Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Euro 2022 : L'Angleterre débute de la plus belle des manières, record d'affluence battu

L'Angleterre a fait le boulot devant son public. Sans briller outre-mesure, le pays hôte a parfaitement lancé sa compétition, mercredi soir, à Old Trafford, en dominant l'Autriche lors du match d'ouverture sur la plus petite des marges (1-0). Le but marqué par Beth Mead (16e) en première période a suffi au bonheur des "Lionesses". Elle prennent logiquement la tête du groupe A. Cerise sur le gâteau, la rencontre a battu le record d'affluence pour un match de l'Euro féminin avec plus de 68.000 spectateurs.

2. Tennis - Wimbledon : Alléchant Nadal-Kyrgios en demi si...

Un gladiateur, un vrai. Touché aux abdominaux lors de son quart de finale épique remporté en cinq sets (3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6) face à Taylor Fritz, Rafael Nadal a encore surmonté la douleur et un adversaire bien décidé à l’enfoncer pour retrouver le dernier carré. Déjà démontrée à maintes reprises, sa force de caractère a encore impressionné. Sera-t-elle suffisante pour la demi-finale face à Nick Kyrgios ?

"Je ne sais pas. Je ferai de nouveaux examens demain (jeudi). Il est évident que je ne suis pas le genre de joueur qui n'a jamais été blessé. J'ai l'habitude d'avoir des problèmes physiques et j'ai l'habitude de contenir ma douleur et de jouer avec ces problèmes", a-t-il répondu lorsqu'il a été interrogé sur sa capacité à enchaîner.

3. Football - Mercato : Paris prêt à lâcher Kimpembe ?

Et si la page "Presko" Kimpembe était tournée ? C'est une hypothèse qui semble de plus en plus probable du coté du club de la capitale selon L'Equipe. Pour le quotidien, le défenseur central ne sera pas retenu si une offre satisfaisante est faite au PSG. La nouvelle direction du club champion de France n'a que peu gouté les propos du joueur lors du dernier rassemblement des Bleus

4. Basket - NBA : "Objectif titre" pour Gobert

"L'objectif, c'est le titre" de champion NBA, a assuré le pivot français Rudy Gobert lors de sa première conférence de presse comme joueur des Minnesota Timberwolves qui ont officialisé mercredi son recrutement. "Je ne suis pas venu ici pour être seulement dans une bonne équipe, je suis venu ici pour aller en finale avec cette équipe, je vais tout faire pour aider cette équipe à aller plus haut", a poursuivi le triple meilleur défenseur de NBA.

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Football - Mercato : Le milieu de terrain chilien Arturo Vidal est arrivé mercredi à Rio de Janeiro, où il devrait signer un contrat avec Flamengo, l'équipe la plus populaire du Brésil, jusqu'à la fin 2023.

Dimanche, sur le circuit de Silverstone, Ferrari a gagné… enfin, Carlos Sainz l'a emporté, pendant que Charles Leclerc terminait à une frustrante 4e place. Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta peinent à comprendre la stratégie de la Scuderia, qu'ils considèrent, au mieux, "petit bras", et pensent que Leclerc pourrait vite s'en lasser.

Leclerc sacrifié : "Ferrari a des raisonnements qui échappent même à la concurrence"

Ce que vous ne devez absolument pas rater ce mercredi

1. Cyclisme - Tour de France : Après l'enfer... le piège

Pas le temps de s'ennuyer sur cette Grande Boucle. Après les pavés et Arenberg, cette sixième étape sera encore piégeuse et pourrait réserver quelques surprises. De Binche à Longwy, le parcours sera accidenté et pourrait convenir à des coureurs offensifs. L'ascension de la Côte de Pulventeux (800m à 12,3%) dans le final offrira un beau spectacle à n'en pas douter.

Le profil de la 6e étape : Le jour le plus long

2. Tennis - Wimbledon : Place aux demies

C'est l'heure du dernier carré chez les femmes. A partir de 14h30, Ons Jabeur, affrontera l'Allemande Tatjana Maria. Devenue la première joueuse arabe à rallier les demi-finales d’un tournoi du Grand Chelem, la numéro 2 mondiale Ons Jabeur, qui ne cesse de gravir les échelons ces derniers mois, répond enfin présente. Puis Elena Rybakina devra se défaire de Simona Halep si elle espère faire un premier pas vers son premier Grand Chelem.

