Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Euro 2022 : Putellas, Ballon d'or, manquera à l'appel

Ad

C'est un coup dur pour elle, pour l'Espagne et pour l'Euro 2022 en lui-même. Les examens passés mardi soir par Alexia Putellas ont révélé une rupture du ligament croisé du genou gauche , ce qui la pousse évidemment à déclarer forfait. A 28 ans, Putellas (FC Barcelone) était l'une des stars attendues de l'Euro féminin qui débute mercredi en Angleterre.

Omnisport Galtier-Tudor, retour en France, CR7, Djokovic-Sinner : l'actu sur un plateau HIER À 05:04

2. Football - Ligue 1 : Pochettino remercie Nasser Al-Khelaïfi

"Je veux souhaiter à tout le monde au PSG, le meilleur pour l'avenir: aux propriétaires, à la direction, aux joueurs, à l'ensemble de l'encadrement et aux supporters". Mauricio Pochettino ne quitte pas le PSG avec aigreur, la preuve dans ce message posté mardi sur Instagram. Le technicien argentin,remplacé par Christophe Galtier, a également un mot spécifique pour Nasser Al-Khelaïfi. "A Nasser, je veux dire merci de m'avoir permis de faire partie à nouveau de la famille du PSG".

3. Tennis - Wimbledon : Norrie, un Britannique dans le dernier carré

Douzième joueur mondial, Cameron Norrie n'avait jamais fait mieux qu'un 3e tour en Grand Chelem (quatre fois). Ce Wimbledon 2022 marque donc quoiqu'il arrive un tournant dans sa carrière puisqu'il s'est qualifié mardi en fin de journée pour les demi-finales en battant David Goffin (3-6, 7-5, 2-6, 6-3, 7-5). Il est le premier Britannique à entrer dans le dernier carré du Majeur londonien depuis Andy Murray en 2016, lorsque celui-ci avait remporté le tournoi pour la deuxième fois. Il affrontera nul autre que Novak Djokovic.

"Si Nadal et Djokovic s'affrontent en finale, le rapport de force sera à l'avantage de l'Espagnol"

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Basket - NBA : Numéro 2 de la dernière draft et choisi par OKC, Chet Holmgren a fait des débuts remarqués en Summer League avec 23 points, 7 rebonds, 4 passes et 6 contres dans le succès du Thunder sur Utah (98-77).

Basket : Libérer Brittney Griner, emprisonnée en Russie depuis février, est une "priorité" pour Joe Biden, a assuré mardi sa porte-parole, indiquant, de manière assez laconique, que le président avait lu la lettre poignante adressée par la star américaine de basketball féminin.

Football - Transferts : L'attaquant international néerlandais Wout Weghorst, joueur de Burnley, a été prêté pour une saison au Besiktas Istanbul, ont annoncé mardi les deux clubs.

Le podcast qui tombe à pic

La vidéo de rattrapage

Philipsen croit avoir gagné... Mais Van Aert a déjà franchi la ligne

Ce que vous ne devez absolument pas rater ce mercredi

1. Cyclisme - Tour de France : Rendez-vous en Enfer ?

Les pavés du Nord ne seront peut-être pas un enfer pour les favoris du Tour de France qui il n'y aucun scénario où ils seront un paradis. De Lille à Arenberg, certains vont perdre gros et d'autres, on l'espère, prendre le risque de gagner beaucoup. Au programme du jour : 157 kilomètres, dont 19,4 de pavés, répartis en onze secteurs. Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard et les autres, sont forcément un peu plus stressés qu'à l'habitude ce mercredi matin.

Le profil de la 5e étape : La journée des pavés et de tous les dangers

2. Tennis - Wimbledon : Derniers carrés cherchent à être complétés (Kyrgios, Nadal, Halep…)

Il reste quatre places, deux chez ces dames, deux chez ces messieurs et si tout va bien à Wimbledon, elles seront prises ce mercredi en fin de journée. Ajla Tomljanović face à Elena Rybakina d'un côté, Simona Halep qui défie Amanda Anisimova pour un choc de l'autre, le tableau féminin sera complété en premier. Il faudra donc attendre un peu pour voir Rafael Nadal aux prises avec Taylor Fritz et Nick Kyrgios à l'œuvre face à Cristian Garin dans le tableau masculin.

"Kyrgios, un talent pur, mais une attitude détestable"

3. Football - Euro 2022 : "He's coming Home", l'Euro débute en Angleterre

Ce mercredi soir, ce sera parti pour plus de trois semaines de football en Angleterre, là où il est né. Si la polémique sur les stades ne sera sans doute pas oubliée, l'Angleterre et l'Autriche vont s'affronter dans un Old Trafford plein à craquer (21h). Pour l'équipe de France, qui fait partie des trois favorites, il faudra attendre dimanche pour lancer sa compétition face à l'Italie à Rotherham (21h).

D’un stade de 4 400 places à Wembley : les dix enceintes de l’Euro

Omnisport Van Aert averti, Djokovic sérieux, objectif quarts pour les Bleues et Nadal : L'actu sur un plateau 04/07/2022 À 04:33