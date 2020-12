Où serait ce Real Madrid-là sans Karim Benzema ? Sans doute pas sur le podium de la Liga. L'attaquant français, auteur d'un doublé dans le dernier quart d'heure face à l'Athletic Bilbao mardi soir, a encore sauvé les Merengue, finalement vainqueurs d'une équipe réduite à 10 dès la 13e minute de jeu (3-1). Une réussite qui a fait dire à Zinedine Zidane que Benzema était, selon lui, " le meilleur attaquant français de l'histoire" . Le Real a provisoirement rejoint la Real Sociedad et l'Atlético Madrid en tête de Liga.

Il avait jusqu'au 21 décembre pour signer cette extension de contrat, Giannis Antetokounmpo n'a pas fait durer le suspense jusqu'au bout . Le Grec a paraphé, mardi soir, un nouveau bail avec les Milwaukee Bucks. Long de cinq ans, celui-ci l'emmènera jusqu'en 2026 (dernière saison en option) et lui permettra de gagner 228 millions de dollars, soit le plus haut montant jamais signé en NBA.

Football - Premier League : Manchester City a été tenu en échec à domicile par West Bromwich Albion, 19e au classement (1-1). Chelsea a de son côté été battu par Wolverhampton (2-1) malgré un but d'Olivier Giroud.

A quelques jours de la reprise de la saison régulière, la pré-saison bat son plein et Kyle Guy, meneur des Scramento Kings, s'est offert le premier buzzer-beater grâce à ce trois points qui a terrasé Golden State.

1. Football - Ligue 1 : Rennes-OM, PSG-Lorient et Lyon-Brest dans une journée complète

Amoureux de la Ligue 1, ce mercredi va vous faire plaisir ! Une fois n'est pas coutume, les dix matches de la journée se disputeront ce mercredi. Cinq matches, dont Dijon-Lille, auront lieu à 19h et cinq autres, dont Rennes-OM, PSG-Lorient et Lyon-Brest, se joueront à partir de 21h. Après 14 journées, Lille, Lyon, Paris, Marseille (deux matches en moins) et Montpellier se tiennent en trois petits points seulement.