CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE RATÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis - Open d'Australie : Keys de nouveau dans le dernier carré

Si Rafael Nadal et Denis Shapovalov sont en train de batailler, Madison Keys, s'est qualifiée mardi pour les demi-finales de l'Open d'Australie. L'Américaine, 51e mondiale, a battu la Tchèque Barbora Krejcikova 6-3, 6-2. A 26 ans, elle retrouve un stade qu'elle avait déjà atteint à Melbourne en 2015.

Keys retrouve le dernier carré australien : les temps forts de sa victoire sur Krejcikova en vidéo

2. Cyclisme : Bernal a été opéré

traumatisme thoracique", a déclaré la clinique qui l'a pris en charge près de Bogota. Nous espérons que la chirurgie de la colonne vertébrale en cours puisse se réaliser de la meilleure façon", ajoute le communiqué, sans donner plus de précisions sur la gravité des blessures. Egan Bernal a été opéré après avoir subi plusieurs fractures et un "", a déclaré la clinique qui l'a pris en charge près de Bogota. Le vainqueur du Tour de France en 2019 a été victime lundi d'un grave accident à l'entraînement. Selon le dernier rapport médical, le cycliste de 25 ans a été hospitalisé en raison d'une fracture du fémur, de la rotule et d'un traumatisme thoracique, a indiqué dans un communiqué la clinique universitaire de La Sabana où il est soigné. "", ajoute le communiqué, sans donner plus de précisions sur la gravité des blessures.

3. Football, Coupe d'Afrique des Nations : Huit morts devant le stade

Huit décès sont enregistrés", selon le rapport, dont un enfant. Un premier bilan fourni plus tôt par la télévision d'Etat faisait état d'un "demi-douzaine de morts et des dizaines de blessés". Une bousculade devant un stade de Yaoundé a fait huit morts avant le match qui opposait lundi soir le Cameroun aux Comores , selon un rapport préliminaire du ministère de la Santé. "", selon le rapport, dont un enfant. Un premier bilan fourni plus tôt par la télévision d'Etat faisait état d'un "".

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Basket, NBA : Face à une équipe d'Utah très diminuée (Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Mike Conley, Bojan Bogdanovic, Joe Ingles étaient absents), Chris Paul a encore justifié sa de Mr Clutch. Auteur de 15 de ses 27 points dans le dernier quart-temps, le meneur, qui a aussi délivré 14 passes et pris 9 rebonds, a permis à Phoenix de remporter une septième victoire consécutive (115-109). Chicago a eu chaud contre le Thunder (110-111) alors que Cleveland a disposé de New York (95-93).

Handball, Euro 2022 : La France, championne olympique à Tokyo qui a dominé le Monténégro (36-27) lundi soir, peut toujours rêver du dernier carré avec un duel décisif mercredi contre le Danemark.

Surf : Gabriel Medina, triple champion du monde, a annoncé qu'il fera une pause des compétitions pour prendre soin de sa santé mentale, et pour se remettre d'une blessure à la hanche. "J'ai décidé de ne pas aller à Hawaï, je vais prendre du temps pour récupérer physiquement et mentalement", a annoncé Medina dans une publication Instagram.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

C'était l'un des temps forts de lundi. Retrouvez en images les temps forts de la victoire d'Alizé Cornet sur Simona Halep en huitième de finale de l'Open d'Australie, lundi à Melbourne. La Niçoise s'est qualifiée pour ses premiers quarts de finale en Grand Chelem après une bataille en trois sets (6-4, 3-6, 6-4) en battant la Roumaine, qui a pourtant sauvé deux balles de match. Prochain match : Danielle Collins.

2h30 de baston et un exploit pour Cornet : Les temps forts de sa victoire sur Halep

LES PODCASTS

Ultra Talk avec Stanislas Gruau

Stanislas Gruau est l'invité d'Arnaud Manzanini sur le podcast Ultra Talk. Stanislas Gruau a créé Explora Project, une agence de voyage d’aventure et d’expéditions extrêmes, après 10 ans de trading. Il a établi le record de la traversée de la France en courant, avec au programme 1150 km en 15 jours.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE CE LUNDI

1. Tennis, Open d'Australie : Monfils face à Berrettini dans la matinée

Après le duel entre Ashleigh Barty et Jessica Pegula (dès 09h00), Gaël Monfils visera une première demi-finale à Melbourne sous les projecteurs de la "night session" face à Matteo Berrettini. Un duel très attendu et à suivre sur Eurosport 1.

La palette de Justine : Le retour de service, le point de vigilance de Monfils face à Berrettini

2. Ski Alpin : Schladming chez les hommes et Kronplatz pour les dames

Avec cinq vainqueurs différents en cinq courses, la plupart aux scénarios fous, la Coupe du monde de slalom promet incertitude et spectacle une nouvelle fois mardi à Schladming, pour la dernière course hommes avant les JO de Pékin. Première manche à 17h30 et la seconde à 20h30. Chez les femmes, c'est une dernière course technique qui est au programme avant de s'envoler pour la Chine avec le géant de Kronplatz (10h15).

3. Football, Coupe d'Afrique des Nations : Le Sénégal et le Maroc sur le pont

Deux autres huitièmes de finale sont attendus ce mardi. Avec deux gros clients. A 17h00, le Sénégal, favori décevant, affronte contre le Cap-Vert. Et à 20h00, le Maroc va défier le Malawi, à Yaoundé.



