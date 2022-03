CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Rugby - Tournoi des Six Nations : Plus qu’une victoire pour les Bleus !

Ad

Dans un match cadenassé, le XV de France s'est imposé 9-13 face au Pays de Galles sur la pelouse du Millenium Stadium de Cardiff. Devant d’un petit point à la pause (9-10), les Bleus de Fabien Galthié, grâce à une grosse solidarité défensive incarnée par Cros et Marchand, ont résisté aux assauts gallois dans le second acte, pour finalement l’emporter et conserver leurs rêves de Grand Chelem. Oui, après avoir battu l’Irlande, l’Ecosse, l’Italie et donc le Pays de Galle, il ne leur reste plus qu’une marche, et pas des moindres : l’Angleterre, dimanche 19 mars.

Omnisport Galles-France, Indian Wells, Bleus en or, Vlhova-Shiffrin : l'actu sur un plateau HIER À 06:10

Tournoi des 6 Nations 2022 - Antoine Dupont (XV de France) Crédit: Icon Sport

2. Football - Ligue 1 : Un nul insipide entre Lille et Saint-Etienne

Le moins que l’on puisse dire est que la 28e journée du championnat de France a débuté dans la douceur. À cinq jours de son huitième de finale retour de Ligue des champions face à Chelsea, Lille a été tenu en échec par Saint-Étienne à l'issue d'un d'une rencontre très pauvre en occasions, sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy (0-0). Les Dogues - qui ont perdu Renato Sanches sur blessure - sont provisoirement 6es, alors que les Verts grappillent encore un petit point très précieux dans leur course au maintien (16es).

Xeka et Jonathan David (Lille) au duel avec Harold Moukoudi (Saint-Étienne), vendredi 11 mars 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

3. Basket - NBA : Popovich dans la légende, LeBron éternel

Gregg Popovich, déjà quintuple champion NBA avec San Antonio, est un peu plus entré dans l'histoire cette nuit en devenant l'entraîneur comptant le plus de victoires en saison régulière : 1.336. Les Spurs ont battu Utah (104-102) pour se replacer dans la course aux Play-offs. De son côté, LeBron James a collé 50 points à Washington pour aider les Los Angeles Lakers a arracher une victoire primordiale (122-109).

4. Tennis - Indian Wells : Hécatombe chez les Bleus

Premier tricolore à fouler les courts californiens, Richard Gasquet n’a pas résisté au retour de l’Allemand Oscar Otte (76e), alors qu’il possédait un break d’avance dans la troisième manche (6-2, 1-6, 6-3). Désillusion également pour Benoît Paire, éliminé dès le premier tour après avoir gaspillé quatre balles de matches face à Dominik Koepfer (2-6, 7-5, 6-4). Tout comme Mannarino et Humbert, qui n’ont pas fait le poids face à Nakashima (2-6, 6-7) et Rune (3-6, 2-6).

Côté femmes, Caroline Garcia n’a pas réussi à se défaire d’ Emma Raducanu. Malgré une belle bataille, elle a fini par s’incliner en trois sets devant la jeune britannique de 19 ans (6-1, 3-6, 6-1). Alizé Cornet, elle, s’est inclinée contre Anna Kalinskaya (6-4, 0-6, 6-2).

Caroline Garcia à Indian Wells en 2022 Crédit: Getty Images

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Football - Liga : L'Atlético de Madrid ne retiendra que la victoire. Avant de retrouver Manchester United en Ligue des champions, les partenaires d'un Antoine Griezmann décevant ont gagné sans convaincre contre Cadix (2-1). Ce troisième succès de rang permet aux Colchoneros de grimper sur le podium.

Football - D1 Arkema : Incapables de trouver le chemin des filets, le PSG a concédé le match nul à domicile contre Montpellier. Les Parisiennes offrent une belle occasion à Lyon de prendre le large en tête du classement.

Marie-Antoine Katoto lors du match opposant le PSG aux Chicago Red Stars, le 21 août 2021 Crédit: Getty Images

Basket - Euroligue : Monaco a réalisé une très belle performance en battant à domicile l'Efes Istanbul (102-80), qui a remporté la précédente édition de la compétition. Emmenés par un Mike James de gala (27 points), les Monégasques ont mené de bout en bout et peuvent toujours espérer accrocher le Top 8 qui leur permettrait de participer aux play-offs.

