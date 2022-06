CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Rugby – Top 14 : Première historique pour Montpellier

Nettement victorieux du Castres Olympique dans ce remake de la finale de 2018, le Montpellier Hérault Rugby devient champion de France pour la première fois de son histoire, grâce à un net succès (10-29). Les Cistes ont dominé le premier quart d’heure, capitalisant sur leur avance grâce notamment à une solide défense.

La déception des supporters castrais

2. Natation – Championnats du monde : Grousset l’avènement, Henique la renaissance

Après une médaille d’argent sur le 100m nage libre mercredi, Maxime Grousset s'est paré de bronze vendredi en finale du 50m nage libre des Mondiaux de Budapest, où Mélanie Henique est allée chercher l'argent du 50m papillon, onze ans après sa dernière médaille mondiale. Les deux nageurs apportent aux Bleus leurs septième et huitième médailles dans ces Mondiaux disputés sur les rives du Danube.

Mélanie Henique croque dans sa médaille d'argent - 50 m papillon des Mondiaux de Budapest (24/06/2022) Crédit: Getty Images

3. Athlétisme – Championnat des Etats-Unis : MPM et le titre pour Kerley

Kerley envoie un message à Eugene. L'Américain a établi la meilleure performance mondiale de l'année en courant le 100 mètres en 9''76 secondes en demi-finale des Championnats des Etats-Unis, qualificatifs pour les Mondiaux d'athlétisme, avant de remporter le titre en finale, vendredi à Eugene (Oregon). Le sprinteur de 27 ans, qui a couru avec un vent autorisé de 1,4 m/sec, a effacé le temps référence de 9''83 qu'il avait réalisé la veille en séries. Ce qui fait de lui le 6e meilleur performeur de l'histoire.

Fred Kerley, vainqueur du 100m de la Ligue de diamant à Bruxelles le 3 septembre 2021 Crédit: Getty Images

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Football - Ligue 1 :Christophe Galtier se rapproche un peu plus du PSG. Selon les informations de Goal, le club de la capitale aurait trouvé un accord économique avec l'OGC Nice pour la venue du technicien. Le montant serait bien inférieur aux 10 millions d'euros évoqués.

:Christophe Galtier se rapproche un peu plus du PSG. Selon les informations de Goal, le club de la capitale aurait trouvé un accord économique avec l'OGC Nice pour la venue du technicien. Le montant serait bien inférieur aux 10 millions d'euros évoqués. Athlétisme – Championnats de Jamaïque : Shericka Jackson a remporté le 100 m aux Championnats de Jamaïque, vendredi à Kingston. Une course terminée à la 3e place par la double championne olympique en titre Elaine Thompson-Herah, qui se qualifie néanmoins pour les prochains Mondiaux.

Basketball– NBA : Les Charlotte Hornets, propriété de Michael Jordan, ont annoncé le retour de l'entraîneur vétéran Steve Clifford à la tête d'une équipe qui n'a plus réussi à se qualifier pour les play-offs depuis six ans.

Natation – Mondiaux : L'Américaine Katie Ledecky a décroché un cinquième titre mondial consécutif sur 800m nage libre à Budapest, un peu plus d'une heure après la victoire de la Suédoise Sarah Sjöström en finale du 50m papillon, sa quatrième couronne de suite sur la distance.

Football – Liga : Jon Uriarte a été élu président de l'Athletic Bilbao par les socios en devançant Iñaki Arechabaleta, qui s'était présenté avec la perspective de nommer l'Argentin Marcelo Bielsa entraîneur.

Golf – LPGA : La Sud-Coréenne In-gee Chun, qui avait réalisé un premier tour record la veille avec une carte de 64, a fait moins bien vendredi (69), mais son avance en tête du Championnat LPGA est passée de cinq à six coups.

JO 2026 - Combiné nordique : Le combiné nordique a sauvé sa place au programme des JO 2026 de Milan, qui se rapprocheront encore de la parité avec 47% de participation féminine, a annoncé vendredi le Comité international olympique.

Golf - Traveler's Championship : L'Américain Xander Schauffele, auteur de la meilleure carte vendredi (63), a pris la poudre d'escampette en tête du Traveler's Championship, épreuve du circuit nord-américain PGA, pour compter cinq coups d'avance sur la concurrence.

Les supporters montpelliérains ont vécu une soirée historique puisque les hommes de Philippe Saint-André ont soulevé leur premier Bouclier de Brennus. Revivez en image la joie des Héraultais tout au long de cette finale face au Castre Olympique.

Revivez la finale avec les supporters montpelliérains

C'était la dernière du FC Stream Team pour la saison 2021/2022 et Maxime Dupuis et Cyril Morin vous ont réservé non pas trois mais quatre sujets !

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Basketball – Betclic Elite : ASVEL - Monaco, tout se joue maintenant !

Ce championnat pouvait-il donner une autre issue qu’un match 5 en Finale pour départager les deux meilleures équipes de la saison ? Après quatre matchs éprouvants et un score de parité, l’ASVEL reçoit une dernière fois Monaco, ce samedi soir (20h30) pour décider si elle conservera son titre ou si la Roca Team ira chercher le premier trophée de son histoire.

Mike James et Monaco ont repris l'avantage contre l'ASVEL Villeurbanne au match 3 des Finales du championnat de France de basket Crédit: Imago

2. Tennis - ATP et WTA : Jour de finales

Duel de terriens sur le gazon de Santa Ponsa. A seulement quelques jours de l’ouverture du tournoi de Wimbledon, Stefanos Tsitsipas affronte Roberto Bautista Agut en finale de l’ATP 250 de Majorque. A Eastbourne, le duel est 100% américain pour le titre avec une opposition entre Maxime Cressy et Taylor Fritz (15h30), tandis que chez les femmes, Caroline Garcia tentera de soulever le trophée de Bad Homburg aux dépens de Bianca Andreescu (13h30).

Et maintenant Draper : Cressy bourreau des Britanniques jusqu'au bout

3. Natation – Mondiaux : Place aux relais !

Après courses individuelles aux championnats du monde qui ont, jusuqe-là, révélé une nouvelle génération française aux dents longues, Budapest accueille les grandes finales des relais 4x100m 4 nages, ainsi que le dénouement du 50m dos hommes, 50m brasse femmes, 1 500m nage libre hommes et 50m nage libre femmes.

Et aussi…

Fabio Quartararo et Johann Zarco sur les essais libres et qualifications du Grand Prix des Pays-Bas MotoGP (9h00 et 14h10), l’équipe de France de volley qui va tenter de garder la tête de la Ligue des Nations face au Japon (9h00), le rallye du Kenya…

(avec AFP)

