Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Athlétisme – Championnats du monde : Kerley marque les esprits, 19e médaille pour Felix

Ad

Omnisport Katoto, Mondiaux d'athlé et retour en plaine : l’actu sur un plateau HIER À 04:59

Allyson Felix et les États-Unis ont fini en 3e position de la finale du 4x400 mètres mixte des Mondiaux à Eugene Crédit: Getty Images

2. Athlétisme – Championnats du monde : trois sur trois pour les Français

Tout s'est bien passé pour les Tricolores en lice cette nuit. Sur 3 000 mètres Steeple, Mehdi Belhadj a d'abord échoué d'un rien à se qualifier en finale, terminant 4e de sa série, avant d'être finalement repêché au temps . En saut à la perche, les Françaises Margot Chevrier et Ninon Chapelle ont elles aussi rallié la finale en passant les 4,50 mètres. Beaucoup plus tôt dans la soirée, Quentin Bigot avait aisément franchi les séries du lancer de marteau.

Le Français Mehdi Belhadj lors des Mondiaux d'athlétisme d'Eugene - Juillet 2022 Crédit: Getty Images

3. Football – Euro féminin : C'est fini pour la Norvège, l'Angleterre s'amuse

Lourdement battue par l'Angleterre il y a quelques jours (8-0), la Norvège, qui faisait partie des outsiders de cette compétition, s'est de nouveau inclinée face à l'Autriche vendredi soir (1-0). Un revers synonyme d'élimination pour les coéquipières d'Ada Hegerberg, déjà sorties dès la phase de groupes de l'Euro 2017. L'Angleterre, qualifiée avant le match pour les quarts de finale, s'est bien amusée contre l'Irlande du nord (5-0) pour conforter sa première place.

4. Football – Premier League : Koulibaly s'engage avec Chelsea

Une deuxième recrue de poids pour Chelsea. Trois jours après s'être offert Raheem Sterling comme premier renfort de l'été, les Blues ont officialisé la signature de Kalidou Koulibaly (31 ans) en provenance de Naples, tôt samedi matin. Le défenseur sénégalais vient renforcer un secteur offensif amputé d'Andreas Christensen et Antonio Rüdiger, partis libres. Koulibaly s'est engagé pour quatre saisons (+ une en option), contre un montant estimé à 40 millions d'euros.

On a aussi retenu pour vous

Athlétisme – Championnats du monde : Déjà sacré à Doha il y a 3 ans, le Japonais Toshikazu Yamanishi : Déjà sacré à Doha il y a 3 ans, le Japonais Toshikazu Yamanishi a de nouveau dominé le 20 kilomètres marche

Football – Transferts : L'AS Monaco a officialisé son deuxième renfort offensif : L'AS Monaco a officialisé son deuxième renfort offensif avec l'arrivée de l'attaquant suisse Breel Embolo

Football – Ligue 1 : Rafinha, Ander Herrera, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum et Layvin Kurzawa ne font pas partie de la liste des 25 joueurs convoqués par Christophe Galtier pour le stage de préparation en Japon.

Football – Amicaux : Pour la première depuis le retour de Lucien Favre, : Pour la première depuis le retour de Lucien Favre, Nice a été balayé par le Benfica Lisbonne à Faro (3-0).

La vidéo de rattrapage

Mads Pedersen a triomphé vendredi à Saint-Etienne, lieu du dénouement de la 13e étape du 109e Tour. Voici cette étape vécue de l'intérieur en caméra embarquée. Dans cette vidéo, on peut notamment observer Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) en train de naviguer dans le peloton.

Pinot à la relance, Pedersen haut la main : la 13e étape en caméra embarquée

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme – Tour de France : Pogacar à l'attaque ?

La 14e étape, longue de 192,5km entre Saint-Etienne et Mende, proposera un parcours accidenté aux coureurs. Après plusieurs ascensions, il faudra en terminer par la côte de la Croix Neuve – Montée Jalabert, qui sera le juge de paix. Le départ sera rapide sur les cinq kilomètres de faux-plat descendant après Saint-Etienne mais la suite devrait permettre à un groupe de se détacher, pourquoi pas dans la Côte de Saint-Just-Malmont (7,7 km à 3,9%). Tadej Pogacar pourrait, lui, tenter de gratter du temps à Jonas Vingegaard, qui pourrait souffrir.

Le profil de la 14e étape : Des épines avant le bouquet final à Mende

2. Rugby – Test matches : Programme chargé

Le rugby international est à la fête, avec des test-matchs décisifs dans l'hémisphère sud qui sont au programme. La Nouvelle-Zélande recevra l'Irlande pour ouvrir le bal (09h05), avant un alléchant Australie – Angleterre (11h55). Plus tard dans la journée, l'Afrique du Sud sera opposée au Pays de Galles (17h05), avant un Argentine – Ecosse en soirée (21h05).

3. Football – Euro féminin : Heure de vérité dans le groupe B

Alors que le groupe A a rendu son verdict vendredi soir, le groupe B en fera de même ce samedi. Avec une défaite et une victoire chacun, le Danemark et l'Espagne s'affrontent ainsi pour un match décisif. L'Allemagne, assurée de se qualifier pour les quarts de finale, pourra de son côté se faire plaisir face à une Finlande d'ores et déjà condamnée.

Mais aussi… La demi-finale de Caroline Garcia à Lausanne, l'E-prix de New-York en Formule E, la suite des Mondiaux d'athlétisme et du Rallye d'Estonie…

Omnisport Course de drônes, bowling, sports extrêmes : bienvenue aux Jeux mondiaux, antichambre des JO HIER À 09:59