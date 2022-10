1. Football – Ballon d'Or : Karim le magnifique

Il a affirmé jouer pour "". Lundi, il n'a pas joué mais la chair de poules était bien réelle. Au terme d'une soirée où il a fendu l'armure, Karim Benzema a reçu le Ballon d'Or 2022 . Une juste récompense, 24 ans après Zinédine Zidane , qui était sur scène pour lui remettre le trophée doré. Son discours de vainqueur n'a pas oublié de mentionner son parcours parfois sinueux vers ce Graal avant de remercier ses fans. Oui, KB9 est bien le "Ballon d'Or du peuple". C'est finalement Sadio Mané et Kevin de Bruyne qui l'accompagnent sur le podium.

2. Football – Ballon d'Or : Putellas pour le doublé, Courtois meilleur gardien

Sa grave blessure n'a rien changé : Alexia Putellas a réussi un doublé inédit pour aller chercher un nouveau Ballon d'Or, lundi. Son discours engagé était un message d'avertissement à sa fédération. Une championne, une vraie. Mais la soirée fut riche pour beaucoup : Thibaut Courtois a reçu le prix Yachine, Gavi le prix Kopa, Robert Lewandowski le trophée Gerd Müller (quoi de plus logique ?) tandis que Sadio Mané a été récompensé du prix Socrates pour son action sociale au Sénégal.

3. Tennis – ATP Anvers : Gasquet renverse Wawrinka

Si vous avez besoin de répéter vos gammes en revers, il fallait regarder ce duel entre papys esthètes. En sauvant deux balles de match, Richard Gasquet a finalement réussi à prendre le meilleur sur Stan Wawrinka au premier tour à Anvers (2-6 7-6 6-4). Mais, au fond, l'essentiel était ailleurs : dans cette beauté pure qui se dégage des deux hommes, profondément amoureux de leur sport et toujours aussi élégants raquette à la main.

Football – Ligue des Champions : La façon dont la police française a traité les supporters lors de la dernière finale de la Ligue des champions à Saint-Denis, émaillée d'incidents avant et après le match, relève d'une "agression criminelle", selon un rapport indépendant anglais publié lundi.

: 42 noms mais très peu de surprises dans la liste dévoilée par Fabien Galthié pour la tournée d'automne . Reda Wardi, Alexandre Dumortier et Pablo Uberti sont les petits nouveaux tandis que Alivereti Raka fait son retour. Roman Ntamack, malgré son souci à la cheville, est là.

Une journée spéciale Karim Benzema, ou presque. Tout au long de ce mardi, retrouvez des contenus exclusifs ou des récits qui vous plonge dans des souvenirs lointains pour revenir en détail sur la carrière de KB9. Vous le saviez, vous, que Sochaux avait fait pression sur l'OL au moment de son premier contrat pro ? Ou qu'à ses débuts, personne n'avait fait de lui une évidence ? Martin Mosnier remonte à la genèse de Benzema . Maxime Dupuis, lui, essaye de répondre à l'épineuse question : où le situer dans l'histoire du foot français ? Benzema vu par ses victimes de L1 et sa relation avec CR7 sont également au programme. Alors, restez sur Eurosport pour tout lire sur le Ballon d'Or 2022.

Pour la dernière de la saison, Bistrot Vélo a reçu du beau monde lundi, en la personne de Christophe Laporte. Au micro de Guillaume di Grazia, le coureur de la Jumbo-Visma a fait le bilan de sa saison et s'est projeté sur la suite avec envie.

On la surveillera de très près : Caroline Garcia est au Mexique pour obtenir son ticket pour le Texas, lieu qui accueillera le Masters féminin fin octobre. Actuellement 6e à la Race, la Lyonnaise est en position de force et a les cartes en main pour retrouver une épreuve qu'elle n'avait plus jouée depuis cinq ans. Maxime Battistella vous explique tout ça