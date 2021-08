Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Mercato : Le Real a offert 160 M€ pour Mbappé

Le dossier Kylian Mbappé a pris une autre dimension. Le Real Madrid a formulé une première offre de 160 millions d'euros pour la star du football français, en fin de contrat avec le PSG l'été prochain. Paris, malgré la réticence de son attaquant à prolonger son bail jusqu'ici, a refusé la proposition madrilène. Mais ce feuilleton qui tient la planète foot en haleine n'en est certainement pas à son dernier rebondissement. De son côté, Cristiano Ronaldo ferait le forcing pour quitter la Juventus Turin. Et se verrait bien rejoindre Manchester City et Pep Guardiola

2. Jeux Paralympiques - Tokyo 2020 : Patouillet, première médaille française

Après la cérémonie d'ouverture mardi, les épreuves ont débuté cette nuit et la première médaille tricolore est arrivée avec Marie Patouillet, en bronze sur la poursuite individuelle C5. Alex Portal s'est qualifié pour la finale du 100m papillon S13, tout comme Ugo Didier sur le 400m nage libre S9 avec le deuxième temps des séries à la clé.

3. Tennis - ATP Winston Salem : Paire et Herbert en huitièmes

Le duel 100% français a tourné en faveur de Benoît Paire , qui a confirmé son retour en forme avec une victoire face Gilles Simon en deux manches (6-3, 6-3) pour accéder aux 8es de finale. C'est également passé pour Pierre-Hugues Herbert avec un succès face à l'Argentin Federico Coria, là aussi en deux sets (6-4, 6-2). Pour le Britannique Andy Murray, c'est en revanche déjà terminé avec une défaite face à l'Américain Frances Tiafoe (7-6, 6-3).

Tennis - WTA Chicago : Kristina Mladenovic s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant la Canadienne Françoise Abanda (6-3, 6-2).

Basketball - NBA : L'entraîneur Mike Budenholzer, qui a conduit Milwaukee à son deuxième titre de champion cet été, a prolongé de plusieurs années son contrat le liant aux Bucks.

Football - Ligue des champions : Le Benfica Lisbonne, tombeur du PSV Eindhoven, les Young Boys de Berne et Malmö se sont qualifiés pour la phase de poules à l'issue des barrages retour.

Football - Premier League : Les clubs ont décidé de ne pas laisser certains de leurs joueurs disputer des matches internationaux en septembre dans des pays à fort risque de contamination au Covid.

Football - Serie A : Le Chievo Vérone, qui a évolué en Serie A de 2001 à 2019 avant d'être confronté à de graves problèmes financiers, disparaît faute de repreneurs.

Dans les Rois de la Pédale, Jacky Durand ne comprend pas pourquoi Primoz Roglic a pris tant de risques, mardi, lors de la 10e étape. Le Slovène a chuté dans une descente et a perdu son maillot rouge de leader du Tour d'Espagne. Sa chute et ce changement de leader ne sont pas liés, mais il aurait pu perdre plus gros alors qu'il semble avoir l'épreuve en main.

Durand : "Si j'étais manager de la Jumbo-Visma, j'aurais arrêté Roglic"

1. Football - Ligue des champions : Pour Monaco, c'est l'heure de vérité

Monaco n'a pas le choix . Pour accéder à la phase de poules de la Ligue des champions, les hommes de Niko Kovac doivent battre le Shakhtar Donetsk en Ukraine et renverser une situation compromise après leur défaite face aux Ukrainiens la semaine dernière à Louis-II (0-1). Une tâche qui s'annonce délicate tant l'ASM inquiète en ce début de saison, à l'image de son revers à domicile face à Lens ce week-end en championnat (0-2). Pour Wissam Ben Yedder et ses coéquipiers , c'est le moment ou jamais de se ressaisir. Coup d'envoi à 21h00.

2. Cyclisme - Tour d'Espagne : Etape punchy, étape de folie ?

Le profil de la 11e étape : 133,6 km de montagnes russes

3. Tennis - ATP Winston Salem/WTA Chicago: Des Bleu(e)s partout

Et si l'embellie estivale du tennis français se poursuivait sur les courts américains à quelques jours de l'US Open ? Trois Tricolores tenteront de valider leur billet pour les quarts de finale en Caroline du Nord. Benoît Paire sera le premier en lice face au Finlandais Emil Ruusuvuori, avant le duel entre Richard Gasquet et le Britannique Daniel Evans. Plus tard, Pierre Hugues-Herbert sera opposé à l'Américain Marcos Giron. Chez les dames, à Chicago, Fiona Ferro doit remporter un match interrompu face à Elina Svitolina (à 4-4 dans le premier set) pour rejoindre Kristina Mladenovic en quarts de finale. Alizé Cornet joue elle aussi sa place en quarts contre l'Italienne Jasmine Paolini.

