On ne l'avait pas vraiment vue venir. Lyon a subi sa première défaite après une série d'invincibilité de 16 matches en s'inclinant dans son antre du Groupama Stadium devant Metz (0-1), sur un but d'Aaron Leya Iseka en toute fin de rencontre (90e). Un revers lourd de conséquences pour les Gones qui abandonnent la tête du classement du championnat. La formation de Rudi Garcia tombe même à la troisième place à deux points du PSG et de Lille, vainqueur sur le fil de Reims (2-1) un peu plus tôt.