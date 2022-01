Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie - Djokovic avoue des "erreurs"

L'Équipe le lendemain en se sachant malade. "A la réflexion, c'était une erreur de jugement et je reconnais que j'aurais dû reporter cet engagement", dit-il sur Instagram. A la veille du tirage au sort du tableau de l'Open d'Australie, Novak Djokovic ne sait toujours pas s'il pourra y participer. Le Serbe a cependant reconnu des "erreurs" , notamment dans la gestion de son test positif au Covid-19 dont il assure avoir été informé le 17 décembre après la rencontre avec des enfants, organisée par la Fédération serbe. Il a cependant maintenu une interview avecle lendemain en se sachant malade. "", dit-il sur Instagram.

2. Ski Alpin - Schladming : Un record pour Shiffrin, le petit globe du slalom pour Vlhova

Soirée de fête en Autriche mardi. Pour le toujours très attendu slalom nocturne de Schladming (initialement prévu à Flachau pour les femmes), les stars du grand cirque blanc ont fait le show. Le temple du slalom a consacré deux reines puisque Mikaela Shiffrin s'est imposée pour la 47e fois entre les petits piquets, record d'Ingemar Stenmark battu et que Petra Vlhova, dominée de 15 centièmes par sa rivale américaine, a remporté le petit globe de la spécialité.

3. Basket - NBA : Puissance 10, Memphis fait tomber Golden State

Et de 10 pour Memphis ! Même opposé à un mastodonte avec les Golden State Warriors d'un Klay Thompson qui disputait son deuxième match de retour, Memphis a maintenu la barre et poursuivi sa série de désormais dix succès de suite en s'imposant (116-108). Ja Morant a encore fait le show en inscrivant 29 points alors qu'un Stephen Curry maladroit a réussi un triple-double (27 points, 10 rebonds, 10 passes). Dans les autres matches, les Suns ont battu les Raptors (99-95) pour reprendre la 1re place à l'Ouest.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - CAN 2022 : Après le nul de l'Algérie face à la Sierra Leone (0-0) et la défaite de l'Egypte face au Nigeria (1-0), la journée s'est conclue par un partage des points entre le Soudan et la Guinée-Bissau (0-0).

Football - CAN 2022 : Sylvain Gbohouo, le gardien de but de la Côte d'Ivoire, a été suspendu pour dopage à 24 heures de l'entrée dans la compétition des Ivoiriens face à la Guinée Equatoriale.

Rugby - Coupes d'Europe : Les rencontres de la 2e journée des coupes d'Europe de rugby, reportées en raison des contraintes sanitaires et de déplacement entre la France et le Royaume-Uni, ne seront pas rejouées et se soldent par un match nul, a annoncé mardi l'instance organisatrice.

Le tweet "buzzer-beater"

La Nouvelle-Orléans et Minneosta étaient à égalité à 125 partout à moins de quatre secondes du buzzer la nuit dernière. Servi au moins 50 centimètres derrière la ligne à trois points, Brandon Ingram n'a pas hésité pour s'offrir l'action de la nuit et la victoire aux siens (128-125).

Le podcast du jour

300 ! C’est le nombre de matches de haut niveau disputés par l'invité de Poulain Raffute en 15 ans de carrière... et ce n’est pas fini pour Maxime Machenaud ! Victorieux de l'ASM ce week-end avec le Racing, il parle de son parcours, de ce club francilien atypique, de sa vie d'homme et de son futur projet, familial et professionnel.

La vidéo de rattrapage

Près d’un an après avoir parcouru 800km dans la Laponie suédoise, l’ultra cycliste Arnaud Manzanini remet ça et va tenter de rallier le Cap Nord depuis le nord de la Suède. Parti lundi, il va tenter de parcourir plus de 650km en cinq jours pour réussir son pari insensé par des températures de -30°C.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre ce mercredi

1. Football - Supercoupe d'Espagne : Barcelone - Real, un premier Clasico pour 2022

L'année démarre en fanfare en Espagne où le FC Barcelone et le Real Madrid se retrouvent pour la première fois ce mercredi soir à Jeddah (Arabie Saoudite) pour la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne (20h). Le Barça, largué en championnat par son rival, a une belle occasion de briller face à une équipe sûre de son fait autour de Karim Benzema cette saison. On notera aussi un autre match de prestige, en Italie cette fois, puisque l'Inter Milan et la Juventus Turin s'affrontent, là aussi en Supercoupe (21h).

2. Biathlon - Ruhpolding : Simon et les autres, un premier succès pour les Bleues cet hiver ?

Elles tournent autour. Les Françaises ont terminé huit fois sur le podium en onze courses cette saison mais elles n'ont toujours pas décroché de victoire individuelle. Le sprint de Ruhpolding (14h30, en direct sur Eurosport) est une nouvelle occasion de briser la malédiction. Si Justine Braisaz-Bouchet, Anaïs Bescond ou Anaïs Chevalier-Bouchet ont chacune des atouts, on pense évidemment à Julia Simon dauphine lors de trois des quatre dernières courses de Coupe du monde.

3. Football - Coupe d'Afrique des Nations 2022 : La Tunisie et le Mali entrent en piste

Ce mercredi soir, toute les équipes de la Coupe d'Afrique des Nations auront disputé au moins un match. La Guinée Equatoriale et la Côte d'Ivoire qui s'affrontent à 20h ont l'occasion de prendre la tête du groupe E après le nul entre l'Algérie et la Sierra Leone. Dans le Groupe F, le dernier, la Tunisie et le Mali se retrouvent dès 14h pour le choc du jour alors que la Mauritanie fera face à la Gambie un peu plus tard (17h).

