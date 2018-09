Kevin Mayer, golazos de l'OM, pétanque, retraite en plein match : l’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Athlétisme - Décastar : Mayer, le surhomme

Un exploit majuscule. Et les mots sont pesés. Dimanche, à Talence, Kevin Mayer a pris une revanche éclatante sur son échec aux championnats d’Europe en explosant le record du monde du décathlon, propriété d’Asthon Eaton jusqu’à présent. Avec 9126 unités, il est le premier à passer la barre des 9100 points. Tout bonnement exceptionnel. "Kéké la braise" a mis le feu. Et on en redemande forcément.

Kevin Mayer, auteur du record du monde du décathlon à Talence lors du DécastarGetty Images

2. Football - Ligue 1 : L’OM s’appuie sur ses golazos

Malgré un match en demi-teinte, notamment en première période, l’OM n’a fait qu’une bouchée de la lanterne rouge Guingamp dimanche (4-0). Dimitri Payet et Florian Thauvin, auteur d’un doublé, ont offert au Vélodrome deux buts magnifiques avant que Kostas Mitroglou ne participe à la fête. Avant de défier l’OL dimanche prochain, les Phocéens sont dauphins du PSG avec 10 points, devant Lille et Toulouse.

Florian Thauvin savoure son doublé contre Guingamp samedi soir en Ligue 1.Getty Images

3. Pétanque - Mondial : Les Bleus sacrés

Champions du monde ! Dans le prolongement d’un été sacré avec la grosse balle ronde, l’équipe de France de pétanque a été sacrée dimanche à Desbiens, dans la région du Lac-Saint-Jean, au nord de Québec. Les Français l'ont emporté devant les Marocains par 13 à 7 et succèdent à Madagascar, tenant du titre.

4. Tennis - Coupe Davis : France-Croatie en finale

Comme un goût de déjà-vu. La Croatie s'est qualifiée au bout du suspense pour la finale de la Coupe Davis et se rendra en France pour affronter les tenants du titre, après la victoire héroïque de Borna Coric dans le simple décisif de la demi-finale contre les Etats-Unis dimanche à Zadar. Mené deux sets à un contre Frances Tiafoe, Coric a trouvé les ressources pour s'imposer (6-7, 6-1, 6-7, 6-1, 6-3) et offrir à la Croatie une 3e finale de Coupe Davis, pour la dernière édition disputée sous le format traditionnel.

Borna CoricGetty Images

5. Cyclisme - Tour d’Espagne : Yates au sommet, Viviani au finish

Sans surprise et fort logiquement, le Britannique Simon Yates a remporté l'édition 2018 de la Vuelta à l'issue d'une dernière journée qu'il aura passée tranquillement au cœur du peloton. Le plus grand succès de sa carrière. A Madrid ce dimanche, la 21e étape est revenue à Elia Viviani, qui a devancé au sprint - avec une grande aisance - Peter Sagan et Giacomo Nizzolo.

On a aussi retenu pour vous

Volley - Mondial 2018 : Les volleyeurs français sont mal engagés au Mondial après leur deuxième défaite face aux Pays-Bas (3-2), dimanche à Roussé. Les Bleus devraient quand même se qualifier pour le deuxième tour, mais comme les résultats du premier seront conservés, ils auront beaucoup de mal à se hisser en phase finale avec déjà deux échecs.

Basketball - NBA : L'arrière américain de Miami Dwyane Wade a annoncé dimanche qu'après une longue réflexion, il avait décidé à 36 ans de poursuivre sa carrière pour une seizième et dernière saison.

Football américain - NFL : Un joueur de l'équipe de football américain des Buffalo Bills, Vontae Davis, a décidé de prendre sa retraite à seulement 30 ans dimanche à la mi-temps d'un match de NFL, sans rien dire à ses coéquipiers. Dès le retour aux vestiaires alors que son équipe était menée 28 à 6 par les Los Angeles Chargers en match de la Ligue nationale de football américain (NFL), Davis s'est changé et a quitté le stade.

Football - Championnats européens : Malgré la bonne entrée de Wissam Ben Yedder, le FC Séville s'est incliné dimanche à domicile devant Getafe (0-2). L'AC Milan, malgré le premier but de Gonzalo Higuain sous ses nouvelles couleurs, n'a pas pu faire mieux qu'un nul sur le terrain de Cagliari (1-1).

"C’était une incroyable démonstration de compétences. Je suis super content pour Kevin Mayer et encore plus pour le futur du décathlon. La chose la plus importante pour moi a toujours été de dépasser les limites et d’inspirer les autres pour qu’ils fassent la même chose. Plus les 9000 points peuvent devenir une norme, mieux ce sera. Allez !"

