinon, Leonardo insiste toujours dans le dossier Pjanic selon Sky Italia. Pourtant, celui-ci semblait proche du Barça ces derniers jours. Ah, le mercato et ses rebondissements incessants…

2. Formule 1 – Saison 2021 : Sainz officialisé sous peu ?

Le paddock ne bruisse que de ça. Qui pour remplacer Sebastian Vettel chez Ferrari après la saison 2020 ? La "silly season" pourrait ne pas durer trop longtemps chez la Scuderia puisque tous les journaux espagnols annoncent ce jeudi que l’arrivée de Carlos Sainz pourrait être officielle d’ici peu. Tandis que Daniel Ricciardo (Renault) pourrait prendre sa place chez McLaren.

Play Icon WATCH Sainz, bon numéro 2 à Ferrari ? "Dès les premiers essais, il va essayer de se faire Leclerc" 00:02:48

3. Football – Serie A : Rabiot est de retour

C'était annoncé, Adrien Rabiot a bien regagné Turin ce mercredi, comme l’ont confirmé de nombreux médias sportifs. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose finalement mais une cote de popularité qui a pris un sacré coup de canif pour l’ancien Parisien. Un gâchis tant le talent du milieu de terrain est très loin de tous ces épisodes médiatiques.

Play Icon WATCH "Rabiot est en train de se fermer les portes de tous les grands clubs" 00:06:31

On a aussi retenu pour vous

Basketball – NBA : Incroyable mais vrai. La NBA a officialisé ce jeudi la marque Wilson comme fournisseur officiel de ballons à partir de la saison 2021-2022, mettant fin à un partenariat de presque 40 ans avec Spalding. Pour imitez LeBron James, il va falloir investir dans une nouvelle gonfle.

Football : Le milieu de terrain de Tottenham Dele Alli a été agressé lors d'un cambriolage à son domicile dans la nuit de mardi à mercredi par deux voleurs armés de couteau mais l'international anglais ne souffrirait d'aucune blessure sérieuse, a rapporté le journal Daily Mail.

Tennis – Roland-Garros : Henri Leconte, finaliste de Roland-Garros en 1988, a estimé mercredi sur la chaîne L’Equipe qu'il valait mieux "annuler" le tournoi du Grand Chelem, reporté en septembre pour cause de coronavirus, que de le disputer à huis clos, comme envisagé par la Fédération française de tennis.

La vidéo de rattrapage

Vous ne connaissez pas le Club Eurosport ?! Alors, rattrapez-vous avec cette séquence déjà mythique. On est tous passé par les mêmes moments que Bastareaud. Et, franchement, on compatit !

Play Icon WATCH Bastareaud : "En 2015, j’ai connu la pire journée de ma vie" 00:03:16

Le tweet programme

Avec notamment cette 20e étape du Giro 2014 qui confirma le sacre de Nairo Quintana. Giro Classics, c'est tous les jours à 15h30 sur Eurosport 1.

Le podcast du jour

Vettel n’a pas voulu se soumettre à Leclerc. Il fut un temps à la Scuderia où ça filait droit. Les Grands Récits s’intéressent ce jeudi à Rubens Barrichello, magnifique second rôle de Michael Schumacher au temps de la grandeur de l’Allemand.

L’appel au vote

Que vont faire les lycéens pour (mal) préparer leur bac sans Roland-Garros ? Et vous, qu’allez-vous faire pendant la traditionnelle période de l’ocre parisienne et des duels homériques ? Si ça ne jouera pas en ce mois de mai Porte d’Auteuil, Eurosport a pensé à vous. Avec #YouSayWePlay, c'est vous qui décidez du programme de Roland-Garros ! Vous pourrez voter pour revivre vos plus grandes émotions dans le Majeur parisien. Allez, faites-vous plaisir, on suivra vos ordres, c’est promis !

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Football - Götze le magnifique a perdu son charme

Ce jeudi, quatrième épisode de notre série consacrée aux héros d’un jour, d’un soir ou d’une compétition. Ces joueurs qui ont réalisé un coup d’éclat magnifique pour une carrière finalement frustrante. Mario Götze rentre parfaitement dans ce cadre-là. Le petit Allemand, annoncé comme un prodige à ses débuts, a été le héros d’une finale de Coupe du monde. Depuis, il n’a pas eu l’éclat escompté…

Coup d’éclat légendaire mais frustrante carrière : Götze, trop haut, trop tôt Crédits Eurosport

2. Formule 1 – Prost-Senna, alerte au duel légendaire

Toute la semaine, Eurosport retrace l’histoire de la Formule 1, née le 13 mai 1950. A la fin des années 1980, le duel entre Alain Prost et Ayrton Senna prend une tournure qui dépasse le simple cadre de la F1, et même du sport. Leur opposition regorge d'histoires, petites ou beaucoup plus grandes. Il faudrait des journées entières pour toutes les énoncer. En voici quelques-unes.

Play Icon WATCH Prost-Senna, Senna-Prost : dans les années 1980, petites et grandes histoires d'un duel légendaire 00:17:39

Sinon, vous pouvez aussi continuer de voter pour la F1 qui vous fait rêver. Et, ce jeudi, c’est jour des monoplaces. Spoiler : un gros duel se dessine déjà.

3. Tennis – Masters Rome : 2006, la naissance du mythe

Le Masters italien n’aura pas lieu ? Alors, on rembobine et on pioche dans nos souvenirs. Ce jeudi, Eurosport vous transporte en 2006. Avec un duel Fedal déjà mythique mais surtout annonciateur de la suite. Un régal.

Fedal 2006 à Rome (visuel Vintage) Crédits Eurosport

4. Football – Bundesliga : J-2 avant la reprise

L’Allemagne sera le centre du monde sportif ce samedi avec la reprise de la Bundesliga. Comment les instances allemandes ont fini par prendre cette décision ? Mais, surtout, comment est-elle accueillie ? On vous explique tout ça !

Play Icon WATCH Barça, Real, Man City : Trois options sexy pour Coman mais une seule issue probable 00:07:21

