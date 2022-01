Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : Benzema passe la barre des 300 buts, le Real déroule contre Valence

Ad

On sait depuis un moment déjà que Karim Benzema laissera une trace indélébile dans l’histoire du Real Madrid. Pour ceux qui n’auraient jusque-là rien suivi, un simple coup d’œil aux statistiques suffit à se faire une idée : l’attaquant français en est désormais à 301 buts inscrits sous le maillot merengue, à sept longueurs de la légende Alfredo di Stefano (308). Son doublé de samedi soir, ajouté à celui de son compère Vinicius Junior, a en outre permis au Real de disposer aisément de Valence (4-1).

Omnisport Fin de malédiction, un géant pour lancer sa saison, rencontres à profusion : L’actu sur un plateau HIER À 07:00

2. Basket - NBA : Les Suns trébuchent, 8 à la suite pour Memphis

Que s’est-il passé à Phoenix ? Un jour sans, probablement, et ce n’était pas arrivé si souvent ces derniers temps. Au Footprint Center, les Suns ont subi la loi de Miami (100-123) et de Tyler Herro (33 points). Les Milwaukee Bucks ont quant à eux chuté chez les Hornets (114-106), tandis que Memphis a signé une huitième victoire de rang en s’imposant chez les Clippers (108-123).

3. Football - Ligue 1 : Lens domine Rennes au finish

Lille - Lorient ayant été reporté pour cause de Covid-19, la seule affiche de Ligue 1 de samedi a opposé Lens à Rennes. Un duel d’outsiders qui a tourné à l’avantage des Sang et Or, victorieux sur la plus petite des marges (1-0) grâce à une réalisation de Wesley Saïd à l’approche du temps additionnel (89e). Le Racing (6e) se relance après une fin de phase aller poussive. Le SRFC, lui, subit une troisième défaite d’affilée en championnat.

Seko Fofana au duel avec Warmed Omari lors de Lens - Rennes en Ligue 1 Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Rugby - Top 14 : Le Racing 92 a stoppé sa série de quatre défaites en venant à bout de Clermont (33-28).

Tennis - WTA Adelaïde : Ashleigh Barty a remporté le tournoi en battant Elena Rybakina en finale (6-3, 6-2).

Football - Ligue 2 : Forte de sa victoire à Grenoble (0-1), l’AJ Auxerre s’est provisoirement installée à la troisième place du classement.

Golf - Tournoi des champions : Grâce à une très probante carte de 61 (-12), l’Espagnol Jon Rahm a rejoint l’Australien Cameron Smith aux avant-postes à l’issue du troisième tour.

Le tweet qui ressemble à un appel du pied

La vidéo de rattrapage

Laffont est de retour aux affaires : comment la Française a mis une claque à la concurrence

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Biathlon - Oberhof : Jacquelin et Simon, deux poursuites et beaucoup d’ambition

Le week-end de Coupe du monde à Oberhof se conclut ce dimanche, avec les poursuites masculine et féminine. Deux épreuves lors desquelles le camp français pourra nourrir de légitimes espoirs de podium, voire de victoire. Chez les hommes (12h30), Emilien Jacquelin s’élancera en deuxième position avec sept petites secondes de débours sur Alexander Loginov. Même position de départ et même retard sur la première place pour Julia Simon, qui aura donc elle aussi un très joli coup à jouer (14h45).

Emilien Jacquelin à Oberhof Crédit: Getty Images

2. Football - CAN : Le Cameroun donne le coup d’envoi de la 33e édition

Contre vents et marées, malgré une situation sanitaire fragile et de sombres intrigues politiques dans la coulisse, la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations débute bel et bien ce dimanche. En attendant l’entrée en lice de l’Algérie, du Sénégal et des autres gros favoris, on suivra de près le Cameroun, qui fait figure de solide outsider. Le pays hôte affrontera le Burkina Faso à l’occasion du match d’ouverture (17h), avant un intriguant Éthiopie - Cap-Vert (20h).

3. Football - Ligue 1 : Lyon face au défi PSG

Piteux 13e à l’issue de la phase aller, Lyon est presque dans l’obligation d’attaquer 2022 pied au plancher. Problème : son premier adversaire n’est autre que le PSG. Au Groupama Stadium, les Gones auront fort à faire face aux Parisiens (20h45), même si ces derniers seront privés de plusieurs joueurs importants (Lionel Messi, Neymar, Idrissa Gueye, Achraf Hakimi…). Plus tôt, le dauphin niçois rendra visite à Brest (13h), tandis que Nantes accueillera Monaco (17h05).

Pour combien le PSG va-t-il vendre cet hiver ? "Zéro euro ou pas beaucoup plus"

Mais aussi :

La finale du tournoi ATP d’Adelaïde (8h30), lors de laquelle Gaël Monfils tentera de dompter Karen Khachanov.

Autre finale à Melbourne (9h), qui mettra aux prises Rafael Nadal et le surprenant Américain Maxime Cressy (112e à l’ATP).

Le slalom d’Adelboden (10h30 et 13h30), lors duquel Clément Noël et Alexis Pinturault auront chacun une très belle carte à jouer.

Le slalom de Kranjska Gora (9h30 et 12h30), pour assister à un duel que l’on imagine palpitant entre Petra Vlhova et Mikaela Shiffrin.

La 21e journée de Serie A, avec notamment AS Rome - Juventus (18h30) et Inter - Lazio (20h45).

Un match de l’équipe de France de handball contre l’Allemagne (19h05), en guise de préparation à quatre jours du début de l’Euro.

Omnisport Fournier en feu, Jacquelin en jaune, l'OM en mission : l'actu sur un plateau 07/01/2022 À 06:06