La suspension, entrée en vigueur le 20 août, a été décidée pour non-conformité au Standard international pour les laboratoires (SIL) de l'AMA, a précisé l'organisation internationale dans un communiqué. Ces irrégularités ont été décelées lors d'une visite d'experts de l'AMA, dans la méthode d'analyse pratiquée par ce laboratoire, dite analyse par chromatographie gazeuse - combustion - spectrométrie de masse des rapports isotopiques, précise l'organisation.

Pendant la durée de la suspension du laboratoire de New Delhi, les échantillons à analyser devront être confiés à un autre laboratoire agréé. "Cela vise à permettre de continuer à produire des analyses de grande qualité des échantillons, tout en préservant la confiance des athlètes dans le processus et plus généralement dans le système antidopage", explique l'AMA dans son communiqué. Le laboratoire peut faire appel de cette suspension ou demander à être réaccrédité au bout de six mois, si les procédures d'analyse ont été mises en conformité d'ici là.