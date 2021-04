Ce que vous avez peut-être manqué entre hier et aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : King Street lâche Bordeaux... et vise l'Inter Milan ?

prêts à financer un prêt d'un montant de 250 millions d'euros à l'Inter Milan." Toutefois, France Football précise qu'aucune officialisation ne devrait être fait par le club italien d'ici la fin de la saison. Jeudi, en début de soirée, les Girondins de Bordeaux ont annoncé via un communiqué que le club était placé sous la protection du Tribunal de Commerce suite à l'annonce du retrait de King Street, son actionnaire majoritaire. Derrière, France Football révèle que le fonds d'investissement américain ainsi que deux autres entités seraient "." Toutefois, France Football précise qu'aucune officialisation ne devrait être fait par le club italien d'ici la fin de la saison.

2. Football - Liga : Messi et le Barça s'amusent et ne lâchent pas la course au titre

Jusqu'au bout, la course au titre sera palpitante chez nos voisins espagnols. Jeudi soir, le Barça s'est imposé à domicile face à Getafe (5-2) grâce notamment à un triplé de Lionel Messi et un but d'Antoine Griezmann. Les Catalans remontent ainsi sur la troisième marche podium et ne sont plus qu'à deux petits points du Real Madrid, deuxième, avec un match en retard.

3. Basketball - NBA : Milwaukee s'offre les Sixers, qui enchaînent une troisième défaite de rang

Porté par un bon Giannis Antetokoumpo (27 points,16 rebonds et 6 passes), les Bucks de Milwaukee se sont imposés cette nuit face aux 76ers (124-117). Malgré cette troisième défaite de rang en NBA, Philadelphie reste leader de la conférence est.

On a aussi retenu pour vous

Football - Jeux Olympiques : L'entraîneur de l'équipe de football du Brésil, André Jardine, a annoncé vouloir sélectionner Neymar lors des Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain, tout en admettant que cela allait être "compliqué".

Jeux Olympiques : Le gouvernement japonais va déclarer ce vendredi un nouvel état d'urgence pour faire face au Covid-19, et ce à trois mois du début des Jeux Olympiques de Tokyo.

Football - Premier League : Leicester a très facilement dominé West Bromwich Albion (3-0), jeudi soir, lors de la 32e journée de Premier League et ainsi conforté sa 3e place au classement.

Basketball - NBA : Après neuf semaines d'absence, Anthony Davis a refoulé les parquets de NBA cette nuit, mais a vu les Lakers s'incliner contre les Mavericks (110-115).

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : L'OM en quête d'Europe sur la pelouse de Reims

L'Olympique de Marseille ouvre la 34e journée de Ligue 1 ce vendredi avec un déplacement sur la pelouse de Reims (21 heures). En cas de succès, les Olympiens s'installeraient à la 5e place du classement, mettant ainsi la pression sur le RC Lens dans la course à l'Europe. Les Nordistes recevront Nimes, dimanche à 15 heures.

Comment Sampaoli a redonné vie à l'OM

2. Tennis - ATP Barcelone : Place aux quarts de finale

Les quarts de finale du tournoi catalan se déroulent ce vendredi dès 12h30. Au programme, des duels alléchants comme Sinner/Rublev ou encore Auger-Aliassime/Tsitsipas. Les rencontres seront à vivre tout au long de la journée sur les antennes d'Eurosport et sur Eurosport.fr.

Un 7e succès de suite sur ocre pour Tsitsipas : le résumé de son combat face à de Minaur

3. Cyclisme - Tour des Alpes : 5e et dernière étape à suivre dès 12h15

Simon Yates (Team BikeExchange), solide leader du classement général, va-t-il conserver sa place ce vendredi et ainsi remporter le Tour des Alpes. Réponse en début d'après-midi, après une cinquième et dernière étape assez courte (120 kilomètres) mais assez relevée. L'ultime course du Tour des Alpes est à suivre sur Eurosport.

