1. Football - Ligue des champions : Le show Benzema

Karim Benzema a inscrit deux triplés consécutifs en phase finale de Ligue des champions. Déjà bourreau du Paris Saint-Germain en 8e de finale retour, il a permis au Real Madrid de s'imposer sur la pelouse de Chelsea après un match de très haute volée (1-3) qui a vu les Merengue prendre un net avantage avant la deuxième manche à Bernabeu. La surprise est venue de l'autre quart de finale aller avec la défaite, la première cette saison en C1, du Bayern Munich, battu par Villarreal (1-0).

Alerte rouge chez les Blues : a-t-on définitivement perdu Chelsea ?

2. Tennis : Jo-Wilfried Tsonga prendra sa retraite après Roland-Garros

"[ses] aptitudes à [se] dépasser [n'étaient] plus là" et qu'il avait décidé depuis plusieurs semaines désormais de stopper sa carrière à l'issue de sa 15e apparition Porte d'Auteuil. Vainqueur de 18 tournois, dont deux Masters 1000 (Bercy 2008 et Montréal 2014), il avait éclos à la face du monde lors d'un parcours exceptionnel qui l'avait mené en finale de l'Open d'Australie 2008 face à Novak Djokovic. Il a fait l'annonce lui-même : Jo-Wilfried Tsonga ne sera plus joueur professionnel de tennis après Roland-Garros 2022 (22 mai-5 juin). Le meilleur joueur français du XXIe siècle a révélé dans une vidéo que" et qu'il avait décidé depuis plusieurs semaines désormais de stopper sa carrière à l'issue de sa 15e apparition Porte d'Auteuil. Vainqueur de 18 tournois, dont deux Masters 1000 (Bercy 2008 et Montréal 2014), il avait éclos à la face du monde lors d'un parcours exceptionnel qui l'avait mené en finale de l'Open d'Australie 2008 face à Novak Djokovic.

3. Handball - Ligue des champions : Montpellier file en quart

Montpellier s'est hissé en quarts de finale de la Ligue des champions messieurs de handball en écrasant Porto (35-27). L'équipe de Patrice Canayer a éteint les espoirs portugais au bout d'une remarquable première période, bouclée avec une avance de huit buts (19-11). Le double champion d'Europe (2003, 2018) retrouvera en quart de finale (11 et 18 mai) les Polonais de Kielce, l'un des grands favoris de l'épreuve et nouveau mastodonte européen.

Un match maîtrisé et un quart à la clef : les temps forts de MHB-Porto en vidéo

Basket - NBA : Kevin Durant a réussi un triple-double (32 pts, 10 rbds, 11 passes) dans le succès des Nets face aux Knicks (110-98). Rudy Gobert a lui encore été très bon (20 pts, 10 rbds) dans la victoire du Jazz sur OKC (137-101).

Football - Coupe du monde : La Fifa a démenti mercredi des rumeurs qui lui prêtaient l'intention d'allonger la durée des rencontres, de 90 minutes à 100 minutes, pour le Mondial 2022 au Qatar (21 novembre - 18 décembre).

Football - Ligue 1 : Benoît Costil, visé par des accusations de racisme émises par les Ultramarines, principal groupe de supporters girondins, a annoncé mercredi avoir demandé à son avocat "d'engager les procédures judiciaires adaptées".

Football : Le mythique maillot que portait Diego Maradona quand il a crucifié l'Angleterre va être mis aux enchères Prix espéré ? Plus de 5 millions de dollars.

Natation : Championnats de France : Emma Terebo, Mary-Ambre Moluh, Yohann Ndoye Brouard, Mewen Tomac (100m dos) et Hadrien Salvan (200m nage libre) ont réussi les minimas qualificatifs pour les Mondiaux de Budapest (18 juin-3 juillet).

La Coupe d'Europe enfin de retour, un zoom sur UBB-la Rochelle et enfin faut-il préserver les Bleus ? Voici votre Arrêt Buffet de la semaine !

Cette semaine dans les Grands Récits, Laurent Vergne vous raconte l'essai légendaire de Serge Blanco lors de la Coupe du monde de rugby 1987.

Evolution, budget cap, paix des ménages… Ferrari, une méthode de champion

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Coupes d'Europes : L'OL et l'OM au carrefour de leurs ambitions

Un grand jeudi pour le football français ? L'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille disputent tous deux un quart de finale européen, l'un en Ligue Europa, l'autre en Ligue Europa Conférence. Pour l'OL, ça se passera à Londres face à West Ham, sixième de Premier League et en bagarre pour une qualification en C1. Pour l'OM, ce sera dans son antre du Stade Vélodrome face au PAOK Salonique et à ses 3000 supporters chauds bouillants. Les deux rencontres auront lieu à 21h.

2. Cyclisme - Tour du Pays Basque : La revanche d'Alaphillipe, les costauds encore devant ?

Julian Alaphilippe avait tout bien fait mercredi, résistant aux attaques des leaders du Tour du Pays Basque sur la 3e étape mais il a été un peu juste au sprint, battu par Pello Bilbao. La quatrième journée devrait offrir un scénario un peu similaire même si le parcours entre Vitoria-Gasteiz et Zamudio est un poil moins compliqué. Avec deux côtes difficiles dans les 40 derniers kilomètres, Alaphilippe, Roglic et les autres devraient tout de même pouvoir s'expliquer.

Il a manqué 50 mètres à la fusée Alaphilippe : revivez le dernier kilomètre

3. Golf - Masters : Woods en star, la première journée va débuter

Les images de l'entraînement de Tiger Woods sur le parcours du Masters en début de semaine donnaient l'eau à la bouche. Une foule déjà impressionnante s'était massée pour voir frapper l'homme aux 15 Grands Chelems, vainqueur du tournoi à cinq reprises, la dernière en 2019 à la surprise générale. Victime d'un grave accident de la route le 23 février 2021, le "Tigre" n'a plus disputé le moindre Grand Chelem depuis l'US Open 2020. Le tournoi débutera à 14h françaises.

