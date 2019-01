Tsonga, coaching gagnant, 50 ans de Schumacher : L'actu sur un plateau du jeudi 3 janvier 2019

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Premier League : United ne s'arrête plus

Quatrième match dirigé par Ole Gunnar Solskjaer et quatrième victoire pour Manchester United en Premier League. Et le technicien norvégien a mis sa patte sur le succès obtenu par les Red Devils à Newcastle (0-2) : sortis du banc de touche, Romelu Lukaku et Alexis Sanchez ont été décisifs. Le Belge a ouvert le score 38 secondes après son entrée en jeu et le Chilien a attendu un quart d'heure pour faire la différence, avec une jolie passe décisive pour Marcus Rashford. Voilà MU à trois petits points d'Arsenal dans la course à la 5e place. Chelsea, de son côté, a été contraint au nul par Southampton (0-0).

2. Tennis – ATP Brisbane : Tsonga enchaîne, Chardy en demie

2019 commence bien pour Jo-Wilfried Tsonga. Après une année 2018 minée par les blessures, le Manceau retrouve des couleurs en même temps que le goût de la victoire. Après Thanasi Kokkinakis, le Français, 239e joueur mondial, a dominé le Japonais Taro Daniel en deux manches (7-6, 6-3) pour se hisser en quart de finale - son premier depuis février 2018 - du tournoi australien, où le local Alex De Minaur l'attend. Les quarts sont un obstacle surmonté par Jérémy Chardy. Après avoir écarté une balle de match, le Palois a eu le dernier mot face à un autre Japonais, Yasutaka Uchiyama (6-4, 3-6, 7-6). Au prochain tour, il défiera le vainqueur du duel Dimitrov - Nishikori pour une place en finale.

3. Basket - NBA : les costauds soignent leurs stats

42 points, 18 rebonds et une victoire pour Joel Embiid avec les Sixers face aux Suns (127-132). 34 points, 26 rebonds et une défaite pour Anthony Davis avec les Pelicans contre les Nets (126-121). Les intérieurs vedettes ont brillé comme elles ont connu des fortunes diverses, mercredi en NBA.

On a aussi retenu pour vous

Football - Argentine : Boca Juniors a un nouvel entraîneur en la personne de l'Argentin Gustavo Alfaro. A 56 ans, le technicien tient parole : "Je tiens une promesse prise avec mon vieux, je lui ai promis que je finirais dans le plus grand club argentin." II succède à Guillermo Barros Schelotto, parti après la défaite en finale de Copa Libertadores contre River Plate et désormais entraîneur du LA Galaxy.

La vidéo de rattrapage

Entre champions du monde, on se comprend. Pour la première des "Boghoss", Alain Boghossian reçoit un invité de marque : Gianluigi Buffon. En attendant de retrouver l'intégralité de l'entretien, ce week-end sur Eurosport en marge des 32e de finale de la Coupe de France, on vous met en appétit avec un extrait dans lequel l'illustre gardien de but italien parle de Kylian Mbappé et Neymar.

Vidéo - Buffon : "J'ai été impressionné par Mbappé et Neymar" 03:01

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Michael Schumacher a 50 ans

Le temps file. La preuve, Michael Schumacher fête ce jeudi son 50e anniversaire. Retrouvez notre dossier spécial à l'occasion du demi-siècle du légendaire pilote allemand, sacré sept fois champion du monde de Formule 1 :

Vidéo - Les chiffres fous de Schumi 02:01

2. Tennis – ATP Doha : Djokovic, Wawrinka et Herbert pour une place en demies

Au Qatar, Stan the Man sera le premier sur le pont et devra se débarrasser de Bautista-Agut pour rallier le dernier carré. Ce sera également l'objectif de Novak Djokovic, opposé dans la foulée au Géorgien Nikoloz Basilashvili. Pierre-Hugues Herbert est également de la fête. Pour qu'elle continue, il faudra être plus fort que Tomas Berdych pour espérer gagner le droit de croiser le fer au tour suivant avec Lajovic ou Cecchinato, adversaires du dernier quart.

3. Football – Premier League : Choc au sommet !

L'heure de porter le coup de grâce aurait-elle déjà sonné en Angleterre ! En déplacement à l'Etihad Stadium, Liverpool a l'occasion de faire mal à son plus sérieux adversaire dans la course au titre, Manchester City. Mais pour ce faire, il faudra gagner. Les Reds auraient alors dix points d'avance sur leur adversaire du jour.

4. Football - Liga : Le Real en action

Champion du monde des clubs, le Real Madrid joue son match en retard à Villarreal ce jeudi. La Maison Blanche doit gagner pour revenir à hauteur de Séville à la troisième place d'un classement dominé par le Barça.