Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football – Supercoupe d'Europe : Chelsea remercie… Tuchel

Chelsea a remporté la Supercoupe d'Europe au bout d'une longue séance de tirs au but (1-1 a.p., 6-5 t.a.b.) face aux Espagnols de Villarreal mercredi à Belfast. Entré en jeu pour la séance de tirs au but à la place d'Edouard Mendy après une inspiration de Thomas Tuchel, le gardien Kepa Arrizabalaga a réussi deux parades décisives pour offrir le titre aux Blues.

Chelsea a remporté la Supercoupe d'Europe Crédit: Getty Images

2. Tennis – ATP Toronto : Ca passe pour Monfils, ça casse pour Paire

Le Français Benoît Paire n'aura pas été plus loin que le 2e tour du tournoi à Toronto, mercredi par l'Argentin Diego Schwartzman, tête de série N.8 et 14e au dernier classement ATP. Gaël Monfils s'est lui en revanche qualifié, même s'il s'est fait peur en perdant le premier set, face à l'Australien John Millman, 3-6, 6-3, 6-4.

3. Football – Ligue 1 : Tribunes fermées à Montpellier

Deux tribunes du stade de la Mosson, à Montpellier, ont été fermées à titre conservatoire après les jets de projectiles ayant émaillé la réception de Marseille en Ligue 1 dimanche, a annoncé mercredi la Commission de discipline de la Ligue. Les tribunes Corbières et Etang de Thau seront fermées au public le temps de l'instruction de ce dossier. La prochaine réunion de la Commission de discipline est fixée au 18 août, quatre jours avant la réception de Lorient, prochain match programmé à la Mosson.

Les supporters de Montpellier face à l'OM Crédit: Getty Images

Football – Premier League : Le milieu de Manchester City Phil Foden va être écarté des terrains jusqu'à encore quatre semaines par une blessure au pied subie lors de l'Euro 2020 et va donc rater le début du championnat d'Angleterre de Premier League.

Football – Mercato : Xherdan Shaqiri est tombé d'accord avec l'OL après la proposition financière des septuples champions de France. Il reste désormais à Lyon et Liverpool à trouver un terrain d'entente pour le transfert du milieu suisse.

Messi au PSG, qu'est-ce que ça change pour Mbappé ?

Ben Hogan est un des plus grands golfeurs de tous les temps. Stoppé net en pleine gloire par un terrible accident de voiture en 1949 alors qu'il trônait au sommet de la hiérarchie mondiale, l'Américain a surmonté ses blessures au corps et à l'âme pour revenir au premier plan à une vitesse fulgurante. Retour sur une des plus spectaculaires résurrections de l'histoire du sport.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – ATP Toronto : Monfils face à Tiafoe

Après avoir remporté sa quatrième victoire seulement cette nuit depuis la reprise du tennis en août 2020, pour 13 défaites, Gaël Monfils continue son chemin à Toronto. Il affrontera dans la soirée Frances Tiafoe qui a pris le meilleur sur Denis Shapovalov (6-1, 6-4) après avoir été repêché des qualifications suite au forfait de Sebastian Korda.

