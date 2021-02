1. Football – Ligue des champions : Mbappé se régale et le PSG signe une victoire historique à Barcelone

Comme dans un rêve ! Au terme d’une prestation fantastique, le Paris Saint-Germain n’a laissé aucune chance au FC Barcelone et s’est imposé largement (1-4) sur la pelouse du Camp Nou. Kylian Mbappé, auteur d’un triplé magique, est le héros du soir côté parisien. Le PSG devra tout de même valider son billet pour les quarts de finale dans trois semaines à domicile. Après une prestation comme celle là, la sortie de route sera interdite.

"On a vu la version ultime de Mbappé"

2. Tennis – Open d’Australie : Brady et Muchova filent en demie, Barty prend la porte

Jennifer Brady et Karolina Muchova ont rendez-vous en demi-finale à Melbourne. L’Américaine aura eu besoin de trois sets pour se défaire de sa compatriote Jessica Pegula (4-6, 6-2, 6-1) tandis qu’Ashleigh Barty a été éliminée en trois manches par la joueuse tchèque sur la Rod Laver Arena (1-6, 6-3, 6-2).

Les Lakers et LeBron James ont dû s'employer pour vaincre la lanterne rouge Minnesota (112-104), mardi, lors d'une soirée NBA également marquée par le quatrième revers consécutif de Milwaukee face à Toronto (124-113). En revanche tout va bien chez les Blazers (5e à l'Ouest), après un cinquième succès d'affilée à Oklahoma City (115-104), grâce à un énième récital de Damian Lillard dans le money-time.

Football – Ligue des champions : Dans l’autre huitième de finale de mardi, Liverpool aura fait plier les Allemands de Leipzig (0-2) en l’espace de cinq minutes grâce à deux réalisations de Mohamed Salah (53e) et Sadio Mané (58e). Les Reds prennent ainsi une belle option sur la qualification.

Tennis – Open d’Australie : L'ordre de confinement sera levé mercredi soir pour les six millions d'Australiens vivant dans l'État de Victoria, le deuxième plus peuplé du pays, mais des doutes planent encore quant à la possibilité pour les fans de tennis d'assister à l'Open d'Australie, qui se déroule à Melbourne.

Rugby – XV de France : Après avoir annoncé mardi "un cas suspicieux et non avéré concernant Fabien Galthié qui sera retesté ce matin" la FFR a confirmé que le sélectionneur du XV de France est bien positif au Covid-19. Galthié et l'autre membre du staff testé positif ont été placés à l'isolement pour une période de sept jours.