1. Basket – NBA : Un ultime hommage à Kobe et sa fille Gianna

Le 24 février 2020. 02/24/2020 (à la façon américaine d'écrire les dates). Le 2 comme le numéro de Gianna Bryant, 24 comme celui de sa légende de père. Lundi soir, au Staples Center de Los Angeles, près de 20 000 personnes ont rendu un dernier hommage à Kobe Bryant et sa fille décédés avec sept autres personnes dans un crash d'hélicoptère le 26 janvier dernier. Des anonymes mais aussi des membres de la famille NBA - de Michael Jordan, qui a pleuré pendant son discours, à LeBron James en passant par Bill Russell et Kareem Abdul-Jabbar -, tous se sont réunis pour leur dire un dernier adieu. La femme de Kobe Bryant, Vanessa, a pris la parole pour la première fois.

2. Football – Premier League : Une victoire et un record égalé pour Liverpool

Mené à domicile, Liverpool a renversé West Ham pour aller s'offrir un 18e succès consécutif en Premier League (3-2) et ainsi égaler le record de Manchester City, établi en 2017-2018. Malmenés au score malgré leur nette domination dans le jeu, les Reds ont finalement eu raisons des Hammers en seconde période avec des réalisations de Mohamed Salah (69e) et Sadio Mané (86e). A onze journées de la fin du championnat, les Reds n'ont toujours pas perdu et comptent 22 points d'avance sur City.

Georginio Wijnaldum et Virgil van Dijk lors de Liverpool - West Ham en Premier League le 24 février 2020Getty Images

3. Football – Ligue des champions : Le PSG sans Thiago Silva au retour face à Dortmund

Victime d'une lésion du biceps frontal de la cuisse droite, le capitaine du PSG Thiago Silva sera forfait pour la réception de Dortmund le 11 mars. Il pourrait reprendre l'entraînement d'ici trois semaines. Ander Herrera souffre lui d'une lésion du quadriceps gauche et est absent pour au moins six semaines. L'absence du Brésilien est un véritable coup dur pour Paris qui devra déjà faire sans Verratti et Meunier, suspendus au retour.

Tennis – ATP Acapulco : Adrian Mannarino s'est qualifié pour les 8es de finale au Mexique en dominant Cameron Norrie en trois manches (2-6, 6-6-3, 6-3). De son côté, Stan Wawrinka a mené un match dantesque face à Frances Tiafoe. Le Suisse, tête de série numéro 3, s'est imposé en trois manches (6-3, 6-7, 7-6).

Vidéo - Norrie - Mannarino : le résumé 03:15

Basket – NBA : Joel Embiid a réussi son meilleur total de points en carrière (49) la nuit dernière dans le succès des Sixers sur Atlanta (129-112). A noter aussi la victoire des Rockets sur les Knicks (123-112).

Basket – Qualifications Euro 2021 : Les Bleus ont dominé, ce lundi soir, le Monténégro (85-66) à Mouilleron-le-Captif. Ils avaient entamé cette campagne de qualification par une lourde défaite face à l'Allemagne.

Football – Ligue 2 : Troyes a battu Auxerre (3-1) en clôture de la 26e journée. Ce succès permet à l'ESTAC de revenir à hauteur de Lens, sèchement battu par Caen samedi, à la troisième place.

Football - La fédération japonaise de football a annoncé mercredi le report de sept matches de coupe qui étaient prévus mercredi, et ce en raison des craintes de propagation du coronavirus dans l'archipel.

Moto GP : Maverick Viñales s'est montré le plus rapide lors des essais au Qatar. Si Fabio Quatararo a réalisé la quatrième performance du jour, Marc Marquez s'est classé septième.

Vidéo - Lafond : "Avec l'Ecosse dépassée et l'Irlande grabataire, le Grand Chelem n'est plus loin" 05:38

Le 16 juillet 1978, Michel Pollentier signe un double coup de maître sur les pentes prestigieuses de l'Alpe-d'Huez : vainqueur de l'étape, le Belge endosse également le maillot jaune. Il ne le portera jamais. Quelques heures plus tard, démasqué, honteux et ridicule, Pollentier était exclu du Tour de France comme un malpropre.

1. Football – Ligue des champions : Soirée chocs !

Chelsea – Bayern Munich et Naples – FC Barcelone (21h), c'est votre programme de ce mardi soir en C1. De quoi se régaler notamment avec le jeune Chelsea de Frank Lampard face à un Bayern Munich à la lutte avec Leipzig et le Borussia Dortmund en Bundesliga mais impérial en phases de groupes (six succès). En Italie, on surveillera la performance du Barça sur la pelouse du Napoli qui connaît une saison bien compliquée.

2. Tennis – ATP Dubaï : Paire et Herbert sur le pont

Après les qualifications de Gaël Monfils et Richard Gasquet lundi, Benoît Paire et Pierre-Hugues Herbert tenteront d'en faire de même. Le premier n'aura pas la tâche facile face à Marin Cilic alors que le second défiera Yoshihito Nishioka, finaliste à Delray Beach dimanche. A surveiller aussi, Stefanos Tsitsipas contre Pablo Carreno Busta et Fabio Fognini opposé à Daniel Evans.

3. Cyclisme – UAE Tour : Explication entre costauds à Jabel Hafeet ?

C'est l'arrivée au sommet classique du UAE Tour. En haut de Jebel Hafeet, au programme de deux arrivées pour l'édition 2020, on en saura un peu plus sur la hiérarchie de la semaine aux Émirats Arabes Unis. Adam Yates, Alejandro Valverde, Tadej Pogacar ou encore David Gaudu, Alexey Lutsenko, Wout Poels et Illnur Zakarin devraient animer la course. Reste une inconnue : Chris Froome en difficulté sur l'arrivée difficile de lundi.