1. Tennis – ATP Montréal : L'abandon terrible de Monfils

Il s'est arrêté net en pleine course avant de fondre en larmes sous son T-shirt. Après un mauvais appui sur sa jambe droite, Gaël Monfils a été obligé d'abandonner en 8e de finale face à Jack Draper (6-2, 2-0). S'il a essayé de repartir au combat, la douleur était bien trop vive. Absent pendant près de trois mois pour une blessure au talon droit, le Parisien ne sait pas encore s'il pourra s'aligner à l'US Open, tournoi qu'il adore.

2. Tennis – ATP Montréal : Le plateau des quarts connus, Kyrgios rayonne

Il est euphorique. Après sa victoire contre Daniil Medvedev, Nick Kyrgios a écrasé son compatriote Alex de Minaur en deux sets express (6-2, 6-3). En quarts, il défiera Hubert Hurkacz, venu difficilement à bout (6-7, 6-2, 7-6) d'Albert Ramos. Seront également au rendez-vous des quarts : Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime, Tommy Paul, Daniel Evans, Pablo Carreno Busta et donc Draper. A suivre, évidemment, sur Eurosport.

3. Football – Mercato : Le PSG pense à Rashford

En quête d'un renfort offensif, comme l'a confirmé Christophe Galtier jeudi, le PSG aurait coché le nom de Marcus Rashford sur sa liste selon L'Equipe. En fin de contrat en 2023, l'attaquant de Manchester United pourrait voir d'un bon œil un transfert au PSG, à moins que la rumeur ne lui serve à mieux négocier un futur contrat avec son club de cœur. Reste que sa saison de l'année passée a jeté le doute sur son vrai niveau

4. Football – Coupe du Monde : La FIFA avance le Mondial d'un jour

Tennis – ATP Toronto : Iga Swiatek est-elle redevenue humaine ? La numéro un mondiale a été éliminée en 8e de finale par Haddad Maia (6-4, 3-6, 7-5), confirmant ses difficultés actuelles. Inquiétant avant l'US Open ?

Football – Mercato : Comme attendu, Arnaud Kalimuendo, titi du PSG, a rejoint Rennes jeudi soir pour 25 millions d'euros. Le prometteur attaquant de 20 ans avait été consistant lors des deux dernières saisons du côté de Lens (21 buts).

Natation – Championnat d'Europe : Six semaines après des Mondiaux réussis à Budapest, les Bleus ont ouvert les Championnats d'Europe de natation avec une première médaille, grâce au bronze du relais 4x200 m masculin, jeudi à Rome.

Le Numéro 6 porté par Bill Russell, légende de la NBA et militant des droits civiques décédé fin juillet, sera retiré de façon permanente dans toutes les salles des franchises à partir de la saison prochaine, a annoncé jeudi la ligue nord-américaine de basket. En outre, tous les joueurs porteront un écusson commémoratif sur leur maillot et chaque parquet des trente équipes affichera un logo spécial, en forme de trèfle. C'est la première fois qu'un numéro de maillot est retiré pour toutes les équipes de la Ligue.

Bill Russell Crédit: Getty Images

La question brûlante : Le Barça pourra-t-il inscrire ses recrues ?

A la veille de son premier match face à Valladolid en Liga, le FC Barcelone ne sait toujours pas s'il pourra inscrire ses recrues… Lewandowski, Raphinha, Koundé, Kessie et Christensen mais également Dembélé et Sergi Roberto, qui ont signé de nouveaux contrats, doivent être validés par la Liga mais les stratagèmes imaginés par Joan Laporta n'ont pas fonctionné jusqu'à présent. Attendue depuis plusieurs jours, la vente de 24,5% du Barça Studios pour 100 millions tarde à se concrétiser, faisant planer une réelle menace sur la viabilité du système barcelonais. Tic-tac…

En ce mois d'août caniculaire, envie de vous rafraîchir ? Alors plongez avec nous dans l'histoire de Greg Louganis, plus grand plongeur de l'histoire devenu légendaire.

1. Football – Ballon d'Or : La liste des 30 nommés révélés

C'est un sujet de débat toujours intense. C'est ce vendredi, entre 18h30 et 21h , que France Football va révéler la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Les listes pour le Ballon d'Or féminin, le Trophée Yachine et le trophée Kopa seront également rendues publiques. Avant l'événement, que vous pourrez suivre en direct sur Eurosport.fr, une question nous brûle les lèvres : et si Neymar et Messi étaient absents de la sélection

Neymar et Lionel Messi peuvent-ils être absents de la liste des 30 nommés au Ballon d'Or ? Crédit: Marko Popovic

2. Tennis – ATP Montréal : Des quarts brûlants en vue

Ce vendredi, la température va encore grimper à Montréal avec des quarts de finale explosifs, disponibles sur Eurosport. Suivez d'abord le combat entre Nick Kyrgios et Hubert Hurkacz à partir de 18h avant que Casper Ruud et Felix Auger-Aliassime ne prennent la suite aux environs de 20h. En nocturne, Evans-Paul et Draper-Carreno Busta seront les affiches.

3. Football - Ligue 1 : La méthode Fonseca à valider face à Nantes

Ce fut l'un des premiers enseignements de la première journée : ce LOSC est mordant. Sous la houlette de Paulo Fonseca, les Dogues ont impressionné face à Auxerre (4-1) avant de défier Nantes ce vendredi (21h). Alors, qui est le nouvel entraîneur de Lille et surtout quelles sont ses méthodes

- Les beaux souvenirs laissés par Mamadou Sakho au PSG. Le défenseur de Montpellier devrait retrouver le Parc des Princes samedi. Avec des chants dignes des plus grands en son honneur

- Toutes les questions qui nous taraudent alors que la Liga reprend samedi. Lewandowski-Benzema, Griezmann : il y en a pour tous les goûts

