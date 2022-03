Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de France : Nice met fin au rêve de Versailles

Nice a fait respecter la logique. Le club azuréen a validé son billet pour la grande finale de la compétition après sa victoire à domicile, à l'Allianz Riviera, face au petit poucet et surprise de la compétition, le FC Versailles 78 (2-0). Loin d'être passé à côté de son match, Versailles a plié deux fois en seconde période. Amine Gouiri, buteur puis auteur d'une action de grande classe pour permettre à Kasper Dolberg de faire le break, a été le grand artisan du succès des Aiglons

2. Football - Mercato : L'offre XXL du PSG pour Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain est prêt à tout pour prolonger Kylian Mbappé. Selon les informations du Parisien , le club de la capitale vient de soumettre une nouvelle offre au champion du monde, qui comprendrait notamment un salaire de 50 millions d'euros par an, en plus d'une prime de fidélité estimée à 100 millions. Le bail s'étendrait jusque 2024. Une proposition colossale destinée à convaincre le joueur, en fin de contrat en juin, de rester sourd aux sirènes du Real Madrid.

3. Guerre Russie - Ukraine : Mazepin autorisé à courir, les Russes admis dans les tournois ATP et WTA

Nous avons aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : Karl-Anthony Towns (39 points) a guidé Minnesota vers la victoire face aux Golden State Warriors (129-114). Nouvelle défaite des Los Angeles Lakers, battus par Dallas (104-109).

Tennis - WTA Monterrey : L'Ukrainienne Elina Svitolina a battu la Russe Anastasia Potapova (6-1, 6-2) au 1er tour. "Toutes les primes que je gagne ici iront à l'armée, alors merci pour le soutien", a-t-elle déclaré très émue, sous les applaudissements du public.

Tennis - WTA Lyon : L'Ukrainienne Dayana Yastremska, qui a quitté une Ukraine en pleine guerre la semaine dernière, a terminé en larmes après avoir dominé la Roumaine Ana Bogdan en trois sets très accrochés (3-6, 7-6, 7-6), et en sauvant deux balles de match.

Football - Coupe d'Italie : L'AC Milan a été tenu en échec par l'Inter (0-0) dans le stade Giuseppe-Meazza lors de la demi-finale aller. Le match retour aura lieu le 20 avril.

Football - The Emirates FA Cup : Manchester City a dominé Peterborough (0-2) au 5e tour. La surprise est venue de l'élimination de Tottenham, sorti par Middlesbrough (1-0).

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Coupe de France : Nantes - Monaco, une demie alléchante

Après la qualification de Nice face à Versailles, Nantes et Monaco vont se disputer l'autre billet pour la finale de la Coupe de France. Une belle affiche entre deux clubs historiques de Ligue 1, qui occupent respectivement les 7e et 9e places du classement en championnat. Les Canaris pourront compter sur le soutien de leur public pour tenter d'accéder à leur première finale depuis 2000 face à des Monégasques dans le doute après leur surprenant revers contre Reims (1-2) le week-end dernier. Coup d'envoi à 21h15 d'une rencontre à suivre en direct sur Eurosport !

2. Football - FA Cup / Coupe d'Italie : Liverpool, Chelsea et la Juve en lice

Suite du 5e tour de la FA Cup ce mercredi. Chelsea et Liverpool, qui s'étaient affrontés dimanche en finale de la Carabao Cup, seront opposés respectivement à Luton Town (20h15) et Norwich (21h15). A suivre également, le duel entre Southampton et West Ham, deux équipes performantes en Premier League cette saison (20h30). Il y aura aussi de la Coupe d'Italie au programme et les retrouvailles de Dusan Vlahovic, déjà incontournable avec la Juve, avec son ancien club, la Fiorentina (21h). Et de la Coupe d'Espagne avec la demi-finale entre Valence et l'Athletic Bilbao (21h30).

3. Handball - Ligue des champions : Montpellier défie Aalborg

C'est du costaud pour Montpellier. Troisième de sa poule, le club héraultais accueille le leader, Aalborg, pour l'une des affiches de cette 13e journée de la phase de poules. Une rencontre à suivre en direct sur Eurosport à partir de 20h45 !

