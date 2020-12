Si la disparition de Gérard Houllier à l'âge de 73 ans a plongé la France dans l'émoi, l'émotion est vive aussi du côté de l'Angleterre en général et de Liverpool en particulier. Capital dans la modernisation des Reds, leur ancien manager a redynamisé le club et y a laissé une empreinte indélébile. Nos confrères anglais sont revenus sur le rôle central joué par Gérard Houllier de l'autre côté de la Manche. "C'est une véritable légende de Liverpool et un véritable entraîneur de légende", a salué son successeur chez les Reds, Jürgen Klopp sur le site internet du club. Et s'il fallait finir de s'en convaincre, il suffit de regarder la vidéo poignante diffusée par les Reds sur leurs réseaux sociaux.