1. Football – Coupe du monde : l'Allemagne arrache le nul contre l'Espagne mais n'est pas tirée d'affaire

Menée à moins de dix minutes de la fin par l'Espagne, la Mannschaft a évité le pire et une deuxième défaite de rang au Qatar Son héros se nomme Niclas Füllkrug , avant-centre du Werder Brême appelé surprise, et sauveur de la nation grâce à son but égalisateur en fin de match (1-1). L'Allemagne peut aussi remercier le Japon, battu en début de journée dimanche et qui n'a pas capitalisé sur son succès de la 1re journée contre les Allemands. Ces derniers restent lanterne rouge du groupe E, mais peuvent espérer la qualification en huitièmes de finale, contre le Costa Rica jeudi.