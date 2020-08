Kylian Mbappé aurait participé à toute la séance d'entraînement du PSG ce lundi et c'est l'espoir qui renaît. Espoir aussi du côté des Suns, toujours invaincu depuis la reprise de la NBA et dont la folle série peut les porter jusqu'aux Playoffs. Enfin, c'est mardi et vous avez rendez-vous avec vos podcasts habituels : les Fous du Volant, DipTalk et Ultra Talk.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : Dernier carré pour l'Inter Milan et Manchester United

Le Final 8 de la Ligue Europa a débuté hier et les gros bras ont bien géré le contexte particulier. Manchester United a eu besoin d'une prolongation et d'un penalty de Bruno Fernandes pour vaincre Copenhague (1-0) et l'Inter Milan a dominé le Bayer Leverkusen (2-1) grâce à un Romelu Lukaku record. Deux succès qui font les affaires du Stade Rennais qui éviterait les tours préliminaires de Ligue des champions en cas de succès de l'un de ces deux clubs, du FC Séville ou du Shakthar Donetsk.

2. Football - Ligue des champions : Espoir autour de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a participé à l'intégralité de la séance d'entraînement collective du PSG ce lundi, selon les informations de RMC. C'est une première pour l'attaquant parisien depuis sa blessure face à Saint-Etienne. Et c'est positif pour Paris à deux jours du quart de finale de face à l'Atalanta Bergame.

3. Basket - NBA : Sixième victoire pour Phoenix, Kuzma offre la victoire aux Lakers

Et de six victoires en autant de matches dans la bulle de Disney World pour Phoenix, qui a pris le meilleur sur Oklahoma City (128-101) pour conserver l'espoir de disputer un barrage qualificatif pour les playoffs. De son côté, Kyle Kuzma a inscrit un trois points décisifs dans les dernières secondes pour donner la victoire aux Lakers devant les Nuggets (124-121). LeBron James a été bon (29 points, 12 passes), tout comme Anthony Davis (27 points, 6 rebonds, 5 passes).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football : Ronaldinho, détenu au Paraguay depuis cinq mois pour usage de faux documents officiels, sera fixé le 24 août sur une éventuelle remise en liberté

Football - Bundesliga : Le ministre allemand de la Santé a rejeté lundi l'idée d'un retour des supporters de football dans les stades, estimant que ce serait envoyer "un mauvais signal".

Tennis - Lexington : La Britannique Johanna Konta a été prise de palpitations cardiaques lors de son match face à la Tchèque Marie Bouzkova (6-4, 6-4), nécessitant après sa défaite des soins médicaux.

Tennis - US Open : La Russe Svetlana Kuznetsova, lauréate en 2004, a annoncé son forfait pour le tournoi du Grand Chelem, invoquant des inquiétudes liées à la pandémie de Covid-19.

Rugby - Top 14 : Le Stade Français a décidé, devant une situation sanitaire au sein du club qui s'est "dégradée", de stopper immédiatement tout entraînement et de placer l'ensemble des joueurs et personnels sportifs à l'isolement.

Le tweet lucarne

La vidéo de rattrapage

Les podcats du jour

Les Fous du Volant sur l'actualité de la Formule 1, DipTalk avec Pauline Parmentier, Ultra Talk avec Marine Leleu, il y en a pour tout le monde ce mardi !

Ce que vous ne devez surtout pas rater aujourd'hui

1. Football - Ligue Europa : Qui pour compléter le dernier carré ?

Ce mardi soir, nous saurons qui sont les quatre dernières équipes encore en lice pour remporter une Ligue Europa singulière. Après Manchester United et l'Inter Milan, qui du Shakhtar Donetsk ou de Bâle d'un côté et du FC Séville et de Wolverhampton de l'autre se qualifiera pour les demi-finales ? Réponse aux alentours de 23 heures.

