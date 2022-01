Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Djokovic toujours dans l'attente, le tirage effectué

On s'attendait à ce qu'une décision soit prise avant le tirage au sort quant au cas de Novak Djokovic, toujours sous la menace d'une annulation de visa en Australie, mais celui-ci a bien été effectué avec le Serbe en position de tête de série numéro un. S'il peut jouer, Djokovic affrontera son compatriote, Miomir Kecmanovic, au 1er tour. A noter qu'il pourrait retrouver Alexander Zverev ou Rafael Nadal en demi-finale. Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev figurent dans l'autre moitié de tableau.

2. Tennis - Open d'Australie : Barty-Osaka en 8es de finale ?

Le tirage au sort du tableau dames a précédé celui des messieurs et il n'a pas été tendre avec la tenante du titre, Naomi Osaka. Elle pourrait croiser Ashleigh Barty, la numéro un mondiale, sur sa route dès les huitièmes de finale. Si elle venait à franchir cet obstacle de taille, elle pourrait ensuite affronter Maria Sakkari (N.5) et Barbora Krejcikova (N.4). Alizé Cornet et Caroline Garcia feront face à une qualifiée au 1er tour. Ce sera plus dur pour Clara Burel opposée à Garbine Muguruza (N.3).

3. Football - Supercoupe d'Espagne : Un Clasico dingue, Benzema incroyable, le Real en finale

Quel match ! Par trois fois, le Real Madrid a pris l'avantage sur le FC Barcelone, mercredi soir en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Par deux fois, les hommes de Xavi sont revenus au score. D'abord par Luuk de Jong (42e) après l'ouverture du score de Vinicius (25e) puis par Ansu Fati (83e) qui a répondu à un Karim Benzema exceptionnel (72e). Madrilènes et Barcelonais ont donc été embarqués dans une prolongation qui a tourné en faveur du Real grâce à Federico Valverde (2-3).

Football - Supercoupe d'Italie : Un but d'Alexis Sanchez au bout de la prolongation, : Un but d'Alexis Sanchez au bout de la prolongation, a permis à l'Inter Milan de dominer la Juventus Turin (2-1). L'Inter s'offre la Supercoupe pour la première fois depuis 2010.

Football - Ligue 1 : Dans un entretien accordé à Sud-Ouest, Il est acté que Laurent ne terminera pas la saison avec nous". : Dans un entretien accordé à Sud-Ouest, Gérard Lopez a scellé le sort de Laurent Koscielny avec les Girondins au lendemain de l'annonce de sa mise à l'écart : "".

Football - Coupe de la Ligue anglaise : Déjà vainqueur 2-0 à l'aller, Chelsea a validé son billet pour la finale de la Coupe de la Ligue en allant gagner 1-0 chez un Tottenham pas récompensé de ses efforts, mercredi.

Basket - NBA : Les Los Angeles Lakers d'un LeBron James toujours en feu (34 points), ont été battus par Sacramento (125-116) et alourdissent encore un bilan déjà médiocre (21 victoires, 21 défaites). Le choc de la nuit a tourné en faveur des Nets face aux Bulls (138-112).

L'histoire a retenu que Sir Edmund Hillary est le premier homme à avoir atteint le sommet de l'Everest, en 1953. La légende, elle, se demande depuis 1924 si George Mallory et Sandy Irvine ne l'avaient pas précédé. Cette année-là, les deux hommes ont péri lors d'une ultime tentative. Avant, ou après avoir touché le toit du monde ? Chacun a sa conviction. Personne n'a la réponse.

1. Handball - Championnat d'Europe : Les Bleus face à la Croatie pour débuter

C'est peu dire que la préparation des champions olympiques à l'Euro a été chaotique. Entre des blessures, le Covid et même l'agression au couteau d'Elohim Prandi, l'équipe de France n'a vraiment pas été dans les meilleures dispositions. Mais ce jeudi soir (20h30) à Szeged (Hongrie), il faudra oublier tout ça pour se concentrer sur le jeu. La Croatie, un vieil ennemi de la bande à Karabatic, sera le premier adversaire des Bleus.

Nikola Karabatic va tenter de remporter un 4e Euro avec l'équipe de France Crédit: Getty Images

2. Sports d'hiver - Wengen et Ruhpolding : Super-G et sprint hommes au programme

Nous vous l'expliquions mercredi , la période qui arrive peut avoir de grosses conséquences sur le classement général de la Coupe du monde de ski. Marco Odermatt, l'intouchable leader, a plutôt intérêt à marquer des gros points lors du Super-G de ce jeudi à Wengen (12h30) puisque la suite l'avantagera moins. En biathlon, ce sont les hommes qui se frottent au sprint. Sans les frères Boe ou encore Sturla Laegreid qui ont choisi l'impasse. Le duo français, Fillon Maillet-Jacquelin a un coup à jouer (14h30). Le tout sera évidemment à suivre sur Eurosport.

3. Football - CAN 2022 : L'hôte camerounais déjà qualifié ?

Vainqueur du Burkina Faso (2-1) en ouverture, le Cameroun, hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, revient pour son deuxième match ce jeudi face à l'Ethiopie (17h). Un succès qualifiera les coéquipiers de Vincent Aboubakar pour les huitièmes de finale. Dans ce même groupe A, le Cap Vert et le Burkina Faso concluront la journée (20h).

