1. Tennis – Roland-Garros : Nadal sans pitié, Gasquet trop court, Parry ne s'arrête plus

Corentin Moutet, 139e mondial et invité, rêvait d'affronter Rafael Nadal . L'Espagnol l'a broyé au 2e tour Porte d'Auteuil (6-3, 6-1, 6-4) lors de la night session. Impuissant, Richard Gasquet l'a été face à Sebastian Korda (7-6 (7/5), 6-3, 6-3). Diane Parry continue sur sa lancée : après avoir sorti Barbora Krejcikova, la 97e joueuse mondiale a écarté sans trembler la Colombienne Camila Osorio (66e) 6-3, 6-3. Et si c'était la bonne surprise du tournoi ?

Di Pasquale : "Si son pied tient, Nadal reste le favori devant Djokovic, devant Alcaraz"

2. Basket-Ball – NBA : Boston à un match du paradis

Ils la touchent du doigt. Les Celtics, très dissuasifs en défense et à l'efficacité offensive retrouvée en seconde période, se sont imposés (93-80) sur le parquet du Heat pour se rapprocher d'une première finale NBA en douze ans. Boston mène désormais 3-2 dans cette série et aura l'occasion de finir le travail vendredi en son TD Garden. Brown (25) et Tatum (22) sont les seuls joueurs à avoir franchi la barre des 20 points. Meilleur scoreur du Heat, Adebayo est resté bloqué à 18 unités.

3. Football – Ligue Europa Conference : Mourinho rectifie l'anomalie

Heureusement pour le foot italien, José Mourinho existe. Douze ans après le dernier succès d'une formation transalpine (l'Inter du Portugais) en Coupe d'Europe, l'AS Rome a remporté la Ligue Europa Conference jeudi face à Feyenoord (1-0). Mourinho, en larmes après la rencontre, remporte ainsi son cinquième trophée européen et offre son tout premier aux Romains !

Football féminin : Une information judiciaire a été ouverte contre X le 15 mai pour "agression sexuelle par personne ayant autorité" dans le cadre de l'affaire qui a valu à l'entraîneur du PSG féminin, Didier Ollé-Nicolle, d'être suspendu par son club.

Football américain – NFL : Colin Kaepernick, qui n'a plus joué en NFL depuis fin 2016 et son genou à terre pour protester contre les violences policières faites aux Noirs, a été invité à s'entraîner avec les Raiders de Las Vegas, rapportent divers médias mercredi.

Cyclisme – Tour d'Italie : Ce jeudi, le Tour d'Italie redescend dans la plaine au cours de la 18e étape qui relie Borgo Valsugana à Trévise sur 156 kilomètres. Pour les sprinteurs, notamment Arnaud Démare déjà trois fois victorieux, c'est la dernière occasion de briller. A suivre sur nos antennes.

Occasion pour respirer et pour les sprinteurs vers Trèvise : le profil de la 18e étape

Le début de Roland-Garros est marqué par le retour du public et des tribunes pleines. Fortement poussés, parfois trop au goût de leurs adversaires, les joueurs français bénéficient de ce soutien populaire massif. Mais comment expliquer une telle électricité dans l'air ?

Alors que Jake Daniels a brisé un tabou en Angleterre, aucun footballeur professionnel français en activité n'a encore fait son coming-out. Une semaine après l'affaire Gueye qui a enflammé les réseaux sociaux, quels sont encore les obstacles à la libération de la parole ? Le football français a-t-il évolué sur la question ?

L'épreuve la plus prestigieuse de la F1, celle que tous les pilotes rêvent de gagner, le Grand Prix de Monaco, n'est toujours pas assurée d'être présente au calendrier l'an prochain. Mais peut-on se passer d'elle ?

Carlos Alcaraz a bien failli quitter le tournoi parisien dès le 2e tour après avoir savuév une balle de match face à Albert Ramos Vinolas. Mais le prodige s'en est sorti en cinq sets. Qu'est-ce que ça dit pour la suite de la compétition ? Autour d'Hadrien Hiault, notre consultant Arnaud Di PAsquale et les journalistes Maxime Batistella et Bertrand Milliard en débattent.

Du rap, encore du rap : voici la playlist de Corentin Moutet

1. Tennis – Roland-Garros : Revoilà Gaston !

Déjà programmé en ouverture de journée pour son entrée en lice, Daniil Medvedev (N.2) aura encore les honneurs du début de programme jeudi face à Laslo Djere. La suite sera bleu-blanc-rouge avec Caroline Garcia et Gilles Simon sur le Philippe-Chatrier avant Alizé Cornet en night session face à Jelena Ostapenko. Hugo Gaston sera encore sur "son" Suzanne-Lenglen face à Pedro Cachin. L'occasion d'enflammer encore son public.

"Dans la créativité, Gaston t'embarque, tu as envie de le suivre tout le temps"

2. Football – Barrages : Les Verts sous tension

Les Verts vont-ils miraculeusement se maintenir en L1 ? Voilà la dernière grande question de la saison en France. Ce jeudi, l'ASSE affronte une autre institution, l'AJ Auxerre, en barrage aller à l'Abbé Deschamps. La soirée s'annonce irrespirable.

