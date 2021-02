1. Football - Coupe de France : Le PSG passe sur un fil… et tremble pour Neymar

Le Paris Saint-Germain a fait respecter la logique à Caen pour se qualifier pour les 16es de finale de Coupe de France (0-1). C'est Moïse Kean qui a inscrit le seul but du match peu après la reprise. Mais la vraie information de la soirée, c'est que Neymar a quitté ses partenaires à l'heure de jeu sur une blessure aux adducteurs. Inquiétant à moins d'une semaine du 8e de finale aller de Ligue des champions contre Barcelone.

Un joli contre et de belles frayeurs : Paris s'est qualifié sur un fil à Caen

Journée surréaliste à Nantes hier puisque Raymond Domenech a coaché son équipe face à Lens alors même qu'il était licencié sans le savoir. Les Canaris ont été éliminés par les Lensois et tard dans la soirée, ils ont appris le nom de leur nouveau coach : Antoine Kombouaré. Celui-ci arrive pour une nouvelle opération sauvetage. A Toulouse, lors de sa dernière aventure, il n'était resté que deux mois et pour dix défaites consécutives.

Surprise à Melbourne. Sofia Kenin, titrée en 2020, a été éliminée dès le 2e tour par l'Estonienne Kaia Kanepi (6-3, 6-2). La numéro un mondiale, Ashleigh Barty, a elle franchi l'obstacle en battant Daria Gravilova (6-1, 7-6). Chez les hommes, pas de surprise cette nuit, Andrey Rublev et Karen Khachanov ont fait respecter leur rang en dominant Tiago Monteiro et Ricardas Berankis.

Football - Coupe d'Angleterre : Manchester City s'est défait de Swansea (D2), mercredi, et s'est qualifié pour les quarts de finale de même que Leicester, Sheffield United et Everton, vainqueur d'un match fou contre Tottenham.

Solidité et efficacité : Nantes a bien revu sa copie pour battre Aalborg

1. Tennis - Open d'Australie : Nadal et son dos au deuxième tour

Au premier tour, Rafael Nadal a rassuré en écartant sans difficulté Laslo Djere. Mais en conférence de presse, l'Espagnol avait à nouveau évoqué un dos qui le gênait un peu. Ces douleurs l'embêteront-t-elle à nouveau face à Michael Mmoh, son modeste adversaire pour une place au 3e tour ? Réponse en milieu de matinée. Au programme aussi mais un peu plus tôt, Kristina Mladenovic face à Nao Hibino.

La météo va-t-elle laisser skieurs et skieuses tranquille ? Alors que les Mondiaux à Cortina d'Ampezzo sont largement perturbés depuis lundi, le programme de ce jeudi offre deux super-G, chez les femmes d'abord (10h45), les hommes ensuite (13h). Les prévisions sont bonnes et les premières médailles devraient bel et bien être distribuées.