Ce que vous avez manqué entre hier et aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Vinicius et Asensio offrent au Real une belle option

Mardi soir, le Real Madrid a pris une belle avance sur Liverpool après la première manche de ce quart de finale. Les Madrilènes se sont imposés sur leur pelouse grâce à d'excellents Asensio et Vinicius Junior, tous deux buteurs (3-1). Le jeune brésilien a sans doute réalisé son meilleur match depuis qu'il est à Madrid.

Zidane a encore eu tout bon : "Sa capacité à sublimer ses leaders est bluffante"

2. Football - Ligue des champions : City l'emporte sans briller ni se rassurer

Malgré sa victoire arrachée en fin de match (2-1), Manchester City n'a pas réussi à chasser ses doutes lors du quart de finale aller contre le Borussia Dortmund. Face à un BVB jugé plus faible sur le papier, les Citizens auraient pu (du ?) prendre une meilleure option sur leur pelouse lors de ce match aller. Rien n'est perdu pour Haaland et sa troupe.

3. NBA : Golden State s'offre Milwaukee, Curry en grande forme

Dans un match très serré, les Warriors se sont finalement imposés face aux Bucks dans la nuit de mardi à mercredi (122-121). Une fois n'est pas coutume, Golden State peut remercier Stephen Curry, auteur de 41 points et d'une performance XXL.

Basketball - NBA : James Harden, touché à la cuisse droite, va être absent pour au mois dix jours, ont annoncé les Brooklyn Nets mardi dans la soirée. Kevin Durant pourrait lui faire son retour contre les Pélicans.

Tennis - Open de Madrid : Roger Federer, qui n'a plus joué sur terre battue depuis presque deux ans, : Roger Federer, qui n'a plus joué sur terre battue depuis presque deux ans, est inscrit dans la liste préliminaire des participants à l'Open de Madrid (2-9 mai), où il retrouvera Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Football - Coupe de France : Monaco s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France après son succès contre Metz mardi, aux tirs aux buts (0-0, 5 t.a.b. à 4).

Un festival d'occasions manquées jusqu'à la délivrance monégasque : le résumé vidéo

Le très beau programme de la journée qu'il ne faut pas louper

1. Football - Ligue des champions : Paris retrouve le Bayern et veut prendre sa revanche

Le 23 août dernier, le Bayern Munich privait le PSG version QSI de son rêve ultime en remportant la finale de la Ligue des champions. Mercredi, pour le quart de finale aller de la C1, les deux clubs se retrouvent à l'Allianz Arena en Bavière. Tout au long de la journée, suivez toutes les informations sur ce choc sur Eurosport.fr

2. Football - Coupe de France : La suite des huitièmes de finale sur Eurosport

Au lendemain de la qualification de l'AS Monaco, les huitièmes de finale de la Coupe de France continuent mercredi, et ce dès 16h45 avec un Sedan-Angers. A 18h45, les Voltigeurs de Châteaubriand vont faire face à Montpellier. Toutes ces rencontres sont à suivre sur les antennes d'Eurosport et Eurosport Player.

3. Football - Ligue des champions : Porto reçoit Chelsea

Il n'y a pas que Bayern-PSG mercredi soir. L'autre quart de finale aller oppose Porto à Chelsea. Un tirage qui parait à première vue abordable pour les Blues, qui se sont défaits de l'Atlético Madrid au tour précédent. Pour ne pas avoir de mauvaise surprise, Thomas Tuchel espère pouvoir compter sur un meilleur Werner...

4. Cyclisme - Tour du Pays Basque : Une arrivée spectaculaire à prévoir !

Troisième étape du Tour du Pays Basque ce mercredi ! Au programme pour les coureurs : 167 kilomètres de course mais surtout, un final à Ermualde au sommet d'une côte de 3,1 kilomètres à plus de 10% de moyenne. Primoz Roglic, leader du général, sera encore favori mais devra se méfier de son compatriote Tadej Pogacar. La course sera à suivre sur Eurosport.fr.