Tennis - Indian Wells : Andy Murray est devenu le quatrième joueur en activité à atteindre les 700 victoires sur le circuit ATP. Dans le désert californien, l'Ecossais a dû sortir le bleu de chauffe pour renverser le Japonais Taro Daniel (1-6, 6-2, 6-4) à l'usure au 1er tour du Masters 1000 américain.

Football - Ligue Europa Conférence : Pour leur huitième de finale retour sur la pelouse de Bâle, les supporters marseillais n'auront pas accès à la tribune visiteurs. Cette décision a été prise par le club suisse à la suite des débordements qui ont eu lieu jeudi soir avant la rencontre entre les fans des deux camps.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

A un croisement anodin, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar ont raté le virage et ont filé tout droit au lieu de tourner à droite dans les derniers kilomètres de la 5e étape du Tirreno Adriatico.

Incroyable : Quand Evenepoel, Pogacar et Vingegaard ratent la bonne route !

LE PODCAST DU JOUR

Forcément, le FC Stream Team est revenu en grande partie sur l'élimination du Paris Saint-Germain en 8es de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid. Nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis se sont notamment demandés si le PSG devait reconstruire autour de Messi et Neymar ou s'en séparer. Bonne écoute !

Faut-il reconstruire autour de Messi, de Neymar ou s’en séparer ?

CE QU’IL NE FAUT SURTOUT PAS RATER AUJOURD’HUI

1. Football - Ligue 1 : Les belles occasions de Nice et Nantes

Comme à son habitude, ce samedi verra deux rencontres de Ligue 1. A 17h00, Nice et Andy Delort se rendront à Montpellier pour tenter de prendre provisoirement cinq longueurs d’avance sur l’OM et confirmer sa belle place de dauphin du Paris Saint-Germain. Puis ce sera au tour de Nantes de se déplacer sur la pelouse de Troyes, à 21h00, pour essayer de continuer sa belle série d’invincibilité, et pourquoi pas revenir à deux petits points du podium du championnat. Les Canaris, qualifiés pour la finale de la Coupe de France, arriveront-ils à accrocher l’Europe ?

Randal Kolo Muani (FC Nantes) Crédit: Imago

2. Biathlon - Otepaa : L’heure a sonné pour Quentin Fillon Maillet

C'est peut-être le grand jour pour Quentin Fillon Maillet. A l'issue de la mass start ce samedi en Estonie, le Français sera assuré de remporter le classement général de la Coupe du monde s'il finit à la 23e place. Après ses deux titres et ses cinq médailles olympiques, une nouvelle consécration attend le Jurassien, irrésistible en ce moment, qui possède la bagatelle de 225 points d’avance sur son dauphin, qui n’est autre qu’Emilien Jacquelin. Début de la mass start à 13h00.

Quentin Fillon Maillet. Crédit: Getty Images

3. Cyclisme - Paris-Nice : Un beau samedi en perspective

Au lendemain de la superbe victoire de Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), sa première en carrière chez les professionnels, le peloton repartira pour une 7e étape de plus de 155 kilomètres entre Nice et le Col de Turini. Au programme, une côte de Coursegoules (cat.2) au tiers du parcours et surtout une arrivée au sommet (cat. 3). Au classement, Primoz Roglic possède 39 secondes d’avance sur Simon Yates et 41 sur le Français Pierre Latour.

Burgaudeau, la victoire en larmes : "J'ai eu tellement de galères..."

4. Football - Championnats étrangers : Les gros d’Europe sur le pont

La journée de football débutera sur les pelouses anglaises, avec le déplacement du dauphin de Manchester City, Liverpool, à Brighton (13h30). Puis Manchester United accueille Tottenham en fin d’après-midi pour le choc de cette 29e journée de Premier League (18h30). Alors qu’il n’y aura que des équipes de milieu de tableau en Espagne, en Bundesliga, le Bayern Munich tentera de prendre 12 points d’avance en tête du classement sur la pelouse d’Hoffenheim (15h30). Côté Italie, la Juventus sera en déplacement à Gênes pour affronter la Sampdoria (18h00), tandis que l’AC Milan essaiera de décrocher un résultat crucial pour la course au Scudetto face à Empoli (20h45).

Olivier Giroud Crédit: Getty Images

Omnisport Paris s'effondre, trois clubs français sur le pont, grimpeurs à l'honneur : l'actu sur un plateau 10/03/2022 À 06:04