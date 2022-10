Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Liga : Benzema, l'or et la manière

"De paria à fierté nationale, Benzema fait enfin l'unanimité"

2. Basketball – NBA : Gobert, première réussie

23 points (à 66% de réussite), 16 rebonds, 2 passes et un contre : Rudi Gobert a plutôt bien débuté sa nouvelle aventure chez les Wolves et participé à la victoire de Minnesota face à San Antonio dans la nuit (115-108). Dans les autres matches, les 30 points de Kevin Durant n'ont pas suffi aux Nets face aux Pelicans (108-130) du revenant Zion Williamson (25 points, 9 rebonds) et les Knicks, en dépit d'un complet Julius Randle (24 points, 11 rebonds) et des 14 points d'Evan Fournier, ont subi la loi de Ja Morant (34 points) et de Memphis (115-112). Enfin, les Suns ont remporté le choc du jour face aux Mavs malgré les 35 points de Luka Doncic.

3. Tennis – Masters : Garcia parmi le gotha

Grâce à un bel été, et notamment une demi-finale à l'US Open, Caroline Garcia participera pour la deuxième fois de sa carrière au Masters (31 octobre-7 novembre) .La défaite dès le premier tour à Guadalajara de la Bélarusse Aryna Sabalenka a validé la qualification de la Française pour le très sélectif tournoi de fin d'année. Chapeau Caro.

4. Football – Ligue des champions : Séisme à Lyon

A chaque Ligue des champions, c'est un peu la même chanson : les filles de l'OL écrasent tout. Mais pour leur entrée dans la compétition, les tenantes du titre ont, cette fois, été balayées chez elle par Arsenal (1-5) . Le monde à l'envers… Si le poids des nombreuses absentes s'est fait sentir, Lyon aura tout intérêt à réagir dans un groupe C très relevé.

On a aussi retenu pour vous…

Football - Coupe du monde : Absent depuis déjà plusieurs semaines après une blessure au mollet, Mike Maignan s'est de nouveau blessé, cette fois au muscle soléaire de la jambe gauche. Selon la presse italienne, sa participation au Mondial au Qatar avec les Bleus est incertaine.

A voir, à lire ou à écouter sur Eurosport

JO de Munich 1072. En pleine guerre froide, un Soviétique, Valeriy Borzov, décroche l'or sur 100 et 200m. Une petite révolution qui valide les méthodes d’entraînement révolutionnaires et d'accomplissement personnel. Ecoutez son histoire racontée par Cherif Ghemmour.

Que devient Samuel Umtiti ? Quatre ans après sa Coupe du monde immaculée, l'ancien Lyonnais a débarqué à Lecce et… croit toujours au Qatar . Il enchaîne enfin les titularisations et sort, peu à peu, de l'abîme. Guillaume Maillard-Pacini nous raconte son retour en grâce.

Alors que la Ligue 1 a commencé à nous livrer ses premiers enseignements, Julien Pereira et Martin Mosnier ont décidé d'attribuer les bons et les mauvais points du mercato estival dans Mercredi Mercato. Voici les bons… et les mauvais élèves de l'été.

Les pires et les meilleures recrues de L1 : notre top et flop 5

On avait laissé Tess Ledeux vice-championne olympique frustrée à Pékin par Eileen Gu avec l'épisode du "double cork 1620" au goût amer. Vendredi soir, elles se lanceront toutes les deux dans une nouvelle saison avec de nouveaux sauts à la clé ? Christophe Gaudot fait le point.

La question du jour : Et si Arsenal allait au bout de son rêve ?

Après des années de galère, souvent frustrantes, parfois ridicules, Arsenal goûte sa revanche en signant le meilleur début de saison de son histoire en Premier League dont il est le solide leader. Ce jeudi, en Ligue Europa, les Gunners peuvent déjà valider leur qualification pour les 8es de finale en cas de victoire face au PSV Eindhove de Xavi Simons. Ce match en retard peut leur permettre de nourrir leur dynamique et de continuer à rêver d'une saison historique.

Xavi Simons de retour au PSG : pourquoi on n’y croit pas

