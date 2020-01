Kobe, Hommages, Monfils, Neymar, Melbourne : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Carnet noir : Kobe Bryant s'en est allé

Le monde du sport est en deuil ce lundi matin. La légende de la NBA, Kobe Bryant, s'est tuée dimanche lors d'un crash d'hélicoptère près de Los Angeles. L'une de ses filles, Gianna Maria, compte également parmi les victimes de l'accident qui a coûté la vie à sept autres passagers. L'ancien arrière des Los Angeles Lakers avait 41 ans.

Kobe BryantGetty Images

2. Tennis – Open d'Australie : Dernier Français en lice, Monfils prend la porte

Au terme d'un match où il n'aura pas existé, Gaël Monfils a été éliminé en huitième de finale par l'Autrichien Dominic Thiem en trois manches (6-2, 6-4, 6-4). Thiem retrouvera le vainqueur de la rencontre entre Rafael Nadal et Nick Kyrgios pour une place dans le dernier carré.

Vidéo - Thiem - Monfils : Le résumé 02:58

3. Football – Ligue 1 : Le PSG reprend le large en tête

Un but en première période (28e) et un second après la pause (52e, sp). Grâce au doublé de Neymar le PSG s'est offert le LOSC au Stade Pierre-Mauroy (0-2) en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Cette victoire permet aux hommes de Thomas Tuchel de reprendre 10 points d'avance sur l'OM en tête. Lille enchaîne lui une troisième défaite d'affilée en L1 et se retrouve à 6 points du podium.

4. Basketball – NBA : Lillard s'amuse, Toronto et Denver victorieux

Dans une soirée forcément particulière après l'annonce de la disparition de Kobe Bryant, Toronto et Denver se sont imposés respectivement face à San Antonio (110-106) et Houston (117-110). De son côté Boston a perdu sur le parquet de la Nouvelle Orleans (123-108).

Damian Lillard a lui permis à Portland de se défaire d'Indiana (139-129) tandis que les Hawks d'Atlanta se sont régalés face à Washington (152-133).

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis – Open d'Australie : Simona Halep, 3e mondiale, s'est qualifiée lundi pour les quarts de finale en écartant la Belge Elise Mertens (17e) 6-4, 6-4. La Roumaine qui, grâce à cette victoire, redeviendra N.2 mondiale à l'issue du tournoi, affrontera l'Estonienne Anett Kontaveit (31e) qui a elle éliminé la Polonaise Iga Swiatek (56e) 6-7 (4/7), 7-5, 7-5, et qui jouera à 24 ans son premier quart de finale de Grand Chelem.

Vidéo - Halep - Mertens : Le résumé 03:00

Football – Liga : Le Real Madrid a pris la tête du championnat à l'issue de son succès 0-1 dimanche sur la pelouse de Valladolid. Après 21 journées, les Merengue comptent 3 points d'avance sur le Barça, battu la veille à Valence.

Football – Serie A : Après cinq victoires de suite en championnat, la Juventus a chuté à Naples (2-1) dimanche soir, ne profitant pas du match nul de son dauphin au classement, l'Inter Milan, plus tôt dans la journée.

Rugby – Top 14 : Au terme d'une prestation sérieuse et solide, le Stade Toulousain s'est offert le derby de la Garonne en s'imposant 22-14 face au leader bordelais. Cette victoire replace les Toulousains dans les six premiers du championnat et met fin à la serié de 11 matches sans défaites toutes compétitions confondues de l'UBB.

Top 14 - Les joueurs de Toulouse contre BordeauxMidi Olympique

Football – FA Cup : Liverpool a été accroché sur la pelouse de Shrewsbury Town, pensionnaire de troisième division (2-2), poussant les Reds a passer par un replay pour espérer rejoindre les huitièmes de finale de la compétition.

Golf – Circuit PGA : La star Tiger Woods, qui visait un 83e titre record sur le circuit PGA, a échoué à s'imposer au Farmers Insurance Open, remporté par l'Australien Marc Leishman, dimanche lors du 4e tour disputé à San Diego.

Les tweets hommages

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Le Commissioner épingle Margaret Court, la "foldingue de tante" 02:50

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – Open d'Australie : Il va y avoir des étincelles à Melbourne

Rafael Nadal retrouve Nick Kyrgios en huitième de finale de l'Open d'Australie à partir de 9h heure française. L'histoire tumultueuse entre les deux joueurs promet un match disputé à Melbourne. Le dernier huitième de finale verra auparavant s'affronter Andrey Rublev à Alexander Zverev pour une place en quart.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Vidéo - Nadal - Kyrgios : "Un joli réglement de compte sur un terrain de tennis" 02:46

2. Football – Ligue 2 : Troyes peut monter sur le podium

Le Havre accueille Troyes ce lundi soir pour le compte de la 21e journée de Ligue 2. En cas de victoire de l'ESTAC sur la pelouse du HAC, les Troyens remonteraient sur le podium, à un petit point de Lens, deuxième du championnat et à 4 points de Lorient, toujours leader. De son côté le Havre, actuellement septième, peut revenir à trois points de son adversaire du jour en cas de succès. Coup d'envoi à 20h45.