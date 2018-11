King James, Drogba, Coupe Davis : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : James, la victoire et les honneurs

LeBron James a réussi son retour. Applaudi par ses anciens supporters pour son premier match à la Quicken Loans Arena depuis qu'il a rejoint Los Angeles, le "King" a brillé en fin de rencontre, avec 11 de ses 32 points inscrits dans les six dernières minutes, pour offrir la victoire aux Lakers face à Cleveland (109-105). Harden, auteur de 43 points, a emmené Houston, vainqueur de Détroit (126-124) et les Knicks ont mis fin à une série de six défaites en surprenant Boston (117-108). La crise pointe le bout de son nez à Golden State, giflé à domicile par le Thunder (123-95).

LeBron James lors de la victoire des Lakers sur le parquet de Cleveland, le 21 novembre 2018Getty Images

2. Football - international : Drogba dit stop

La nouvelle suscitera une pointe de mélancolie chez les supporters de l'Olympique de Marseille et de Chelsea. L'ancien international ivoirien Didier Drogba a choisi de mettre un terme à sa carrière de joueur, comme il l'a annoncé lui-même sur les réseaux sociaux. Il a donc disputé son dernier match le 8 novembre dernier avec Phoenix, en finale du championnat des Etats-Unis de deuxième division. Et range les crampons avec un CV fourni : quatre titres de champion d'Angleterre et une Ligue des champions remportés avec Chelsea.

3. Handball - Starligue : En haut, statu quo

Chambéry a gardé le rythme. Le leader du classement s'est nettement imposé face au promu Pontault-Combault (28-22) et ses ailiers, Traoré et Melic, ont brillé avec cinq buts chacun. Battu en Ligue des champions, Nantes a relevé la tête devant Toulouse (31-27). Le Paris Saint-Germain, emmené par Mikkel Hansen, a disposé de Tremblay (30-25) et reste troisième à deux points de la tête, avec un match de retard. Montpellier s'est aussi imposé devant Cesson-Rennes.

On a aussi retenu pour vous

Basket - Euro 2019 (F) : L'équipe de France féminine a validé avec panache sa qualification pour la compétition. Les Bleues n'ont fait qu'une bouchée de la Slovénie (88-44) à Charleville-Mézières et terminent premières de leur groupe.

Football - Liga MX : Sans surprise, André-Pierre Gignac a officialisé la prolongation du contrat qui le lie aux Tigres. L'attaquant français, auteur de 94 buts depuis son arrivée au Mexique, a rempilé pour deux saisons avec le club de Monterrey.

Football - Ligue 1 : La commission de discipline de la LFP a sanctionné Martin Gneba coupable d'avoir transgressé l'interdiction de paris sportifs autour des compétitions organisées par la Ligue. Récidiviste, l'attaquant d'Amiens est suspendu trois matches.

Le tweet qui laisse bouche bée

Le Français Léo Westermann, qui a quitté Moscou pour Zalgiris cet été, était de retour sur son ancien parquet, en Euroligue. Et il a su se faire remarquer.

La vidéo de rattrapage

Vous avez manqué le retour de Mercredi Mercato ? Nouveau décor, nouvelles infos : mercredi, on vous a expliqué pourquoi Ousmane Dembélé ne quittera pas le Barça cet hiver.

Vidéo - "Pourquoi Dembélé ne quittera pas le Barça cet hiver ? Une histoire de clause..." 01:26

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Coupe Davis : Fin du premier suspense

Yannick Noah a fait ses choix. Ils seront dévoilés ce jeudi, peu avant le tirage au sort, prévu à 12h30 au stade Pierre-Mauroy de Lille, puisque l'on connaîtra avant cela l'identité des joueurs qui disputeront les deux premières rencontres de la finale entre la France et la Croatie, vendredi. Alors que le duo Mahut - Herbert devrait officier en double, samedi, Chardy, Tsonga et Pouille sont les trois candidats en simple.

Vidéo - Di Pasquale : "Tsonga me fait penser à Leconte en 1991" 01:45

2. Handball - Starligue : Saint-Raphaël défie Dunkerque

Saint-Raphaël a l'occasion de faire le trou devant ses poursuivants, et Dunkerque a l'opportunité de dépasser son adversaire du jour : les deux clubs, respectivement sixième et septième du classement, s'affrontent ce jeudi soir (20h45) en clôture de la 10e journée.