CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Ligue des champions : Paris en panne d'essence

Ad

Alors qu'il aurait pu assurer sa qualification pour les 8es de finale, le Paris Saint-Germain devra patienter. S'il reste leader de son groupe, le PSG a été tenu en échec par le Benfica Lisbonne (1-1). Kylian Mbappé , dont les envies de départ ont été révélés dans l'après-midi, avait ouvert la marque sur penalty (39e) avant l'égalisation de Joao Mario (62e). Heureusement pour les champions de France, la Juventus a perdu sur la pelouse du Maccabi Haïfa

Omnisport Mbappé bougonne, Red Bull respire, Karabatic promu : Le plateau du jour HIER À 04:40

Encore un brouillon : Pourquoi Paris stagne ?

2 - Football - Ligue des champions : Le Real ne meurt décidement jamais

Soirée européenne oblige, de nombreuses autres écuries étaient de sortie ce mardi soir. Ce fut notamment le cas du Real Madrid, qui, comme à son habitude, s’est montré… insubmersible. Longtemps bousculé et mené dès le retour des vestiaires après un but de Zubkov , le champion d'Europe a finalement arraché le nul dans les derniers instants du match face au Shakhtar (1-1). C'est Antonio Rüdiger qui a égalisé, de la tête, assurant au club espagnol sa place en huitièmes de finale.

3 - Tennis - ATP Florence : Journée noire pour les Bleus

Ce mardi ne restera pas gravé dans les annales pour les performances des joueurs et joueuses de tennis français. Après les défaites de Diane Parry, Océane Dodin et Harmony Tan lors du tournoi de Cluj, en plus de celle de Caroline Garcia à San Diego, Richard Gasquet a été éliminé dès le premier tour du tournoi de Florence. Le Biterrois a lourdement chuté face à l’Américain Brandon Nakashima, en deux sets secs : 6-2, 6-2.

Richard Gasquet. Crédit: Getty Images

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Rugby - Top 14 : La Ligue Nationale a annoncé les horaires exacts des différents matchs de la phase finale de la plus haute division nationale. Barrages et demi-finales se disputeront tous début juin, la finale sera, comme on le savait déjà, le 17 juin au Stade de France.

Football - Ligue des champions : Opposé à l’AC Milan pour prendre les commandes du groupe E, Chelsea a assuré sur la pelouse lombarde grâce à Jorginho et Aubameyang (2-0). Au contraire, l’avenir s’obscurcit pour les Milanais, qui pointent désormais à la 3e place du groupe.

Football - Equipe de France : Quelques jours après leur revers face à l'Allemagne, les Bleues se sont cette fois inclinées en Suède (3-0) en match amical. Angeldahl, Ilestedt et Janogy ont puni les filles de Corinne Diacre.

A VOIR, À LIRE ET À ÉCOUTER SUR EUROSPORT

Arnaud Di Pasquale et ses acolytes ont fait le point sur la forme éblouissante de Novak Djokovic, que rien ne semble arrêter en cette fin d'année. Après Tel Aviv, le Serbe vient de remporter à Astana son 90e titre en carrière, avec un niveau de jeu exceptionnel. Qui pour empêcher l'homme aux 21 Majeurs de tout rafler ? Réponse dans DiP Impact.

Tournons-nous désormais vers le judo, où nous nous sommes posés une question simple : pourquoi y’a-t-il deux médailles de bronze dans ce sport ? Découvrez-le en écoutant notre podcast Tu veux une médaille.

Philippe Gilbert a accordé un entretien à Eurosport, peu avant de tirer sa révérence lors de Paris-Tours dimanche. Le champion du monde 2012 évoque dans cette séquence sa relation avec son successeur en la matière pour la Belgique : Remco Evenepoel. Bon visionnage !

"J’ai les larmes qui ont coulé" : Gilbert a été touché par le sacre d’Evenepoel

Enfin, un petit peu de lecture. Une semaine après avoir remporté son premier match de C1 de la saison, l'OM doit désormais retrouver le goût du succès à l'extérieur, qui manque depuis plus d'une décennie et une victoire sur la pelouse du Borussia Dortmund en décembre 2011. Face au Sporting CP, ce mercredi soir, l'équipe d'Igor Tudor n'aura de toute façon pas le choix si elle souhaite viser les huitièmes.

LA QUESTION DU JOUR : MBAPPE, LE POINT DE NON-RETOUR EST-IL VRAIMENT ATTEINT ?

Comme une impression de déjà-vu. A quelques heures du match capital face au Benfica ce mardi après-midi (1-1), de nombreux médias ont relaté les envies de départ, dès janvier, de Kylian Mbappé . Surprenant, alors que l'attaquant tricolore a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain pour deux ans cet été. Pourtant, depuis qu'il a annoncé poursuivre l'aventure, le champion du monde a connu plusieurs épisodes de frustrations. Mais son ressenti est-il réellement immuable ? Rien n’est moins sûr, tant les crises au PSG vont et viennent. Mais la question se pose, légitimement.

La drôle de soirée de Mbappé : "Il risque pourtant de rester frustré à ce poste"

Omnisport Le retour de Blanc, la transformation de Verstappen, CR700 : Le plateau du jour 10/10/2022 À 05:06