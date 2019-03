Kyrgios, Harden, Glasgow, Monfils, Valence, Bleues, Federer : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - ATP 500 Acapulco : Après Nadal Kyrgios écarte Wawrinka, Zverev passe

Il y a eu du beau tennis cette nuit à Acapulco. Près de 24h00 après son superbe succès contre Rafael Nadal, Nick Kyrgios a remis ça en quarts de finale face à Stan Wawrinka. Vainqueur en trois manches du Suisse (7-5, 6-7(3), 6-4), après un match très disputé, Kyrgios s'est offert avec la manière son billet pour le dernier carré. Ce duel a été marqué une nouvelle fois par l'attitude spéciale de l'Australien, sifflé pour son comportement lors du 3e set, où il a fait appel au kiné à quatre reprises.

Juste avant, Alexander Zverev s'est qualifié pour le dernier carré après son succès face à Alex De Minaur (6-4, 6-4). Il affrontera le Britannique Cameron Norrie pour une place en finale.

2. Basket - NBA : Un Harden record porte Houston, Golden State tombe encore

Le show James Harden continue : le meilleur marqueur du Championnat NBA a inscrit 58 points lors de la victoire à l'arrachée de Houston face à Miami (121-118), jeudi. Pour la sixième fois de la saison et la quinzième dans sa carrière, Harden a atteint la barre mythique des 50 points en un match. S'il a échoué à seulement trois longueurs de son record personnel (61 points marqués le 23 janvier à New York), "The Beard" a encore affolé les compteurs. Il a fini la rencontre avec 16 paniers marqués sur 31 tentés, dont huit à trois points, et, comme souvent cette saison, avec un sans-faute aux lancers francs (18 sur 18).

Le séjour de Golden State en Floride s'est mal passé : battus la veille à Miami (126-125) à la dernière seconde, les double champions NBA en titre se sont nettement inclinés jeudi à Orlando 103 à 96.

3. Football - Copa del Rey : Onze années après, Valence retrouve les joies d'une finale

Le Barça connaît son rival en finale de la Coupe du Roi. Jeudi soir, le Valence CF a fait le boulot devant son public du Camp de Mestalla en s'imposant en demi-finale retour face au Betis (1-0, 2-2 à l'aller) et s'est qualifié avec autorité pour la finale de cette édition 2019. Cela faisait onze années que le VCF n'avait pas mis les pieds dans une finale, toutes compétitions confondues. Du coup, les supporters chés ont fêté ça avec la manière. La finale se jouera au stade Benito-Villamarin le 25 mai prochain.

On a aussi retenu pour vous :

Football - match amical : L'Allemagne a mis fin à une série de huit victoires pour l'équipe de France, trop maladroite jeudi soir à Laval (0-1). Lea Schüller a inscrit l'unique but de la rencontre pour infliger aux Bleues leur première défaite à domicile depuis trois ans et demi.

Football - Coupe de France : On connaît le tirage au sort des demi-finales. Lyon a hérité du Stade Rennais qu'il affrontera à domicile au Groupama Stadium. Le PSG affrontera le vainqueur de Vitré-Nantes qui se jouera le mercredi 6 mars prochain (18h30). Les demies se joueront mardi 17 et mercredi 18 avril prochain.

Cyclisme sur piste - Mondiaux 2019 : Dans sa discipline de prédilection, la poursuite, l'Australie a enlevé les deux tournois par équipes, messieurs et dames, jeudi, sur la piste de Pruszkow. Avec, à la clé, un record du monde pour les poursuiteurs "aussies" qui ont battu leur propre marque mondiale établie l'an dernier.

Vidéo - Le titre et le record : les Australiens ont encore repoussé les limites sur la poursuite 04:20

Le tweet "vidéobomb"

La vidéo de rattrapage : Federer a haussé le ton

Vidéo - Federer, la montée en puissance 02:24

A ne pas rater aujourd'hui

1. Tennis : Circuits ATP et WTA : Monfils et Federer sur le pont à Dubaï

Il va y avoir du beau tennis à Dubaï avec les deux demi-finales messieurs. La première opposera deux des hommes du début de saison: Stefanos Tsitsipas et Gaël Monfils. La seconde verra Roger Federer et Borna Coric recroiser le fer. Coric avait remporté deux des trois duels disputés avec le Suisse en 2018. Autant dire qu'un beau combat s'annonce.

A lire : Monfils-Tsitsipas, troisième acte entre deux hommes en forme

A suivre aussi : 1/4 de finale de l'ATP 250 Sao Paulo avec les retrouvailles entre Félix Auger-Aliassime et Laslo Djere, 1/2 finale du tournoi WTA Acapulco.

Vidéo - Souverain, puis bousculé, Monfils est allé chercher la victoire à l'orgueil 02:45

2. Athlétisme : Championnats d'Europe en salles

La 35e édition des Championnats d'Europe en salles débute ce vendredi à Glasgow. L'équipe de France débarque en Ecosse avec une délégation rajeunie et privée de ses meilleures flèches.

A lire : Les jeunes prennent le pouvoir chez les Bleus

3. Football : Championnats européens

Ligue 2 : 27e journée (20h00)

Liga : Rayo Vallecano - Girona FC (21h00- 26e journée)

Serie A : Cagliari - Inter (20h30 - 26e journée)

Bundesliga : Augsburg - Borussia Dortmund (20-30 - 24e journée)