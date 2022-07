Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Athlétisme - Mondiaux 2022 : Les USA sans partage sur 100 m

Fred Kerley, le nouveau champion du monde du 100m, avec le drapeau US Crédit: Getty Images

2. Athlétisme - Mondiaux 2022 : Bigot au pied du podium, les hurdlers bleus au rendez-vous

La France comptait sur lui pour ouvrir son compteur. Et si Quentin Bigot, vice-champion du monde en titre, n'a rien à se reprocher, son joli jet à 80,24m n'a pas suffi . Dans un concours très relevé, il a dû se contenter de la 4e place. Les quatre hurdlers tricolores Pascal Martinot-Lagarde, Sasha Zhoya, Just Kwaou-Mathey (110 m haies) ont franchi le séries tout comme Wilfried Happio (400 m haies). Alice Finot a signé une petite démonstration en remportant avec autorité sa série du 3.000 m steeple en 9'14"34, record de France amélioré de plus de 5 secondes.

Quentin Bigot / Eugene 2022 Crédit: Getty Images

3. Football - Mercato : L'OM ne lâche pas Clauss

Après avoir formulé une offre de 6 millions d'euros plus un de bonus, repoussée par Lens, l'OM s'apprête, selon L'Equipe, à repasser à l'action pour Jonathan Clauss. L'international français souhaite rejoindre Marseille mais les Nordistes réclament 10 millions d'euros pour racheter sa dernière année de contrat.

Jonathan Clauss lors de Lens - Brest en Ligue 1 le 5 mars 2022 Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football - Euro 2022 : Grâce à un but en toute fin de match, après 89 minutes de domination outrageuse, l'Espagne a battu le Danemark (1-0) et s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro où elle retrouvera la terrible Angleterre.

Football - Matches amicaux : Lyon, trahi par sa défense, s'est incliné devant Anderlecht (3-0), samedi au Lotto Park de Bruxelles, au terme d'un match amical de présaison.

Rugby - Test-match : La Fédération néo-zélandaise a annoncé dimanche une reprise en main "immédiate" des All Blacks après leur nouvelle défaite contre l'Irlande, jugée "pas acceptable", et qui complique l'avenir du sélectionneur Ian Foster.

Rugby - Coupe du monde : Le Chili s'est qualifié pour la première Coupe du monde de son histoire après une victoire renversante face aux États-Unis (31-29).

La vidéo de rattrapage

Pour tout savoir sur le finish de l'étape du jour...

La palette des RP : Si sprinteurs il y a à Carcassonne, ils devront être vigilants

Le tweet

Pour un bon dimanche matin : un café serré, un pain au chocolat et deux petits bijoux d'Olivier Giroud :

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de France : Le retour des sprinters ?

L'une des plus longues étapes du Tour (202,5 kilomètres) offre ce dimanche aux sprinters l'une des rares occasions de ce distinguer sur cette Grande Boucle 2022. Voilà bien longtemps que le peloton n'avait pas pu rouler sur un parcours aussi peu accidenté (deux côtes de 3e catégorie seulement) et l'arrivée à Carcassonne offre un terrain de jeu idéal aux plus grosses cuisses du plateau.

Le profil de la 15e étape : Une des dernières chances pour les sprinters ?

2. Football - Euro 2022 : Quel adversaire pour les Bleues ?

Pays-Bas ou Suède ? Sauf énorme surprise, la France, assurée de terminer première de son groupe, affrontera les Néerlandaises ou les Scandinaves en quart de finale samedi. Les Bleues sauront ce dimanche. Les Pays-Bas, premiers à la différence de but, affrontent la Suisse alors que la Suède doit se défaire du Portugal. Une inattendue défaite pourrait cependant éliminer les deux favoris du groupe.

