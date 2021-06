CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Euro 2020 : L'Italie s'impose au bout des prolongations face à l'Autriche

Jusqu’au bout, elle aura tremblé, mais la Nazionale est bien qualifiée pour les quarts. Les Italiens ont battu l’Autriche samedi à Wembley, 2-1, au bout de 120 minutes de lutte. Les trois buts de la rencontre ont été inscrits lors de la prolongation. Chiesa et Pessina ont été les deux hommes providentiels de l’Italie, qui jouera le Portugal ou la Belgique au prochain tour.

2. Basket - NBA : Les Suns mènent désormais 3-1 face aux Clippers.

3. Cyclisme - Tour de France : La plus belle victoire d'Alaphilippe sur le tour ?

Le Français a porté l'estocade dans la montée finale de la Fosse-aux-Loups lors de la 1ère étape hier. Vainqueur en solitaire après ce numéro, le puncheur de la Deceuninck - Quick Step retrouve le maillot jaune pour la troisième année consécutive. Déjà vainqueur à six reprises sur la Grande Boucle, Julian Alaphilippe a livré quelques beaux récitals mais lequel de ses succès est le plus beau ?

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football - Euro 2020 : Dolberg, un réveil qui tombe à pic

Transparent cette saison avec l’OGC Nice, remplaçant en début de compétition, Kasper Dolberg a profité de sa titularisation face au pays de Galles pour se rappeler au bon souvenir de tous samedi en huitième, avec un doublé à la clé (4-0).

Athlétisme - Sélections américaine : Gabby Thomas et Rai Benjamin impressionnent

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Au cours d'une première étape marquée par plusieurs chutes impressionnantes et qui ont laissé des traces, une séquence a particulièrement marqué les suiveurs du Tour de France. A 45 kilomètres de l'arrivée, l'Allemand Tony Martin (Jumbo Visma), placé dans les premiers rangs du peloton, a heurté la pancarte d'une spectatrice empiétant sur la chaussée

Prudhomme furieux : "On ne doit pas venir pour montrer une pancarte et passer à la télé"

LES PODCASTS DU JOUR

Du football, tout d'abord, avec ce nouveau numéro du FC Stream Team, largement consacré aux risques auxquels fait face Deschamps avant le huitième de finale de l'équipe de France face à la Suisse lundi (21h).

Du tennis ensuite avec un entretien exceptionnel avec le Français Jo-Wilfried Tsonga, dans le podacst "Echange" présenté par Antoine Benneteau.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD’HUI

1. Football - Euro 2020 : Portugal-Belgique, la "première finale du tournoi", estime Santos.

Après la France, un nouveau gros morceau se présente sur la route du champion d'Europe en titre, le Portugal : les numéros 1 au classement Fifa, la Belgique, qui les attends de pied ferme ce dimanche à 21h à Séville.

"Comme Henry, Lukaku est un autiste de la performance" : analyse d’une bromance

2. Cyclisme - Tour de France 2021 : Place à la 2e étape

Le week-end inaugural se poursuit sur le même ton et ce 2e acte, qui démarrera à la mi-journée, s'annonce même encore plus musculé que le premier. Le final sera haletant et sans répit avec deux ascensions de la côte de Mûr-de-Bretagne.

Le profil de la 2e étape : Double dose de Mûr-de-Bretagne, double dose d'Alaphilippe ?

3. Formule 1 - Grand Prix de Styrie : Verstappen pour creuser l'écart ?

Le Grand Prix de Styrie débute à 15h ce dimanche, pour 71 tours. Le pilote Red Bull Max Verstappen, leader au classement général et qui a décroché la pole position, est-il vraiment le favori de ce nouvel épisode face à Lewis Hamilton (Mercedes), deuxième sur la grille de départ ?

