Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Les Lakers renversés par le Thunder, les Nets dominés par le Heat

Sale soirée pour les "Super Teams". Alors qu'ils ont un temps mené la rencontre avec 26 points d'avance, les Lakers ont finalement été battus par le Thunder d'Oklahoma (115-123), plus faible équipe de la Ligue. Sans LeBron james, toujours blessé, Russell Westbrook a compilé un triple-double (23 points, 14 rebonds et 13 passes) mais il a été expulsé. Les Nets, eux, ont été dominés par le Heat (106-93). James Harden a encore été limité (14 points) et Kevin Durant a surnagé (25 points et 11 rebonds). A noter également, la défaite des Bucks face aux Timberwolves Bucks (108-113).

2. Football - Ligue 1 : L'OM accroché

L'OM n'y arrive plus. Très peu inspiré ces dernières semaines, le club phocéen a dû se contenter d'un nouveau résultat nul (1-1) , le sixième sur ses dix dernières rencontres, en match en retard de la 3e journée face à Nice. A Troyes, les hommes de Jorge Sampaoli ont subi l'ouverture du score d'Amine Gouiri très tôt avant d'égaliser, par Payet, juste avant la pause. Marseille est 4e, un point derrière son adversaire du soir.

Dimitri Payet sur la pelouse face à Nice Crédit: Getty Images

3. Football - Liga : Koeman viré

C'est la défaite de trop. Ronald Koeman a payé cher la nouvelle défaite du Barça sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-0) lors de la 11e journée. En sursis depuis plusieurs semaines, le technicien néerlandais a été limogé dans la foulée. Les Blaugrana ont perdu trois de leurs quatre derniers matches de Liga et occupent la 9e place du championnat.

On a aussi retenu pour vous

Basketball - Euroligue : Nouvel exploit majeur de Villeurbanne, : Nouvel exploit majeur de Villeurbanne, vainqueur sur le fil du CSKA Moscou (70-68) lors de la 6e journée, deux semaines après s'être offert Efes Istanbul, champion d'Europe. L'ASVEL est 5e.

Football - Coupe d'Allemagne : C'est la grosse surprise de la soirée. Avec son équipe type, : C'est la grosse surprise de la soirée. Avec son équipe type, le Bayern a été écrasé (5-0) par Mönchengladbach . C’est la première fois depuis 1978 que le Bayern s'incline par au moins 5 buts d'écart.

Football - Coupe de la Ligue anglaise : Manchester City a pris la porte dès les huitièmes de finale après s'être incliné, aux tirs aux buts, face à West Ham (0-0, 5-3 ap. t.a.b.). Phil Foden a manqué sa tentative.

Le tweet que l'on avait vu venir

Selon la presse espagnole, il n'y a aucun doute. Xavi est le grand favori pour succéder à Ronald Koeman sur le banc du Barça.

La vidéo de rattrapage

Nous voici à J-99 avant les Jeux Olympiques d'hiver, que vous pourrez suivre sur Eurosport. Il est déjà temps de s'y préparer. Voici les dix stars attendues à Pékin 2022.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - ATP Vienne : Monfils affronte Schwartzman

Eurosport. La pente s'élève pour Gaël Monfils. Plutôt solide la veille pour se défaire de Lorenzo Musetti , sur une bonne dynamique ces dernières semaines, le Français affronte Diego Schwartzman, 16e joueur mondial, pour une place en quart de finale. Va-t-il relever le défi ? Réponse en direct sur

2. Football - Liga : L'Atlético pour raccrocher le bon wagon

L'Atlético a l'occasion de faire un grand pas en avant. Après le nul du Real (0-0) mercredi, les Colchoneros ont l'occasion de revenir à hauteur de leur voisin madrilène en cas de victoire à Levante (21h30) dans le cadre de la 11e journée. Luis Suárez, Joao Félix y Griezmann pourraient être alignés d'entrée.

